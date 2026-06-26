『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』めろくるさん、水野あつさん、バルーンさんによる書き下ろし楽曲提供や椎名もたさんの楽曲追加キャンペーンなどさまざまな新情報を公開！

株式会社セガ

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』について、新たな書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、めろくるさん、水野あつさん、バルーンさんの参加が決定したことをお知らせいたします。この他にも、椎名もたさんの楽曲追加キャンペーンなど、新情報を多数発表いたしました。

■めろくるさん、水野あつさん、バルーンさんが書き下ろし楽曲提供クリエイターとして参加決定！

『プロジェクトセカイ』書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、めろくるさん、水野あつさん、バルーンさんが参加することが決定いたしました。

めろくるさんには「MORE MORE JUMP！」の書き下ろし楽曲、水野あつさんには「25時、ナイトコードで。」の書き下ろし楽曲、バルーンさんには「ワールドリンクイベント Part4」の書き下ろし楽曲を提供いただきます。

今後、リズムゲーム楽曲として追加予定です。詳細情報の公開をお楽しみに！

■「椎名もた 楽曲追加キャンペーン」開催決定！

椎名もたさんの楽曲追加キャンペーンの開催が決定しました。今回追加される楽曲は、すべてバーチャル・シンガーver.での追加となります。

2026年は、椎名もたさんの没後10年にあたります。その音楽と表現の力をあらためて広く届けることを目的としたトリビュート企画「You meet siinamota(https://you-meet.siinamota.com/)」が音楽レーベルU/M/A/Aより展開されています。本キャンペーンを通じて、ゲーム内でも椎名もたさんの楽曲の魅力をお楽しみください。

＜タイアップ楽曲追加スケジュール＞

・7月21日（火）：「アストロノーツ」（作詞・作曲：椎名もた）

・7月22日（水）：「シティライツ」（作詞・作曲：椎名もた）

・7月23日（木）：「ピッコーン！！」（作詞・作曲：椎名もた）

■リズムゲーム楽曲に新たな楽曲が追加！

新たなリズムゲーム楽曲として、以下4曲の追加が決定いたしました。「ラプス」（作詞・作曲：kr-KuuRa）は、「一緒に作ろう！第33回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品となります。

・「ラプス」（作詞・作曲：kr-KuuRa）

・「天才ロック」（作詞・作曲：カラスヤサボウ）

・「アイ・メイカー！」（作詞・作曲：マキシウキョウ）

・「ハナタバ」（作詞・作曲：MIMI）

■難易度「APPEND」譜面追加楽曲決定！

「幾望の月」（作詞・作曲：なきゃむりゃ）に、難易度「APPEND」の譜面が追加されることが決定いたしました。

■「ワールドリンクイベント」続報公開！

日時：2026年7月19日（日）20:00～7月29日（水）19:59

2026年7月19日（日）より、ワールドリンクイベント「君の隣、君と見る明日」を開催いたします。今回のワールドリンクイベントは、ユニットをシャッフルした特別なメンバー構成となり、Part4のイベントメンバーは、天馬咲希、青柳冬弥、神代類、暁山瑞希、KAITOとなります。また、イベント終了時には、イベントメンバーが歌唱する新規書き下ろし楽曲も登場いたします。

さらに、2026年8月17日（月）より、「ワールドリンクイベント Part5」を開催することが決定いたしました。Part5のイベントメンバーは、桃井愛莉、東雲彰人、草薙寧々、東雲絵名、MEIKOとなります。イベント終了時には、イベントメンバーが歌唱する新規書き下ろし楽曲も登場いたします。

■「プロジェクトセカイ 6th Anniversary 感謝祭」が10月3日（土）・4日（日）に開催決定！

『プロジェクトセカイ』を応援いただいているみなさまへの感謝を込めて、6周年を記念したリアルステージイベント「プロジェクトセカイ 6th Anniversary 感謝祭」の開催が決定いたしました。キービジュアルイラストはカラスロ（@KaRaSuRo_(https://x.com/KaRaSuRo_)）さん、そして今回はサブキービジュアルイラストも制作し、宇崎うそさんに担当いただきました。

本イベントは、2026年10月3日（土）・4日（日）の2日間にわたり、東京体育館にて開催いたします。3日（土）には14名、4日（日）には16名のキャストが出演し、朗読劇や6周年トークショー、「6th Anniversary Special Live」をお届けいたします。

6月25日（木）21:00より、「カラフルパスDELUXE・PRECIOUSの継続購入期間が6か月以上の方」を対象とした、公演チケットの「アプリ内先行」抽選を実施中です。ゲーム内よりご応募ください。

■「プロジェクトセカイChampionship 2026 in プロセカ感謝祭」開催決定！

10月3日（土）の「プロジェクトセカイ 6th Anniversary 感謝祭」にて、公式リズムゲーム大会「プロジェクトセカイChampionship 2026 in プロセカ感謝祭」の開催が決定いたしました。本大会は、団体戦形式で開催される『プロジェクトセカイ』のリズムゲームの腕前を競う、総額90万円の賞金付き大会です。

本戦の出演者は、大会MCに百花繚乱さん、ゲストMCは鈴木みのりさん、実況は河野海樹さん、解説は社築さんです。キービジュアルイラストは、りたお（@ritao_kamo(https://x.com/ritao_kamo)）さんに担当いただきました。

6月25日（木）21:00より、「カラフルパスDELUXE・PRECIOUSの継続購入期間が6か月以上の方」を対象とした観覧チケットの「アプリ内先行」抽選を実施中ですのでゲーム内よりご応募ください。大会のエントリー開始日は後日発表予定です。奮ってご参加ください！

※「プロジェクトセカイ 6th Anniversary 感謝祭」の公演チケットでは、本大会をご観覧いただくことはできません。ご観覧を希望される場合は、別途本大会のチケットをご購入ください。

■参考：椎名もたさんについて

幼少期よりさまざまな楽器に親しみ、14歳からDTMによる楽曲制作を開始。2015年7月に20歳で逝去。代表曲「少女A」は2023年頃より海外でバイラルヒットし、2026年5月11日にはYouTube再生数2億回を突破するなど、現在も多くのリスナーに愛されています。

■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考：『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称：プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

対応OS：iOS／Android

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai

配信開始日：配信中（2020年9月30日（水）配信）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：リズム＆アドベンチャー

メーカー：セガ/ Colorful Palette

公式サイト：https://pjsekai.sega.jp

公式X（Twitter）：https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記：(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

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