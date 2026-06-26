世界最高峰のビール品評会で日本１位の低アルラガー「フロートラガー」が、パワーアップして再販売スタート！　裏テーマは「風呂とラガー」!?　広島尾道のしまなみブルワリーから販売開始

株式会社しまなみブルワリー

株式会社しまなみブルワリー（本社：広島県尾道市久保、代表取締役社長：松岡風人）は、低アルコールながら満足感のあるクラフトビールを目指した「FLOAT LAGER（フロートラガー）」をリニューアル。2026年6月26日（露天風呂の日）より販売を開始いたしました。

フロートラガー

低アルコールビールには、「飲みごたえが物足りない」「満足感が少ない」といった印象を持たれることも少なくありません。そこで、しまなみブルワリーのビール職人・松岡風人が追求したのが、低アルコールでもしっかりうまいクラフトビール「フロートラガー」です。

今回のリニューアルでは、品目も「発泡酒」から「ビール」となりました。ビールの世界的な品評会（ワールド・ビア・アワード）2025 ライト部門で日本１位を受賞した、以前のフロートラガーの味わいをベースにビールへと細かに調整。しまなみブルワリーならではのすっきりとした喉ごしはそのままに、心地よい苦味とほのかな甘みが重なる味わいに仕上がっています。

フロートラガーの特徴は、後味は軽やかでありながら、アルコール度数3.5％とは思えない飲みごたえがあること。それを実現する秘密は、キレのある味わいを生み出すカナダ産麦芽と、その味わいを引き立てるスパイシーな香りのドイツ産ホップの「オパール」です。

また、フロートラガーの裏テーマは「風呂とラガー」。風呂上がりのビールはおいしいけれど、 アルコールを摂取すると血圧が上昇しやすく身体には負担がかかるのは否めません。そこで、少しでも体の負担が少なくなるよう低アルコールで開発したのが本商品です。お風呂に入った後の、一日の終わりのリラックスタイム。そんな時間が充実してほしいという願いが込められています。

また、パッケージデザインも一新しました。頭にタオルをのせたアヒルが湯船にぷかぷかと浮かぶイラストを採用。「FLOAT」が表す、水面に身をゆだねるような心地よさを表現しました。親しみやすく遊び心のあるデザインです。



【ブルワーズコメント】

今回は、前回よりもさらに麦芽とホップのバランスを整えて、ローアルコールとは思えない飲みごたえと爽快感を感じてもらえる仕上がりに持って行きました！

デザインもリニューアルした新・フロートラガーをお楽しみください！

※入浴直後の飲酒は体調への負担となる場合があるため、入浴後は30分以上時間をあけ、先に水分を補給してからお楽しみいただくことをおすすめします。

※お風呂上がりは血行は良くなりアルコールがまわりやすいため、飲み過ぎには気をつけてください。



【フロートラガー 商品詳細】

スタイル：ピルスナー

アルコール：3.5%

内容量：370ml

原材料：麦芽（カナダ製造）、ホップ

賞味期限：６ヶ月

価格：オープン価格

要冷蔵



【しまなみブルワリーのクラフトビールの特徴】



しまなみブルワリーのクラフトビールの特徴は、職人の経験と徹底的な温度管理によって実現する「雑味のないビール本来のうまさ」です。飲みやすく、あまりにスルスルと喉に入るので、「いつの間にかなくなっていた」という声も。

【しまなみブルワリーの定番商品】

左：ストライクピルスナー 右：ファーストラガー

しまなみブルワリーの定番商品は、ラガーのど真ん中というコンセプトの「ストライクピルスナー」と１杯目専用というコンセプトで生まれた「ファーストラガー」。どちらもビール職人松岡が培ってきたすべての経験を詰め込んだピルスナーです。ネーミングは松岡が大のカープファンで野球好きなことから、「ストライク」「ファースト」など野球で使われる言葉が入っています。

定番商品２種に使用されているモルトは、ドイツ産とカナダ産を混ぜて使います。麦のうまみの強いドイツ産モルトと、酵素力が強くすっきり仕上がるカナダ産モルトを、経験的にベストな分量で配合しています。

【定番商品「ストライクピルスナー」がワールド・ビア・アワードで２年連続で国内最高賞を受賞】

ストライクピルスナー

世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード2024」「ワールド・ビア・アワード2025」にて、定番商品の「ストライクピルスナー」がクラシックピルスナー部門でCOUNTRY WINNER（国内最高賞）を２年連続で受賞。「ラガーのど真ん中」というコンセプトのストライクピルスナーは、この受賞によってまさに「おいしいラガーのど真ん中」となりました！

【「しまなみ超レモンサワー」は国内マイクロブルワリーが造るクラフトビールで唯一のグッドデザイン賞】

しまなみ超レモンサワー

「しまなみ超レモンサワー」は、10月15日に2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞いたしました。国内のマイクロブルワリーが製造するクラフトビールがグッドデザイン賞を受賞するのは、これが初めてとなります（※１）。

※１：グッドデザイン賞の過去すべての受賞対象を公開している受賞ギャラリー（https://www.g-mark.org/gallery/winners）にて「クラフトビール」「ビール」で検索の上（しまなみブルワリー調べ）

【ビール職人・松岡 風人（まつおか かざと）について】

松岡 風人

広島県府中市出身。東京農業大学の応用生物科学部醸造科学科（旧農学部醸造学科）を卒業後、ビール職人・山田一巳氏に憧れて、当時山田一巳氏が醸造長を勤めていた萌木の村株式会社の八ヶ岳ブルワリーに入社。2015年からは、同ブルワリーで醸造長を務める。2020年に、英国パラグラフ・パブリッシング社が主催する世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード」で、３つのビールが最優秀賞に選ばれたことをきっかけに、「しまなみブルワリー」の設立を決意する。2021年12月に株式会社しまなみブルワリー設立。ラガースタイルのクラフトビールを特に得意とする。

【株式会社しまなみブルワリーについて】

しまなみブルワリー 工場

しまなみブルワリーのオーナーブルワー・松岡風人は、日本のビール文化を支えたビール職人・山田一巳氏に憧れて弟子入り。そこからクラフトラガーにこだわって15年。2020年に世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード」で3部門での最優秀賞を獲得したことをきっかけに、大好きな故郷の広島に戻ることを決意して、瀬戸内海や美しい島々を望む広島県尾道市にしなまみブルワリーを立ち上げました。

マイクロブルワリーでは珍しく、ラガースタイルのクラフトビールを主軸としています。2021年12月に設立され、2023年3月に醸造をスタート。



しまなみブルワリー公式Instagram：https://www.instagram.com/shimanami_brewery/

しまなみブルワリー公式X：https://x.com/shimanami_brew/