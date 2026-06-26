名古屋市主催のイノベーター育成・ビジネス創出プログラム「NAGOYA BOOST 2026」の参加者を募集します！

名古屋市

名古屋市は、新規事業の開発や起業を目指す人材を育成するイノベーター創出促進事業「NAGOYA BOOST 2026」を開始します。

本プログラムでは、生成AIやWebアプリ、AIチャットボット、ハードウェア試作などの先端技術を学びながら、アイデアを試作・検証し、事業提案まで実践します。技術を学ぶだけでなく、チームづくり、マーケティング、財務・資本戦略、プレゼンテーションまで一体的に学べる実践型プログラムです。

参加費は無料です。企業内で新規事業の開発を目指している方、起業を目指している方、生成AI・Web・IoTなどの最新技術を実践的に学びたい方、仲間とチームでプロトタイプ開発に取り組みたい方など、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

NAGOYA BOOST とは

NAGOYA BOOSTは、2018年にスタートした、名古屋市主催のイノベーター育成・ビジネス創出プログラムです。

最新テクノロジーを活用しながら、アイデアを形にする実践的なスキルと、新規事業創出に必要なマインドセットを習得することを目的としています。

2026年度は、先端技術に触れる「プレセミナー」、実践型の「AI人材BOOSTプログラム」、成果発表の場となる「NAGOYA BOOST day」の3段階で構成します。

NAGOYA BOOST 2025 全体概要

1. プレセミナー

プレセミナーは最新技術に触れ、プログラム参加のきっかけをつくるオープンセミナーです。

生成AIやWeb開発、企業内DX、ものづくり現場で活用できるAIなどをテーマに、全3回実施します。単発参加も可能です。

本リリースにあわせて、第1回プレセミナー「ビジネス検証を高速でやるための初心者向けWebアプリ開発！生成AIを活用しながら学ぶHTML超入門」の参加者募集を開始します。

第1回｜ビジネス検証を高速でやるための初心者向けWebアプリ開発！生成AIを活用しながら学ぶHTML超入門

開催日：2026年7月10日（金）

内容：生成AIを活用しながら、Webアプリ開発の基礎を体験します。開発経験がない方でも、アイデアを形にする最初の一歩を学べる内容です。

第2回｜＜企業内DXセミナー＞職場の困りごとを“最適化”で解決！ムリ・ムダ・ムラを減らす方法

開催日：2026年8月6日（木）

内容：生産・在庫・配送・シフトなど、職場の困りごとを整理し、業務改善や小規模な実証につなげる考え方を学びます。

第3回｜＜企業内DXセミナー＞ものづくりの現場で使える外観検査AI入門セミナー

開催日：2026年8月28日（金）

内容：Teachable Machine等を活用し、画像認識AIの基本を体験します。製造現場におけるAI活用の具体的なイメージを掴むことができます。

2. AI人材BOOSTプログラム

AI人材BOOSTプログラムは、生成AIやWebアプリなどの先端技術を学び、アイデアを試作・検証し、事業提案まで実践するメインプログラムです。

技術を身につけるだけでなく、事業として成立させるための考え方や、成果を伝える力までを総合的に学びます。

実施期間｜2026年9月29日（火）から2027年1月26日（火）まで（全11回）

募集期間｜2026年6月26日（金）から2026年9月7日（月）まで

定 員｜30名程度

参 加 費｜無料

（1）AI人材BOOSTプログラムの特徴

・生成AI・Web・ハードウェアを活用した実践力が身につく

生成AI、Webアプリ、AIチャットボット、ハードウェア試作などを学び、実際にアイデアをプロトタイプとして形にしていきます。

・事業開発・ユーザー検証の考え方を学べる

アイデアを作って終わりにせず、誰のどんな課題を解決するのか、どのように価値を届けるのかを整理し、事業化につなげる視点を学びます。

・資料作成・ピッチ・デモの発信力を磨ける

BOOST dayでの成果発表に向けて、提案資料の作成、プレゼンテーション、デモ発表まで実践します。

・企業・支援者との接点をつくれる

プログラムを通じて、参加者同士だけでなく、企業・大学・支援者などとのネットワークを築くことができます。協業や実証、継続開発のきっかけづくりにもつながります。

昨年度の実施風景（2）主なプログラム内容

AI人材BOOSTプログラムでは、先端技術とビジネスの両面から、アイデアを事業提案へと育てていきます。

先端技術領域

- バイブコーディング- SvelteKitを活用したWebアプリ開発- デプロイ技術- Difyを活用したAIチャットボット開発- ハードウェアプロトタイピング

ビジネス領域

3. NAGOYA BOOST day

- ビジョンづくり・チームビルディング- 生成AIを活用したデザイン・マーケティング- 中間デモデイ・外部人材とのマッチング- 財務・資本戦略- プレゼンテーションスキル

2027年2月21日（日）に、成果発表イベント「NAGOYA BOOST day」を開催予定です。

NAGOYA BOOST dayでは、参加者がプログラムを通じて開発したプロトタイプやサービス、事業アイデアを発表します。

成果発表に加え、ソリューション体験会、来場者との交流、企業・支援者との接続機会を設け、実証・協業・事業化への次の一歩につなげます。

4.こんな方におすすめ

5.開催場所

昨年度の実施風景実施内容- 成果発表- ソリューション体験会- 交流・マッチング- 協業・実証に向けた接続- 企業内で新規事業の開発を目指している方- 起業を目指している方- AI・Web・IoTなどの最新技術を実践的に学びたい方- 自分のアイデアを形にしたい方- 仲間とチームでプロトタイプ開発に取り組みたい方- DX推進や業務改善に活かせる実践力を身につけたい方- 学生・社会人として、新しい挑戦の場を探している方

ナゴヤイノベーターズガレージ

愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク4階

※プログラム内容により、別会場またはオンライン開催の場合があります。

6.参加費

無料

7.定員

・プレセミナー第1回：30名程度

・AI人材BOOSTプログラム：30名程度

申込方法

各プログラムの詳細、申込方法等につきましては、以下の専用Webサイトをご覧ください。

▼詳細・お申し込み

「NAGOYA BOOST」公式ホームページ

https://nagoyaboost.jp/

主催・運営

▼主催

名古屋市経済局次世代産業振興課

TEL：052-972-2418

▼運営事務局

JellyWare株式会社

TEL：052-211-8657

メール：info@jellyware.jp

WEB：https://jellyware.jp/

▼本リリースに関する問い合わせ先

NAGOYA BOOST 運営事務局：JellyWare株式会社

TEL：052-211-8657

メール：info@jellyware.jp