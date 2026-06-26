スイスビット、高信頼性と安定した性能を実現するPCIe SSD「A2000シリーズ」を発表

スイスビットジャパン株式会社

日本・東京、2026年6月26日 - 産業向けフラッシュストレージ製品の独立系メーカー・Swissbit（日本法人：スイスビットジャパン株式会社、東京都新宿区、代表取締役：友森 健一郎）は、高いスループットと低レイテンシを安定して発揮し、かつ堅牢なデータ整合性が求められるアプリケーションに向けて、高性能PCIe SSDストレージ「A2000シリーズ」を発表しました。本シリーズは、PCIe Gen4そのものの性能に、産業用途向け設計、高度なセキュリティ機能、ハードウェアによる停電保護機能、そしてスイスビット独自のコントローラーおよびファームウェアを組み合わせています。A2000シリーズは、読み書きが混在するワークロードに向けた「A2000」と、書き込み集約型のワークロードに向けた「A2200」がラインナップしており、高性能産業用システム、エッジAI、ネットワークおよび通信インフラ、IoTゲートウェイ、エンタープライズサーバー、医療用画像処理、データロギングなど、安定して一貫性のある性能が不可欠なアプリケーションに適しています。

スイスビットが自社でパッケージングした最新の3D TLC BiCS8 NANDを搭載したA2000およびA2200は、8つのNANDチャネルを備えたDRAMベースのコントローラアーキテクチャとTLCダイレクトファームウェア設計を採用し、持続的な性能や低レイテンシを実現するとともに、書込み効率を上げることができます。ハードウェアによる停電保護機能はオペレーティングシステムの機能に依存することなくデータを保護し、寿命モニタリング機能は予知保全に寄与します。

スイスビットジャパンで代表取締役を務める友森健一郎は、「PCIeコアプラットフォームとして汎用性に優れたN7000を最近発表しましたが、今回のA2000シリーズの投入により、スイスビットのPCIe製品ポートフォリオに高性能という明確な位置づけの製品が加わることになります。DRAM、TLCダイレクトファームウェア、ハードウェアによる停電保護機能、そして自社でパッケージしたBiCS8 NANDを搭載したA2000シリーズは、産業用環境において、持続的な書き込み性能、低レイテンシ、高い耐久性、そしてエンタープライズクラスの機能を必要とするお客様向けに最適な製品です」と話しています。

過酷なワークロードに適した設計

スイスビットのA2000は、ブートドライブ、メインシステムストレージ、産業環境の温度条件にさらされるシステムなど、読み書きが混在するハイエンドの産業用アプリケーション向けに設計されています。本製品は産業用グレードのTLC NANDを採用することで、最大0.5 DWPD（Drive Writes Per Day、1日あたりのドライブ書き込み回数）を実現します。

また、A2200は、ロギング、キャッシング、RAIDベースのシステム、一時ストレージなど、書き込みが集中する高耐久性アプリケーションに向けた製品です。A2200はエンタープライズグレードのTLC NANDを採用し、5年間にわたり1 DWPD超の性能を実現します。スイスビットのA2000およびA2200は、6 GB/sを超えるシーケンシャル読み取りおよび5 GB/sを超えるシーケンシャル書き込み性能に加え、100万を超えるランダム読み取りIOPSおよび最大90万のランダム書き込みIOPS（Input/Output Operations per Second）を実現します。

セキュリティと信頼性を中核に据えた設計

A2000シリーズはAES-256暗号化、TCG Opal 2.0、セキュアブートといったセキュリティ機能によって、重要インフラやエンタープライズ環境において、保存データとデバイスの完全性を保護します。本シリーズにはヒートシンク付きとヒートシンクなしのオプションが用意されており、システム設計者はアプリケーションの要件に応じて放熱特性を最適化できます。

供給開始時期

A2000およびA2200 SSDは、販売開始時にはM.2 2280フォームファクタ、容量480 GB～4 TB、ヒートシンク付きおよびヒートシンクなしのバージョンで提供が開始されます。E1.SやU.2など他のフォームファクタについては、2026年後半に最大8 TBの容量で発売予定です。

スイスビットの新しいA2000 PCIe SSD：M.2 2280フォームファクタ、最大4 TBの容量で提供を開始。

スイスビットについて

スイスビット（Swissbit AG）は、データストレージとセキュリティソリューションの分野で世界をリードする欧州のテクノロジー企業です。私たちは、データとアイデンティティの信頼性を確保し、デジタル資産を自身で管理するデジタル主権の確立に向けてコネクテッドワールドの構築に取り組んでいます。スイスビットは、ハードウェアおよびファームウェアの設計に関する独自の専門知識と高度なパッケージングのノウハウを組み合わせることで、革新的なデータストレージ、データ保護、デジタルIDソリューションを提供しています。

スイスビットのソリューションは、産業オートメーション、ネットワーキング&コミュニケーション、エッジコンピューティング、運輸、重要インフラ、防衛、公共部門など、さまざまな業界で活用されています。

スイスビットは2001年に創設され、スイス（本社）、ドイツ、米国、日本、台湾にオフィスを構えるほか、ドイツのベルリンに半導体製造工場を保有しています。

詳細については、https://www.swissbit.com/ja をご覧ください。