【注意喚起】台風による愛車のキズ、車両保険は適用できる？板金のプロが教える「放置リスク」と、保険利用の判断基準

株式会社イケウチ

自動車の板金塗装事業を手掛ける株式会社イケウチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池内 美友）は、現在日本列島に影響を与えている台風や梅雨の大雨に伴って発生しやすい愛車のキズについて、「放置することでサビが進行するリスク」と「車両保険適用の判断基準」を解説する注意喚起レポートを緊急公開いたします。

台風によって車にキズや凹みができた際、多くのドライバーが「あとで車両保険を使って直せばいい」と考えがちです。しかし、板金のプロの視点から見ると、その油断が「保険が下りない」「保険を使うとトータルで損をする」という最悪のシナリオを引き起こすケースが多発しています。本レポートでは、ユーザーが最も知りたい「保険のリアル」と、資産価値を守る正しい行動を解説します。

【結論】台風のキズに車両保険は使える？ →「使えることが多いが、2つの落とし穴に注意」

台風による飛来物の衝突や冠水による被害は、多くの場合、ご加入の車両保険（一般型・エコノミー型など）の適用対象となる傾向にあります。しかし、「保険があるから安心」と安易に構えるのは危険です。以下の「2つの落とし穴」を知らずに損をしているドライバーが後を絶ちません。

落とし穴１.：【放置の罠】サビが進行すると「保険適用外」になる！？

最も危険なのが「小さなキズだから、次の車検や保険の更新のタイミングでまとめて直そう」という【放置】です。

台風でついたキズであっても、長期間放置して内部にサビが進行してしまうと、保険会社から「台風の直接的な被害ではなく、放置による経年劣化（所有者の管理責任）」とみなされ、サビて被害が拡大した分の修理費は保険の対象外や減額と判断されるリスクがあります。

※弊社（修理工場）では、個別のケースで保険適用になるかどうかの最終判断を行うことはできません。そのため、被害に遭われた際は放置せず、「必ずお客様ご自身で、すぐに」ご加入の保険会社へ連絡し、状況をご相談いただくことを強くお勧めします。

落とし穴２.：【金額の罠】保険を使うと逆に損？「自費」とのボーダーライン

台風被害で保険を利用すると「1等級ダウン」となり、翌年以降の保険料が上がるケースが一般的です。元の等級に戻るまでの期間を考慮すると、トータルの保険料負担が「数万円～十数万円」も増えてしまう可能性があります。

ここでの判断基準（ボーダーライン）は「修理代が保険料のアップ額を上回るかどうか」です。修理代が数千円～数万円で済む軽微なキズであれば、保険を使わずに自費で直したほうが、トータルでの出費を安く抑えられる可能性が高いと言えます。

台風・梅雨時期に車を守る「3つの被害リスク」と対策

そもそも、台風や大雨の際には、日常では想定しづらい場面で車体にダメージを受けます。被害を最小限に抑えるため、以下のリスクを把握し、対策を徹底してください。

強風による「飛来物」リスク

路上や駐車場で小石、木の枝、看板の破片などが飛んできて直撃するリスクです。

【対策】 台風接近時は、可能であれば屋内駐車場や屋根のある頑丈な場所に車を移動させてください。屋外の場合は、ボディカバーや厚手の毛布・段ボールなどで車体を保護し、飛来物から守る工夫が有効です。

悪天候走行時の「飛び石・跳ね石」と「ハイドロプレーニング」リスク

強風や大雨の中での走行中は、他の車両が巻き上げた小石や砂利が勢いよくぶつかる「飛び石・跳ね石」のリスクが大幅に増加します。また、路面の水たまりに高速で突っ込むと、タイヤが水の上を滑り、ハンドルやブレーキが全く効かなくなる「ハイドロプレーニング現象」による大事故に繋がります。

【対策】 悪天候時の不要不急の運転を控えることが第一です。やむを得ず走行する場合は、通常時よりも車間距離を十分に空け、水たまりを避けて「急」のつく操作（急ブレーキ・急ハンドル）を控え、低速で走行してください。

雨水の放置と強い日差しが招く「ウォータースポット」リスク

雨滴を放置してボディ上で乾燥させてしまうと、酸性雨成分やミネラル分が水滴内部に高濃度で濃縮されます。さらに炎天下の強い日差し（熱）が加わることで、それらの成分がクリア塗装と化学反応を起こし、ウォータースポットやエッチング（陥没）を発生させます。放置すると研磨や再塗装が必要になります。

【対策】 「雨で汚れが落ちる」と放置するのは絶対にNGです。雨上がりはなるべく早く洗車を行い、水分を完全に拭き取ってください。すぐに洗車できない場合でも、ボディに残った雨滴を吸水クロスなどでサッと拭き取っておくだけで、陥没ダメージを防ぐことができます。

■ 「小さい傷」がサビになるまでの時間は意外と短い。損得の逆説

車の塗装は、単なる色付けではなく「金属素地をサビから守るための保護層」です。この塗装が剥がれた状態で雨水や湿気にさらされると、すぐに鉄素地の酸化（サビ）が始まります。

【梅雨～夏はサビの進行スピードが最速】

特に気温と湿度が高い梅雨から夏のシーズンは、サビの進行が1年で最も早い時期です。指の爪ほどの小さな傷（数千円で直せるレベル）であっても、放置するとわずか数ヶ月で塗装の内部へサビが侵食し、表面の塗装を浮き上がらせてしまいます。

結果として、パネル全体の交換や広範囲の塗装が必要となり、「数千円～数万円で済むはずだった修理費が、数十万円に膨れ上がる」という事態に陥ります。

「まだ大丈夫」と放置することが、結果的に最大の損（家計へのダメージ）を生むという逆説的な事実を、すべてのドライバーに知っていただく必要があります。

【池内自動車について】

株式会社イケウチ（本社：東京都千代田区）が運営する、全国34店舗展開の板金塗装専門店です。「早い・安い・丁寧」をコンセプトに、自社工場直営による中間マージンの排除と徹底した工程管理により、業界トップクラスのコストパフォーマンスと短納期を実現しています。2025年度には年間修理台数30,496台を突破。豊富な施工データと熟練の職人技を強みに、キズ・へこみ直しに特化した「街の車の駆け込み寺」として、デジタル見積もりやSNSを通じた透明性の高いサービスを提供しています。

＜株式会社イケウチ 会社概要＞

会社名： 株式会社イケウチ

所在地： 〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目3番23号 WeWork日テレ四谷ビル 2F

代表者： 代表取締役社長 池内 美友

事業内容： 自動車板金補修およびそれに付随する全ての業務

公式Instagram： https://www.instagram.com/ikeuchi_bankin/

公式X： https://x.com/IKEUCHI_BANKIN

YouTube： https://www.youtube.com/@ikeuchijidousha

コーポレートサイト： https://ikeuchi-jidousha.co.jp

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社イケウチ 広報担当

Email：info@ikeuchi-jidousha.com