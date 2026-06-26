7/1より期間限定出店「こんなんあったんや！姫路仕立て」兵庫県姫路市が『Giftpad space』（ＫＩＴＴＥ大阪）に登場

株式会社ギフトパッド

株式会社ギフトパッド（本社：大阪市、代表取締役：園田 幸央、以下、ギフトパッド）は、運営するアンテナショップ『Giftpad space～日本の魅力をつむぐ～』（ＫＩＴＴＥ大阪２F）にて、2026年7月1日（水）から7月31日（金）までの1ヶ月間、兵庫県姫路市の地場産品・特産品を紹介・販売する「こんなんあったんや！姫路仕立て」フェアを開催します。

本イベントでは、長い歴史の中で育まれてきた12業種もの多様な地場産業を有し、「ものづくりのまち」として知られる姫路市の「こんなんあったんや！姫路仕立て」をテーマに掲げます。都市部での長期的なPRが難しかった地域の優良なものづくり事業者と、感度の高い都市部の消費者を結び、普段大阪では触れることのできない姫路の奥深い魅力、職人の高度な技術、地域に深く根ざした食文化をストーリーとともに広く発信いたします。

■「こんなんあったんや！姫路仕立て」開催概要

開催期間： 2026年7月1日（水）～ 7月31日（金）

開催場所： ＫＩＴＴＥ大阪 2階「Giftpad space」（大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号 ／ JR大阪駅西口直結）

開催テーマ： 「こんなんあったんや！姫路仕立て」

■ 「こんなんあったんや！姫路仕立て」注目商品（一例）

歴史ある味からモダンな暮らしの道具まで、ストーリー性の高い逸品を販売いたします。

【食・日本酒】歴史と風土を味わう銘菓と地酒

伊勢屋本店「玉椿5個入」

天保年間、11代将軍徳川家斉の娘と姫路城主酒井忠学との婚礼を機に生まれた、約200年の歴史がある、姫路を代表する格式高い銘菓。上品な白小豆の黄身餡を薄紅色の求肥で包み、可憐な椿の花に見立てた逸品です。

名城酒造「しぼりたて純米 晴凪」「ひと涼み しぼりたて大吟醸」

姫路の誇る名蔵元・名城酒造が織りなす、夏にすっきりと味わえる冷やし酒やしぼりたての日本酒。会期中には一度に様々な味わいが楽しめる限定飲み比べセットなども登場します。

【工芸・ライフスタイル雑貨】職人の手仕事が光るレザーと一生モノのトタン

HASHIMOTO TLC「姫路レザーコースター」

日本屈指の革の産地・姫路の高品質なレザーを使用。防水加工が施され、日常のテーブルウェアとしてはもちろん、インテリアとしても映える万能な革小物です。

OBAKETSU「ライスストッカー（米びつ）5kg」

大正十二年創業のバケツ専門メーカーが、かつて製造していたトタン製米びつを現代向けに復刻した保存道具です。米びつに見えない美しい佇まいで、発売以来、十五年間で累計七十万個以上を販売した逸品です。

BLUE LABEL MATCH「燕印／桃印／象印など」

国内有数のマッチ産地・姫路で長く親しまれてきたレトロで愛らしいアイコンデザインが、「ブルーラベル」として現代のインテリア雑貨に生まれ変わりました。

■ 週末限定！売場を盛り上げる週替わり体験型イベント

会期中の週末（一部祝日を含む）には、お買い物だけでなく、姫路市のものづくりを直に五感で体感し、事業者と消費者が直接交流できるリレー形式の特別イベントを実施いたします。

- 7月5日（日）13:00～15:00［菅哉物産株式会社］（手延素麺）限定ノベルティ配布- 7月12日（日）11:00～17:00［有限会社橋本製革所］姫路レザーコースターご購入者への無料刻印体験サービス- 7月20日（月・祝）11:00～18:00［名城酒造株式会社］特別試飲会- 7月26日（日）12:00～18:00［株式会社日東社］（マッチ）1,000円以上お買い上げで限定マッチキーホルダーが当たる特設カプセルガチャ店舗名：アンテナショップ『Giftpad space～日本の魅力をつむぐ～』

https://giftpad.co.jp/space/

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-2-2 ＫＩＴＴＥ大阪 2F

※掲出内容や期間は予告なく変更になる可能性がございます。

※販売中の商品は個数に限りがあり、予告なく販売終了する可能性がございます。

※イベントをご覧になる・撮影される際は周囲のお客様・周りの店舗へご配慮いただけますと幸いです。

※掲載の画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

■次世代アンテナショップ『Giftpad space～日本の魅力をつむぐ～』について

次世代アンテナショップ『Giftpad space～日本の魅力をつむぐ～』は、地域経済の活性化を目指し、日本のあの町この街をデジタルでつなぐ場として、店内の区画を “日本のいいもの”をお持ちの企業や自治体にお貸しししております。ご出店いただく企業さまには商品の一般販売に加え、サンプリングや試食・試飲、来場者データも取得できるアンテナショップで今後の販売促進施策や商品の品揃え、ユーザーエクスペリエンス向上にご活用頂くことが可能です。

■『Giftpad space～日本の魅力をつむぐ～』への地方の“いいもの”をお持ちの出店者募集

出店のメリット

・来館者の方への一般販売に加え、サンプリングや試食・試飲、来場者データも取得できます

・店内装飾、接客、販売、試食、サンプリング、販売管理のすべてを当社にてワンストップで実施。出展者の負担を軽減。

・ＫＩＴＴＥ大阪館内への入口通路の大型LEDサイネージにて来店者以外の方へもプロモーション映像を放映。 ※映像データは支給

・AIカメラによる来店者情報・行動分析に加え、お客様の生の声をご提供

Giftpad space サービスサイト https://sol.giftpad.co.jp/service/space

出店に関するお問合せ： https://giftpad.co.jp/contact/space/

【会社概要】

顧客とのリレーション構築やセールスプロモーション、地域活性化など様々な課題や用途に応じたソリューションサービスを数多くご用意しています。 お客様の本質的な課題に対して、最適なソリューションを提案するだけでなく、ソリューションサービス同士を組み合わせることや、ソリューションサービス自体をお客様の課題に合わせて改良するなど、最適な仕組みをプロデュースします。

代表者：代表取締役 園田 幸央

所在地：大阪市西区南堀江3-9-13 堀江家具WESTビルディング4階

設立年月日：2011年12月

コーポレートサイト：https://giftpad.co.jp/