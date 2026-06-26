止まらない気候変動、暑さに負けない「きもの」の知恵が一冊に。『わかりやすい「単衣とゆかた」』6月25日発売

株式会社世界文化ホールディングス

株式会社世界文化社は、『わかりやすい「単衣とゆかた」』を6月25日（木）に発売しました。本書は、きもの雑誌の最高峰『きものSalon』が、創刊以来45年以上蓄積してきたきものの知恵を伝授する「きものの知恵袋」シリーズの第2弾。近年の気候変動に即したきものライフを提案します。

◆暑さに負けない”きものライフ”の知恵が満載

気候変動の激しい現代、きもののルールも少しずつ見直されつつあります。裏地のついていないきもの「単衣（ひとえ）」を、一年の大半で着てもいいのではないか？といち早く提唱してきた雑誌『きものSalon』が、月別＆TPO別の単衣の選び方を分かりやすく解説。さらに、真夏に楽しみたい「ゆかた」をお洒落に着こなすノウハウも掲載。暑さに負けないきものライフの知恵をご紹介します。

単衣や、盛夏のきもの・薄物（うすもの）のTPO別の選び方と着こなし方をご紹介。厳格なルールのあるきものの世界で、「これさえ押さえていれば大丈夫」なポイントを分かりやすく解説します。

きものは季節感の表現が大事。それまでは単衣そのものが季節を表すきものとされていましたが、単衣を一年の大半で着る場合は、色や文様で季節の移り変わりを表現することが「素敵な着こなし」のポイントに。

花火大会やお祭りで着るカジュアルなゆかたから、ちょっとしたお食事会やホームパーティでお洒落に装う大人の着こなしまで。ゆかたの種類と格、コーディネートのポイントを解説します。

『きものsalon』とは

月刊誌『家庭画報』の姉妹誌として1980年に創刊。きもののコーディネートから、着付け・お手入れのコツなどのお役立ち情報、きものヘアやメイク、伝統の技を伝える作り手の現場取材など、幅広く、そして奥深くきものの魅力を発信する「きもの総合ファッション誌」です。

刊行概要

『わかりやすい「単衣とゆかた」』

■発売：2026年6月25日（木）

■定価：2,200円（税込）

■判型：B5・112ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10169953.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418264086(https://www.amazon.co.jp/dp/4418264086?SubscriptionId=AKIAIBX3OSRN6HXD25SQ&tag)