貿易政策の不確実性が2026年の見通しを再定義する中、世界の産業は成長戦略を調整
2025年に実施された関税変更は、引き続き世界のサプライチェーン、資本配分戦略、および長期的な成長予測に影響を与えており、産業界は2026年以降を見据えた戦略的計画アプローチの見直しを迫られています。
貿易政策の変動性がグローバルビジネスの可視性を再定義
国際貿易規制の変化により、多国籍企業を取り巻く事業環境はより複雑になっています。2025年に実施された関税措置は、輸入関連コストを増加させただけでなく、需要予測、物流計画、および長期投資判断における予測可能性も低下させました。
一部の関税措置は法的に修正されたものの、より広範な貿易環境には依然として不確実性が残っています。その結果、企業は貿易関連の不確実性を一時的な外部要因として扱うのではなく、戦略的計画モデルの中に直接組み込むようになっています。
この変化を形成する主な動向には以下が含まれます：
● 輸入依存度およびエクスポージャー分析への関心の高まり
● サプライチェーン集中リスク評価の重要性の上昇
● グローバル調達戦略における構造的調整
● 貿易混乱を反映した業界予測の継続的な見直し
貿易依存度の高い産業における成長軌道の再調整
世界経済全体において、国際貿易への依存度が高い産業は成長予測の見直しを進めています。その影響は急激な縮小ではなく、コストインフレと調達戦略の再編によって引き起こされる予測成長率の緩やかな鈍化として現れています。
この調整に影響を与える主なマクロ要因には以下が含まれます：
● グローバルバリューチェーン全体における原材料および部品コストの上昇
● 依存リスク低減を目的としたサプライヤーネットワークの多様化
● より慎重な設備投資サイクル
● 生産および調達戦略における地域的シフト
電気・電子産業は部品コスト上昇への対応を進める
2025年時点で約4兆ドル規模と評価される電気・電子産業は、主に半導体、バッテリー、および回路基板のコスト上昇を引き起こした関税の影響により、2025年から2030年にかけての年間成長率予測を7％から6.5％へと引き下げました。
コスト圧力は特に消費者向け電子機器および電気自動車のサプライチェーンで顕著となっており、価格に敏感な市場では需要感応度が高まっています。
業界の対応策には以下が含まれます：
● 調達集中リスクを低減するための複数国にまたがるサプライヤーエコシステムの拡大
● 組立業務におけるニアショアリング戦略の加速
● 原材料価格安定化のための長期調達契約の再交渉
これらの取り組みは、サプライチェーンの強靭性と業務の柔軟性を重視するより広範な変化を反映しています。
輸送エコシステムは資本サイクルと調達モデルを調整
2025年時点で約6兆ドル規模と評価される世界の輸送産業は、関税関連コストの上昇が車両生産に影響し、主要市場での需要を抑制したことにより、予想年間成長率を7.5％から6.8％へと引き下げました。
航空業界では、航空機および部品コストの上昇により機材更新の遅延や設備投資サイクルの長期化が発生し、長期計画が再構築されています。
業界全体で進められている戦略的調整には以下が含まれます：
● 自動車および航空機製造の現地化
● 複数地域にわたる調達先の多様化
● 重要部品に関する調達戦略の再構築
金属・鉱物産業はバリューチェーン全体へのコスト転嫁に適応
2025年時点で約8兆ドル規模の金属・鉱物産業では、鉄鋼およびアルミニウム価格への関税影響により、予測年間成長率が4.8％から4.2％へ低下しました。
貿易政策の変動性がグローバルビジネスの可視性を再定義
国際貿易規制の変化により、多国籍企業を取り巻く事業環境はより複雑になっています。2025年に実施された関税措置は、輸入関連コストを増加させただけでなく、需要予測、物流計画、および長期投資判断における予測可能性も低下させました。
一部の関税措置は法的に修正されたものの、より広範な貿易環境には依然として不確実性が残っています。その結果、企業は貿易関連の不確実性を一時的な外部要因として扱うのではなく、戦略的計画モデルの中に直接組み込むようになっています。
この変化を形成する主な動向には以下が含まれます：
● 輸入依存度およびエクスポージャー分析への関心の高まり
● サプライチェーン集中リスク評価の重要性の上昇
● グローバル調達戦略における構造的調整
● 貿易混乱を反映した業界予測の継続的な見直し
貿易依存度の高い産業における成長軌道の再調整
世界経済全体において、国際貿易への依存度が高い産業は成長予測の見直しを進めています。その影響は急激な縮小ではなく、コストインフレと調達戦略の再編によって引き起こされる予測成長率の緩やかな鈍化として現れています。
この調整に影響を与える主なマクロ要因には以下が含まれます：
● グローバルバリューチェーン全体における原材料および部品コストの上昇
● 依存リスク低減を目的としたサプライヤーネットワークの多様化
● より慎重な設備投資サイクル
● 生産および調達戦略における地域的シフト
電気・電子産業は部品コスト上昇への対応を進める
2025年時点で約4兆ドル規模と評価される電気・電子産業は、主に半導体、バッテリー、および回路基板のコスト上昇を引き起こした関税の影響により、2025年から2030年にかけての年間成長率予測を7％から6.5％へと引き下げました。
コスト圧力は特に消費者向け電子機器および電気自動車のサプライチェーンで顕著となっており、価格に敏感な市場では需要感応度が高まっています。
業界の対応策には以下が含まれます：
● 調達集中リスクを低減するための複数国にまたがるサプライヤーエコシステムの拡大
● 組立業務におけるニアショアリング戦略の加速
● 原材料価格安定化のための長期調達契約の再交渉
これらの取り組みは、サプライチェーンの強靭性と業務の柔軟性を重視するより広範な変化を反映しています。
輸送エコシステムは資本サイクルと調達モデルを調整
2025年時点で約6兆ドル規模と評価される世界の輸送産業は、関税関連コストの上昇が車両生産に影響し、主要市場での需要を抑制したことにより、予想年間成長率を7.5％から6.8％へと引き下げました。
航空業界では、航空機および部品コストの上昇により機材更新の遅延や設備投資サイクルの長期化が発生し、長期計画が再構築されています。
業界全体で進められている戦略的調整には以下が含まれます：
● 自動車および航空機製造の現地化
● 複数地域にわたる調達先の多様化
● 重要部品に関する調達戦略の再構築
金属・鉱物産業はバリューチェーン全体へのコスト転嫁に適応
2025年時点で約8兆ドル規模の金属・鉱物産業では、鉄鋼およびアルミニウム価格への関税影響により、予測年間成長率が4.8％から4.2％へ低下しました。