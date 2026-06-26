【期間限定！】チーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪」が6月24日(水)より、高島屋大阪店にて期間限定出店いたします。

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株式会社ケイシイシイ

　チーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪（ナウ オン チーズ）」（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市）は、2026年6月24日(水)～2026年7月7日(火)に、高島屋大阪店 地下1階 NAMBA FOOD STATION にて期間限定出店いたします。本催事では、チーズスイーツ専門店ならではの、多彩なチーズスイーツをご用意いたします。




出店概要

■ 出店期間：2026年6月24日(水)～2026年7月7日(火)


■ 出店時間：10:00-20:00


■ 開催場所：高島屋大阪店 地下1階 NAMBA FOOD STATION


■ 住 所：大阪府大阪市中央区難波5-1-5


詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/osaka/

カマンベールと塩バニラが織りなす「チーズケーキ ナウ ソルト＆バニラ」


チーズケーキ ナウ カマンベール&エダム

　クラシックなチーズケーキを焼き菓子にしたイメージでつくった、かわいらしいフォルムのスイーツです。カマンベールチーズとエダムチーズの2種に、塩とバニラを加えたやわらかなケイク生地。その上には、カマンベールチョコレートをベースに、きりっときかせた塩とバニラペーストを合わせました。程よい塩味とまろやかなバニラの香りが調和した、夏にぴったりなすっきりとした味わいです。



商品名：チーズケーキ ナウ ソルト＆バニラ


価 格：6個入 1,491円(税込)



商品名：チーズケーキ ナウ カマンベール&エダム


価 格：6個入 1,491円(税込)



■アソート商品


商品名：チーズケーキ ナウ ソルト＆バニラアソート


価 格：10個入 2,484円(税込)


内 容：ソルト＆バニラ 5個、カマンベール&エダム5個


Now on Cheese♪こだわりのチーズスイーツを紹介


チーズケーキサンド・ピーチ
チーズケーキサンド・ピーチ

　オーストラリア産クリームチーズをベースに、爽やかな甘さの白桃を合わせて焼き上げたベイクドチーズケーキを、しっとりとしたアーモンドサブレでサンドしました。しっかりとした食べ応えがありながらも、チーズと桃が織りなす、すっきりとした上品な甘さをお楽しみいただけます。



商品名：チーズケーキサンド・カマンベール


内容量：1個


価 格：432円(税込)





その他 催事取り扱い商品


クラシックチーズサンド・スモークチーズ＆カマンベール

クラシックチーズサンド・カラメル＆ゴルゴンゾーラ

クラシックチーズサンド・アソート

チーズケーキサンド・カマンベール


※掲載商品は、売れ行きにより完売している場合がございます。　



「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」とは


　関東に5店舗で展開するチーズスイーツ専門店。チーズが主役のスイーツを通じて、香り・味わい・口どけまで、チーズの魅力を存分に体験できます。数種類のチーズを組み合わせ、個性豊かに仕上げた本格的な味わいに、さりげない遊び心を添えて、チーズ好きの心を満たすこだわりのお菓子をお届けします。





ブランドサイトURL :
https://nowoncheese.jp/

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ


代表者：代表取締役社長 上村 成門


本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90


創業：1996年4月


資本金：8,000万円


事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業


株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、


「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。