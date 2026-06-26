【福岡県宗像市】サクセスケア、朝の20分で集中力向上を支援　石松塾「朝塾」開始に合わせオンラインフィットネスを提供

サクセスケア

サクセスケア（東京都中央区・群馬県太田市、代表：青木秀晃）は、石松塾（福岡県宗像市、代表：小原秀明）と連携し、同塾が2026年7月26日（日）に開始するオンライン授業「朝塾」のオプションサービスとしてオンラインフィットネス「ウカルフィット」（株式会社mimococoとの共同展開）を提供します。

毎週日曜日午前8時から実施する20分間のセッションを通じて、生徒の生活リズムの安定や授業前のコンディション調整を支援し、学習パフォーマンスの向上を図ります。

【背景】

1. 朝の軽運動と認知機能

これまでに、朝の軽運動と、認知機能や学習パフォーマンス向上との関連を示す学術研究が多数報告されております。

具体的には、短時間の軽い運動によって前頭前野の活動が高まり、実行機能を含む認知機能の向上がみられること[1]、ならびに海馬の活動が高まり、記憶にかかわる認知機能の向上がみられること[2]等が報告されております。

2. 生活リズムと学力への影響

平日と休日の起床時刻の差（ソーシャルジェットラグ）が大きいことは、注意力や実行機能等を低下させる要因となることが指摘されております[3]。

さらに、そのことが学習パフォーマンスに悪影響を及ぼすことも懸念されます。中学生を対象とした国内研究では、ソーシャルジェットラグの大きさが学業成績の低下と関連することが報告されております[4]。

朝のオンラインフィットネス「ウカルフィット」では、これらの学術的知見に基づき、起床後の認知機能向上、および平日から休日に至る生活リズムの安定をねらいとしてセッションを実施してまいりました。

【連携概要】

石松塾が新たに立ち上げるオンライン授業「朝塾」の授業前にウカルフィットのセッション「生活リズムを整えるコース」を提供し「授業中における学習効率の向上」等を図ってまいります。

また別セッション「心身の調子を整えるコース」にも参加可能です。

朝塾に参加する生徒、またその保護者は後述する期間にウカルフィットを無償で利用することが可能です。

ウカルフィットにおける2つのセッション「生活リズムを整えるコース」「心身の調子を整えるコース」いずれも無償提供の対象となります。

□ 無償期間

入会金：2027年1月31日まで

月会費：2027年3月まで

□ ウカルフィットのセッション

1. 生活リズムを整えるコース

毎週日曜日 午前08:00～08:20

・日曜日の早起きを促し、生活リズムを安定させる

・体を目覚めさせ集中力・記憶力を発揮させる

2. 心身の調子を整えるコース

第2日曜日 午前10:00～11:00

・自分のコンディションを整える技法を実践・習得し、試験時に実力を発揮できるようにする

・講義パートと実技パートあり

【関係者紹介】

株式会社石松塾 取締役 福永 富実 先生

福永 富実 先生 プロフィール：

福岡県宗像市にて70周年を迎える株式会社石松塾にて「国語」を専門に指導しています。2015年の某国語授業バトル「全国2位」を皮切りに、国語に関する講演多数。昨今は、2024年株式会社SRJ様主催の「全国大会にて『国語指導成功事例』講演」、2025年には、指導方法の難しい国語に関して「オンラインにて全国講演」を行い、『石松塾の国語平均点が高い』こと、『作文分野において全国模試1位』を毎年輩出することの秘訣をお話しさせていただきました。

株式会社mimococo 代表取締役 伊藤 美幸 様

伊藤 美幸 様 プロフィール：

株式会社mimococo代表取締役保有資格：健康運動指導士、メンタルヘルス運動指導員トレーナー歴15年。学生から高齢者まで延べ10,000人以上の運動プログラムを作成・指導。

身体のポジティブな変化が感じられる運動を大切に、

学習効率や集中力の向上、ストレス軽減につながるコンディショニング指導を行っている。

コメント：

私はトレーナーとして15年間活動しています。

体を動かすことで得られる効果は体型の変化だけではありません。

心身の調子が整い、やりたいことに全力で取り組める土台となります。

今回はこの「心身の土台作り」に焦点を当てたプログラムです。

受験勉強が本格化する前から、毎週日曜日に身体と生活リズムを整える習慣が、本番での実力発揮につながります。

特別な準備は不要ですので、ぜひ気軽にご参加ください！

【本連携の目的】

本連携は以下を目的としております。

1. 「朝塾」受講生のサポート

・学習効率の向上

・休日における平日同様の生活リズムの維持

【サクセスケアの紹介】

2. 受験サポートにおけるフィットネスの活用に関する知見の獲得

代表： 青木秀晃

拠点： 東京都中央区、群馬県太田市

（ほか、提携している学習塾内、スタッフの住所地等で業務を実施）

URL： https://successcare.info/

【石松塾の紹介】

代表：小原秀明

所在地：福岡県宗像市

URL： https://isimatu.co.jp/

【株式会社mimococoの紹介】

代表取締役： 伊藤美幸

所在地： 東京都墨田区

【補足：教育機関向けに「ウカルフィット」無償提供中】

現在、サクセスケアでは全国の学習塾ほか教育機関等を対象としてウカルフィットの無償提供を実施しております。

□ 対象機関

全国の学習塾、予備校、その他教育関連機関・団体

□ 提供条件

サクセスケアと連携を行う

□ 提供内容

セッション「生活リズムを整えるコース」「心身の調子を整えるコース」の無償提供

□ 無償提供期間

入会金：2027年1月31日まで

月会費：2027年3月まで

□ お問い合わせ、お申込

サクセスケアHPのお問い合わせフォームにて、お問い合わせ・お申込の受付を行っております。

先生方にセッションをご体験いただくことも可能です。

【本件に関するお問い合わせ先】

サクセスケア お問い合わせフォーム(https://successcare.info/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/)

（検索キーワード "サクセスケア 問い合わせ"）

【参考文献】

[1] Byun, K., Hyodo, K., Suwabe, K., Ochi, G., Yassa, M. A., & Soya, H. (2014). Positive effect of acute mild exercise on executive function via arousal-related prefrontal activations: An fNIRS study. NeuroImage, 98, 336-345. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.04.067

（筑波大学等の研究により、10分間の軽運動が前頭前野の活動を高め、実行機能を含む認知機能の向上と関連することが示されている）

[2] Suwabe, K., Byun, K., Hyodo, K., Reagh, Z. M., Roberts, J. M., Matsushita, A., Saasa, K., Zheng, X., Suzuki, K., Yassa, M. A., & Soya, H. (2018). Rapid stimulation of human dentate gyrus function with acute mild exercise. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(41), 10487-10492. https://doi.org/10.1073/pnas.1805668115

（同研究チームにより、10分間の軽運動が海馬の活動を高め、記憶に関わる認知機能の向上と関連することが示されている）

[3] Diaz-Morales, J. F., & Escribano, C. (2015). Social jetlag, academic achievement and cognitive performance in adolescents. Chronobiology International, 32(6), 822-831. https://doi.org/10.3109/07420528.2015.1041599

（青少年において、ソーシャルジェットラグが認知パフォーマンスや学業成績と関連することを示した研究）

[4] Tamura, N., Tanaka, H., & Tsuboi, S. (2019). Social jetlag and its association with academic performance, daytime sleepiness, and behavioral problems in Japanese junior high school students. Chronobiology International, 36(4), 504-513. https://doi.org/10.1080/07420528.2019.1567421

（国内の中学生を対象とした研究。平日と休日の起床時刻の乖離［ソーシャルジェットラグ］が、日中の眠気の増加、行動上の問題、および学業成績の低下と関連することが示されている）