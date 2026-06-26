“まだ好き”な男と“もう好きじゃない”女の再燃恋胸キュン充電読み物アプリ「100シーンの恋＋」 最新作「切っても切れない赤いイト」6月26日(金)より配信開始

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津谷祐司）は、提供中の胸キュン充電読み物アプリ「100シーンの恋＋」にて、最新作「切っても切れない赤いイト」を2026年6月26日（金）より配信開始したことをお知らせいたします。

「100シーンの恋＋」（以下、「100恋＋」）は、10,000作品以上の恋愛ストーリーを配信中の読み物アプリです。この度新たに配信を開始した「切っても切れない赤いイト」は、あなたに未練タラタラな元カレと再会してしまうところからはじまる、“再燃”ラブコメディーです。

一度心も身体もさらけだしたことがある相手とハイスピードに進展する恋や、“好きだったところ”にもう一度惹かれるときめき、さらには元カレ“全員”が未練ありの状態で集合する逆ハー体験など、本作ならではの魅力が詰まっています。 また、本作の制作には大ヒット作「この夜が明けないようにキスをして」の実力派クリエイター陣が再集結いたしました。美麗なビジュアルとともに描かれる、大人のためのラブコメディーをお楽しみいただけます。

「100恋＋」では本作の配信開始を記念したキャンペーンを開催しております。全話無料でお楽しみいただけますので、この機会にぜひ最新作「切っても切れない赤いイト」を「100恋＋」にてご堪能ください。

「100シーンの恋＋」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/(https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/)

「100シーンの恋＋」公式X（＠koi_game）： https://x.com/koi_game/(https://x.com/koi_game/)

「切っても切れない赤いイト」あらすじ

「ねえ、俺の何がダメだったの？」

数年ぶりに会った元カレは、 わたしに未練タラタラでした！？

恋なんて、もう懲りたのに…

ぴったり合う息

あの頃みたいなときめき

まだ覚えていた体温──

「俺、変わったでしょ？」

変わってないから また好きになっちゃいそうなんだよ…！

これは ”まだ好き”な男と”もう好きじゃない”女の 再燃恋

キャラクター紹介

注目ポイント

◆全話無料でお楽しみいただけます

恋の始まりから結末まで、1本のストーリーを無料でご覧いただけます。

◆『明けキス』クリエイター陣によるシナリオ＆イラスト

シナリオは『この夜が明けないようにキスをして』入山椿本編の寧花氏が担当。プロデューサー・キャラクターデザイン・メインデザイナーも明けキス制作チームが再集結。

実力派クリエイター陣が描く、現代を生きるすべての女子のためのラブコメディーと美麗なビジュアルにもぜひご注目ください。

◆「俺、変わったでしょ？」大人になってやり直す、“二度目”の恋の結末は──

── 恋なんてもう懲りたのに、再会した元カレに猛アタックされてしまうあなた。変わったところも、変わらないところも見せないで。また好きになってしまいそうだから…終わったはずの恋に心が揺れまくる、大人のためのラブコメディーをお楽しみいただけます。

配信記念キャンペーン実施中

「切っても切れない赤いイト」の配信を記念して、キャンペーンを実施しております。 「100恋＋」がさらに楽しめるキャンペーンとなっておりますので、この機会にぜひご参加ください。

■ ハート（アプリ内ポイント）プレゼント

「末永和弥」本編1話を読み終えると5ハート、10話まで読むと15ハート、HappyENDを読むと10ハート、計30ハートが手に入ります。

【開催期間】

6月26日（金）10:00～7月31日(金)23:59

「100シーンの恋＋」について

当社が企画・開発したオリジナル恋愛ストーリーを累計10,000作品以上配信、約70タイトル、400人以上のイケメンが登場する、

“オトナ女子のための胸キュン充電読み物アプリ”です。

2017年6月1日に配信を開始して以来、多くの方々に日常のときめきをお届けし、累計220万ダウンロードを突破いたしました。今後も既存の配信コンテンツを始め、新規タイトルも続々配信予定です。初めてアプリを始める方向けに、無料で読めるストーリーもご用意しております。

「100シーンの恋＋」公式サイト：https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/(https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/)

「100シーンの恋＋」公式X（＠koi_game）：https://x.com/koi_game/(https://x.com/koi_game/)

「100シーンの恋＋」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ：

iOS 13.0以上、iPhone、iPad、およびiPod touchに対応

Android OS 5.1以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)