【期間限定！】チーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪」が6月24日(水)より、高島屋大阪店にて期間限定出店いたします。
チーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪（ナウ オン チーズ）」（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市）は、2026年6月24日(水)～2026年7月7日(火)に、高島屋大阪店 地下1階 NAMBA FOOD STATION にて期間限定出店いたします。本催事では、チーズスイーツ専門店ならではの、多彩なチーズスイーツをご用意いたします。
出店概要
■ 出店期間：2026年6月24日(水)～2026年7月7日(火)
■ 出店時間：10:00-20:00
■ 開催場所：高島屋大阪店 地下1階 NAMBA FOOD STATION
■ 住 所：大阪府大阪市中央区難波5-1-5
詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/osaka/
カマンベールと塩バニラが織りなす「チーズケーキ ナウ ソルト＆バニラ」
チーズケーキ ナウ カマンベール&エダム
クラシックなチーズケーキを焼き菓子にしたイメージでつくった、かわいらしいフォルムのスイーツです。カマンベールチーズとエダムチーズの2種に、塩とバニラを加えたやわらかなケイク生地。その上には、カマンベールチョコレートをベースに、きりっときかせた塩とバニラペーストを合わせました。程よい塩味とまろやかなバニラの香りが調和した、夏にぴったりなすっきりとした味わいです。
商品名：チーズケーキ ナウ ソルト＆バニラ
価 格：6個入 1,491円(税込)
商品名：チーズケーキ ナウ カマンベール&エダム
価 格：6個入 1,491円(税込)
■アソート商品
商品名：チーズケーキ ナウ ソルト＆バニラアソート
価 格：10個入 2,484円(税込)
内 容：ソルト＆バニラ 5個、カマンベール&エダム5個
Now on Cheese♪こだわりのチーズスイーツを紹介
チーズケーキサンド・ピーチ
チーズケーキサンド・ピーチ
オーストラリア産クリームチーズをベースに、爽やかな甘さの白桃を合わせて焼き上げたベイクドチーズケーキを、しっとりとしたアーモンドサブレでサンドしました。しっかりとした食べ応えがありながらも、チーズと桃が織りなす、すっきりとした上品な甘さをお楽しみいただけます。
商品名：チーズケーキサンド・カマンベール
内容量：1個
価 格：432円(税込)
その他 催事取り扱い商品
クラシックチーズサンド・スモークチーズ＆カマンベール
クラシックチーズサンド・カラメル＆ゴルゴンゾーラ
クラシックチーズサンド・アソート
チーズケーキサンド・カマンベール
※掲載商品は、売れ行きにより完売している場合がございます。
「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」とは
関東に5店舗で展開するチーズスイーツ専門店。チーズが主役のスイーツを通じて、香り・味わい・口どけまで、チーズの魅力を存分に体験できます。数種類のチーズを組み合わせ、個性豊かに仕上げた本格的な味わいに、さりげない遊び心を添えて、チーズ好きの心を満たすこだわりのお菓子をお届けします。
ブランドサイトURL :
https://nowoncheese.jp/
会社概要
会社名：株式会社ケイシイシイ
代表者：代表取締役社長 上村 成門
本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90
創業：1996年4月
資本金：8,000万円
事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業
株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、
「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。