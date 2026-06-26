累計448万本※1突破の発酵美容液「I′m PINCH」から、600個の高機能磁気で密着させる、新しいスキンケア体験セットを数量限定で提供開始。

株式会社未来

連日の猛暑、強烈な紫外線、クーラーによる乾燥--夏は、肌にとって「消耗の季節」です。潤いが奪われ、ハリが失われ、毛穴が目立ち始めるこの時期こそ、スキンケアの見直しが必要なタイミングといえます。

そんな夏本番を迎えるいま、発酵美容液ブランド「I'm PINCH（アイムピンチ）」を展開する株式会社未来（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：山口俊晴）は、2026年6月22日（月）より、看板商品の美容液に「マグネットシート」を加えた新しいスキンケア体験セットの提供を開始しました。

マグネットシートは、600個の磁気パーツを配置したシートが肌にぴったりと密着し、「塗って終わり」のスキンケアから、「密着させてケアする」新しい体験を提案します。今回のスキンケア体験セットは数量限定・なくなり次第終了となります。

■ 夏の肌が悲鳴を上げる──今こそケアを本気にする季節

気温が上がるにつれて汗や皮脂の分泌が増える一方、エアコンの冷気や紫外線による乾燥で、夏の肌は「脂っぽいのに乾いている」という矛盾した状態に陥りがちです。肌のバリア機能が低下し、毛穴の開きや透明感の低下、さらには日焼け後の炎症まで--夏は、一年の中でもっとも肌トラブルが起きやすい季節。だからこそ、夏こそ「攻めのスキンケア」が必要なのです。

そんな夏の肌悩みに、I'm PINCHが選んだ答えは「美容液×磁気密着」というふたつの力の掛け合わせ。成分を届けるだけでなく、逃さず肌に閉じ込める──その体験を、自宅でできるようにしたのが今回のスキンケア体験セットです。

どんなに良い美容液も、ただ塗るだけでは肌の表面に留まりやすいという課題がありました。まずマグネットシートを顔全体にのせて肌に整えてから、I'm PINCH美容液をたっぷりとなじませる約10分のケア。心地よい密着感で肌にうるおいを届ける、新発想のスペシャルケアです。

シートを外した後、手のひらでなじませると、そこにあるのはもちっとした弾力と、内側から溢れるようなハリ・ツヤ。「いつもの美容液なのに、なんか違う」と感じられる、その質感の変化がI'm PINCHのスキンケア体験セットの醍醐味です。

■ I'm PINCHスキンケア体験セット 3つのベネフィット

１. 美容液の成分を「逃さない」。うるおいが、肌の中に閉じ込められる感覚

まずマグネットシートを顔にのせて600個の磁気で肌を整え、その後I'm PINCHの美容液をたっぷりとなじませると、うるおい成分が角質層まで届くようサポート。シートを外した後の肌のもちっと感は「使う前の肌とは別物」と感じられるほど。

イメージ。600個の磁気を肌全体に分散配置

２. 10分でできる、週に数回のスペシャルケアが夏の肌の分岐点になる

忙しい夏の生活の中でも、週に数回10分のシートケアを習慣にするだけで変わる肌がある。夏本番のいま習慣をつくれた人と、秋を迎えてから後悔する人では、ハリ・ツヤ・透明感に大きな差がつきます。美容液との組み合わせだからこそ生まれる「ながらケア」が、日常のスキンケアを一段上げます。

３. 今なら、マグネットシートが実質無料※2。試すなら今がいちばんお得なタイミング

今回の数量限定スキンケア体験セットは、トライアル価格980円でご提供。マグネットシートが実質無料でついてくるこの機会は、「気になっていたけれど、なかなか試せていなかった」という方にとって最高のタイミングです。

《使用方法》

夜のスキンケアにプラスするだけ。難しい手順はなく、誰でもすぐに始められます。

《商品概要》

商品名：I'm PINCH美容液 ＋ マグネットシート

価格：980円（トライアルの場合）

提供開始日：2026年6月22日（月）

公式サイト・ご購入はこちら

https://lp.mirai-japan.co.jp/ab/AeUuUZiPt_LwDOQ

※ 本オファーは数量限定です。なくなり次第終了となります。





※1：お試し品＋本品（定期便含む）の累計発送数（2025年11月5日時点弊社調べ）

※2：I'm PINCH美容液とマグネットシートの両方をお試しいただくためのセット販売コース。通常価格3,238円のところをマグネットシート代金相当額を割引して販売しています。

■ 株式会社未来について

株式会社未来は、「ものづくりを通じて、人生の中に小さな光を届けたい」という想いのもと、発酵美容ブランド「I’m PINCH」をはじめとするスキンケア商品の企画・販売を行っています。18年以上にわたり、大人女性のリアルな肌悩みに向き合いながら、“肌を整える”だけでなく、“自分自身を整える時間”としてのスキンケア体験を提案しています。

【株式会社未来 概要】

会社名：株式会社未来

所在地：愛知県名古屋市中区錦1-17-26 ラウンドテラス伏見10階

設立：2008年（18年目）

代表者：代表取締役 山口俊晴

事業内容：スキンケア商品の企画・販売（通信販売）