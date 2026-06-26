MATSUI Bank、円普通預金金利を業界最高水準の年0.75％(税引前)に引上げ

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」、2026年8月3日(月)より「ドコモSMTBネット銀行※1」)と松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「松井証券」）は、2026年7月6日（月）より、「MATSUI Bank」の円普通預金の最高金利を業界最高水準(※2)の年0.75％(※3)(税引後 年0.597％)に引き上げることをお知らせいたします。

｜「証券残高連動 円普通預金ランク別金利プログラム」概要

本プログラムは、お客さまの証券残高に応じて、従来よりもさらに高い金利をご提供するプログラムです。最上位の「プラチナ」ランクのお客さまには業界最高水準の年0.75％ (税引後 年0.597％)、証券残高100万円以上の「ゴールド」ランクのお客さまには、年0.62％ (税引後 年0.494％)、「レギュラー」ランクのお客さまには、年0.51％ (税引後 年0.406％)を適用します。

また、一定の条件を満たした場合、証券残高にかかわらずランクアップ特典により優遇金利を適用します。

■ ランク条件と適用金利（年率・税引前）

※ 証券残高は、日本株（現物残高・信用建玉）、米国株（現物残高・信用建玉）、投資信託(iDeCo・外貨建MMFを除く)が対象です。

「プラチナランク」および「ゴールドランク」の適用には、「個人情報の第三者提供および非公開情報の提供等について（2026年１月14日改定）」への同意が必要です。2026年１月14日以降にMATSUI Bank口座を新規開設されたお客さまは、口座開設時に同意いただいているため、追加のお手続きは不要です。なお、「給与受取口座指定特典」の適用には、当該同意は必要ありません。

■ ランクアップ特典

１. 新規口座開設特典

MATSUI Bankの口座を新規開設されたお客さまは、開設から最大３ヵ月間、最上位の「プラチナ」ランクが適用されます。

２. 給与受取口座指定特典

証券残高が「レギュラー」ランクのお客さまは、MATSUI Bankを給与受取口座に指定いただくと、「ゴールド」ランクが適用されます。

■ ランク判定と金利適用のスケジュール

毎月末時点の対象証券残高の合計（日本株・米国株・投資信託）を基準に翌々月のランクを決定し、優遇金利を適用します。

例：2026年６月30日(火)時点の証券残高が1,000万円以上の場合、2026年８月から「プラチナ」ランクの0.75％ (税引後 年0.597％)が適用されます。

※ ランクに応じた円普通預金金利は毎月1日より適用しますが、2026年７月１日(水)から７月５日(日)までは引上げ前の金利が適用され、７月６日(月)以降は新金利が適用されます。2026年８月以降は、ランクに応じた金利を毎月１日より適用します。

■ 対象となるお客さま

MATSUI Bankをご利用の、日本国内に居住する満18歳以上の個人のお客さま

「MATSUI Bank」では、お客さまの資産形成をさらにサポートするため、今後も、投資をより身近に感じていただける顧客体験の提供を目指し、機能・サービスの拡充に努めてまいります。

｜ MATSUI Bank 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/598_1_c026a5e45458008b171106e55d11a5dd.jpg?v=202606261152 ]

｜ 注意事項

- 金融情勢の変化などにより金利水準の見直しを行う場合がございます。最新の金利は下記をご確認ください。https://neobank.netbk.co.jp/contents/kinri/yenfutsu/br11.html?neoBankCode=MTI- 円普通預金について、詳しくは下記商品概要説明書をご覧ください。https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_enfutsu.pdf

｜ お客さまからのお問合せ先

MATSUI Bankサポート

0120-786-041 (平日8:30～17:00)

(IP電話：03-6387-3609)

※銀行商品・サービス等のご質問は住信SBIネット銀行までお問い合わせください。

住信SBIネット銀行 お問合せ先

https://www.netbk.co.jp/contents/support/

＜松井証券 取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

- 口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html- MATSUI Bank入金・出金について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/bank.html- 業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号- 加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

※1 本商号変更は関係当局の認可を前提としております。

※2 2026年６月時点の金利について住信SBIネット銀行、松井証券調べ。

円普通預金金利(優遇・上乗せ金利を含む)で比較。

※3 年利率・税引前。個人のお客さまについては、利息に対して20.315%(国税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率により源泉徴収されます(源泉分離課税)。マル優のお取扱いはありません。円普通預金の金利は変動金利です。