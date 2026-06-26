ROOTOTEから、まるでスカーフのような接触冷感トートが登場。「SC.タブロー50.クール-A」2026年6月下旬より順次販売開始

株式会社スーパープランニング

株式会社ルートートが展開するトートバッグ専門ブランドROOTOTE（ルートート）は、スカーフのような軽やかなデザインが魅力の「ROOTOTE TABLO」シリーズから、接触冷感素材を使用した新作「SC.タブロー50.クール-A」を、2026年6月下旬より順次販売開始します。ROOTOTEの一部取り扱い店やオフィシャルショップ「ROOTOTE GALLERY」各店で開催中の「#夏こそトート」フェアなどで販売します。

商品詳細：https://rootote.jp/tablocool/(https://rootote.jp/tablocool/)

「#夏こそトート」フェア／開催店舗・商品詳細：https://rootote.jp/natsukosotote2026/(https://rootote.jp/natsukosotote2026/)

ハッシュタグ：#夏こそトート

※店舗により取扱商品や入荷時期等異なりますので、予めご了承下さい。

商品詳細

「SC.タブロー50.クール-A」は、ひんやりとした肌ざわりが特長の接触冷感素材を採用した、暑い季節のお出かけにぴったりのトートバッグです。レジャーやフェス、旅行など、荷物が増えがちな夏の外出シーンでも快適に使えます。

デザインは、カジュアルなスタイルに取り入れやすい全6柄。

バンダナ ブラックバンダナ ブルーミリタリー グリーンミリタリー ブラウンストライプ ブルーストライプ ブラック

トートバッグとして活躍するのはもちろん、使わないときにはバッグのハンドルなどに結んでアレンジも楽しめます。

ユニセックスで使いやすく、軽やかな印象と、しっかり荷物を収納できる実用性を兼ね備えています。ROOTOTEのアイデンティティである「ルーポケット」には、スマートフォンや鍵など、出し入れの多い小物を便利に収納できます。

さらに、手洗いが可能なため、汗が気になる季節にも清潔に使用できます。肌に触れるとひんやり感じる接触冷感素材で、暑さのなかでも快適なお出かけをサポートします。

夏のお出かけの悩みに寄り添うトートバッグ

ROOTOTEが実施した女性500人への調査では、夏の外出時に「汗をかいて不快」「暑くて外出が憂鬱」「飲み物や日傘などで荷物が増える」「バッグが重くて疲れる」「バッグと体が密着して暑い」といった悩みが多く見られました。

「SC.タブロー50.クール-A」は、こうした季節特有の悩みに寄り添う、軽やかさ、快適さ、清潔さを兼ね備えた夏にうれしいトートバッグです。

調査結果の詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000414.000021774.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000414.000021774.html)

商品概要

商品名：SC.タブロー50.クール-A

店頭販売開始日：2026年6月下旬より順次販売開始

価格：3,850円（税込）

品番：3659

カラー：01 / バンダナ ブラック、02 / バンダナ ブルー、03 / ミリタリー グリーン、04 / ミリタリー ブラウン、05 / ストライプ ブルー、06 / ストライプ ブラック

サイズ：W50×H50cm

素材：ポリエステル

ポケット：外側1箇所

販売情報・開催店舗

ROOTOTEの一部取り扱い店およびオフィシャルショップ「ROOTOTE GALLERY」各店では、開催中の「#夏こそトート」フェアで、夏の外出時の悩みに寄り添い、お出かけをもっと快適に、もっと楽しくするトートバッグを提案しています。フェアでは、「SC.タブロー50.クール-A」をはじめ、夏ならではのお出かけニーズに応えるさまざまなトートバッグを取りそろえています。

「#夏こそトート」フェア／開催店舗・商品詳細：https://rootote.jp/natsukosotote2026/(https://rootote.jp/natsukosotote2026/)

・オフィシャルショップ ROOTOTE GALLERY

ショップリスト

https://rootote.jp/shop-list/

・オンラインショップ

ROOTOTE FLAGSHIP STORE

https://www.rootote-flagship-store.com/

楽天市場

https://www.rakuten.ne.jp/gold/rootote/

ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/rootote/

Amazon

https://www.amazon.co.jp/rootote_bag

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/rootote-store/

オンワード・クローゼット

https://crosset.onward.co.jp/shop/rootote/

※掲載画像はサンプル撮影のため、実際の商品と仕様や色味が若干異なる場合があります。

※取り扱い商品や入荷時期は店舗により異なります。

ROOTOTE（ルートート）について

2001年の誕生以来、「Fun Outing！～楽しいお出かけ！～」をお届けしているトートバッグ専門ブランド。目印はRマークのブランドタグ。カンガルーのおなかの袋からヒントを得た「ルーポケット」がアイデンティティです。ひとりひとりの個性や価値観を大切にしながら、お気に入りが見つかる豊富なデザインバリエーションを提案しています。

ROOTOTEは、トートバッグを通じて世界に感動を広げ、社会をより良くするメディアであり続けることをミッションに、アート、エコ、カルチャーなど、さまざまな分野でコラボレーションやプロジェクトを展開。世界一のトートバッグブランドを目指しています。

ブランドサイト：https://ROOTOTE.jp

X：https://x.com/rootote

Instagram：https://instagram.com/rootote

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WEAR：https://wear.jp/rootote/

YouTube：https://www.youtube.com/user/ROOTOTEjapan

※株式会社ルートートは、株式会社スーパープランニングのグループ会社です。