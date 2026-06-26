【期間限定！】チーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪」が6月24日(水)より、高島屋大阪店にて期間限定出店いたします。

株式会社ケイシイシイ

チーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪（ナウ オン チーズ）」（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市）は、2026年6月24日(水)～2026年7月7日(火)に、高島屋大阪店 地下1階 NAMBA FOOD STATION にて期間限定出店いたします。本催事では、チーズスイーツ専門店ならではの、多彩なチーズスイーツをご用意いたします。

出店概要

■ 出店期間：2026年6月24日(水)～2026年7月7日(火)

■ 出店時間：10:00-20:00

■ 開催場所：高島屋大阪店 地下1階 NAMBA FOOD STATION

■ 住 所：大阪府大阪市中央区難波5-1-5

カマンベールと塩バニラが織りなす「チーズケーキ ナウ ソルト＆バニラ」

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/osaka/チーズケーキ ナウ カマンベール&エダム

クラシックなチーズケーキを焼き菓子にしたイメージでつくった、かわいらしいフォルムのスイーツです。カマンベールチーズとエダムチーズの2種に、塩とバニラを加えたやわらかなケイク生地。その上には、カマンベールチョコレートをベースに、きりっときかせた塩とバニラペーストを合わせました。程よい塩味とまろやかなバニラの香りが調和した、夏にぴったりなすっきりとした味わいです。

商品名：チーズケーキ ナウ ソルト＆バニラ

価 格：6個入 1,491円(税込)

商品名：チーズケーキ ナウ カマンベール&エダム

価 格：6個入 1,491円(税込)

■アソート商品

商品名：チーズケーキ ナウ ソルト＆バニラアソート

価 格：10個入 2,484円(税込)

内 容：ソルト＆バニラ 5個、カマンベール&エダム5個

Now on Cheese♪こだわりのチーズスイーツを紹介

チーズケーキサンド・ピーチチーズケーキサンド・ピーチ

オーストラリア産クリームチーズをベースに、爽やかな甘さの白桃を合わせて焼き上げたベイクドチーズケーキを、しっとりとしたアーモンドサブレでサンドしました。しっかりとした食べ応えがありながらも、チーズと桃が織りなす、すっきりとした上品な甘さをお楽しみいただけます。

商品名：チーズケーキサンド・カマンベール

内容量：1個

価 格：432円(税込)

その他 催事取り扱い商品

クラシックチーズサンド・スモークチーズ＆カマンベールクラシックチーズサンド・カラメル＆ゴルゴンゾーラクラシックチーズサンド・アソートチーズケーキサンド・カマンベール

※掲載商品は、売れ行きにより完売している場合がございます。

「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」とは

関東に5店舗で展開するチーズスイーツ専門店。チーズが主役のスイーツを通じて、香り・味わい・口どけまで、チーズの魅力を存分に体験できます。数種類のチーズを組み合わせ、個性豊かに仕上げた本格的な味わいに、さりげない遊び心を添えて、チーズ好きの心を満たすこだわりのお菓子をお届けします。

会社概要

ブランドサイトURL :https://nowoncheese.jp/

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、

「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。