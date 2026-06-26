“ものを長く愛する”ためのサステナブルマーケット「11201 SUSTAINABLE MARKET Vol.2」を代々木八幡本店にて7月11日(土)12日(日)開催。

株式会社インターウーブン

ブルックリン発のヴィンテージストア「FRONT 11201」は、代々木八幡本店にて

「11201 SUSTAINABLE MARKET Vol.2」を7月11日（土）・12日（日）開催致します。

第2回目となる本イベントでは、FRONT 11201が大切にするコンセプト“Timeless Cycle”をテーマに、時を重ねたものを受け継ぎ、手を加えながら、より長く愛用していくための様々なコンテンツをご用意いたします。

ファッションやプロダクトを消費するだけではなく、「直す」「使い続ける」「次へつなぐ」という視点から、商品の寿命を伸ばすためのワークショップやマーケット、リペア体験を通して、サステナブルなライフスタイルを身近に感じていただける2日間です。

会場では、漁網をアップサイクルした素材を使用した“Patagonia”によるワークショップや、イギリス発祥の伝統的な衣類修繕技法「ダーニング」のワークショップを開催。

また、B Corporation認証を取得するアメリカ発のカメラ・トラベルアクセサリーブランド“Peak Design”、洗うたびに衣類への愛着を深めることを目指した、洗濯のプロフェッショナル集団「洗濯ブラザーズ」によるホームケアプロダクト“LIVRER”、世界中から集めたものを、背景と素材から紐解き、再編集し、新たな価値を見出す“Archives”など、ものを大切に長く使うためのプロダクトやブランドをご紹介いたします。

そのほか、FRONT 11201によるマーケットブースでは、アーカイブセールやリペアブース、古着回収など、ヴィンテージストアならではの視点で「循環」を体験できるコンテンツを展開いたします。

会場となるのは、世界的に活躍する建築家・坂茂氏が代表を務める坂茂建築設計が手がけた、造形的な曲線が印象的な建築空間の地下1階。美術館を思わせる静かで美しい空間の中で、ショッピング、ワークショップなどを通じて、FRONT 11201が提案する“Timeless Cycle”の世界観をお楽しみいただけます。

WORKSHOP

【patagonia】親子で参加できる漁網を使ったアップサイクルワークショップ

廃棄されたプラスチック製漁網を回収し、リサイクルナイロン素材へと生まれ変わらせた「ネットプラス（NetPlus(R)）」。Patagoniaでは、この素材を製品に取り入れることで、資源を循環させ、より長く使い続けられるものづくりを目指しています。

今回のワークショップでは、回収された漁網の中でもリサイクル工程で使用できない部分を活用し、オリジナルアイテム作りを体験していただけます。素材の背景を知りながら、世界にひとつだけのアイテムを作る、サステナブルなものづくりの時間をお楽しみください。

■開催日時：7月12日（日）

１.12:00 - 12:45 ２.14:00 - 14:45 ３.16:00 - 16:45

*各回定員 5名まで

■対象年齢：3歳以上 （未就学児は保護者同伴）

■制作物：キーホルダー

■費用：無料

■予約フォーム：https://forms.gle/T1o3BK7MG23FGytr8

【ダーニング - ゴマシオステッチとハニカムステッチ-】 お気に入りの一着に手を加え、これからも長く楽しむためのリペア体験

イギリス発祥の伝統的な衣類修繕技法「ダーニング」。穴やほつれ、しみを隠すのではなく、色や糸の組み合わせを楽しみながら、新たな魅力として生まれ変わらせるリペア方法です。服を直し、育てながら、より長く愛用するためのワークショップを開催。

■開催日時：7月11日（土）

１.12:30 -14:00 ２.14:30 - 16:00 ３.16:30 - 18:00

*各回定員 6名まで

■対象年齢：10歳以上（小学生は保護者同伴）

■持ち物：穴が空いてしまった衣類や、刺繍を加えてデザインを楽しみたい服・ソックスなどをお持ちください。

*お持ち込みが難しい場合ハギレをご用意させていただきます。

■費用：無料

■予約フォーム ：https://forms.gle/v5TDXB8mMbdcJGdB8

【リペアブース】お気に入りの一着を、より長く。丈を整え、長く愛せる一着へ

イベント期間中、Tシャツの着丈詰めサービスを実施いたします。自分のスタイルに合わせて調整することで、より愛着を持って長く着ていただける一着へ。7月12日（日）は、イベント当日にご購入いただいたTシャツをその場で着丈詰めいたします。また、お持ち込みいただいたTシャツも有料にて承ります。

■開催日

7月11日（土）：受付のみ

7月12日（日）：ご購入いただいたTシャツは当日お直し可能（1枚あたり30分）

■料金

・イベント購入Tシャツ：無料

・お持ち込み：\2,200（税込）

■お渡し期間：受付日より約1週間～

※お持ち込みの場合は、お一人様5枚まで承ります。

※枚数により仕上がりまでのお時間が変動する場合がございます。

出店ブランド

【LIVRER(https://livrer.co.jp/)】

大切な一着を、もっと長く楽しむために。LIVRERは、繊細な素材を美しく洗い上げるプロの技術と、自社開発のランドリーアイテムを通じて、新しい洗濯体験を提案するブランドです。服を洗う時間が、愛着を育む時間になるように。日々の暮らしに寄り添うケアアイテムを展開します。

EVENT CONTENTS

・洗濯ブラザーズによるお洗濯相談（予約不要）

・洗剤サンプリング（60ml無料配布予定）

・口コミ投稿＆Instagramフォローでオリジナルファブリックスプレープレゼント（FRONT 11201限定ラベル）

【PEAK DESIGN(https://www.peakdesign-japan.com/)】

アメリカ・サンフランシスコ発のPeak Design（ピークデザイン）は、2011年に創業したカメラ・トラベルアクセサリーのトップブランド。革新的な機能と洗練されたデザインを両立させ、世界中の写真家やクリエイターから絶大な支持を集めています。

EVENT CONTENTS

・新作の TRAVEL BAG

・ブランドの原点であるカメラアクセサリー

【ARCHIVES(https://archives-object.com/)】

世界中から集めた、名のあるもの、名のないもの。それらを素材や背景ごとに紐解き、再編集することで、物と物の新たな相関性を見出すArchives。

EVENT CONTENTS

・アフリカンスツールや古物の花器をはじめ、これまで蒐集してきた一点物を展開

・通常は販売していないアーカイブ・B品アイテムも特別展開予定

それぞれの時間や物語を感じられるアイテムをご紹介します。

【イベント詳細】

日時：7月11日（土）12:00~20:30

7月12日（日）11:30~20:00

場所：FRONT 11201 FLAGSHIP STORE

住所：渋谷区元代々木町4－5 CREATEUR B1F

【FRONT 11201について】

NY発のヴィンテージストア「FRONT 11201」。

多種多様な人種が集まるNYのテイストと、幅広い層に向けたヴィンテージやオリジナルウェアをメインに展開。2024年4月に代々木八幡に本店を移転オープンし、2025年3月にはNEWoMAN新宿店に2店舗目をオープン。 2024年9月3日に開催されたRakuten Fashion Week Tokyoにてサステナブルコレクション「REDE」を発表以降、反毛やアップサイクル・リサイクル生地を使用するなど、サステナブルなモノ作りに取り組んでいます。