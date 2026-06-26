米国の調剤薬局（コンパウンディング・ファーマシー）市場、2035年までに116億3,000万米ドルへ急拡大の見通し
個別化医療と需要拡大が牽引する堅調な成長を予測する新レポート
米国の調剤薬局（コンパウンディング・ファーマシー）市場は、2025年に65億米ドルと評価され、2026年から2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.99%で成長し、2035年には116億3,000万米ドルに達すると予測されています。この成長は、個別化された医薬品への需要の高まり、調剤技術の進歩、そして全米における慢性疾患や希少疾患の有病率の上昇によって促進されています。
無料サンプルレポートをダウンロード:https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/us-compounding-pharmacies-market
市場拡大を牽引する個別化医療
患者中心の医療への関心の高まりは、米国の調剤薬局セクターにとって重要な成長要因となっています。調剤医薬品（コンパウンド医薬品）は、医師が患者個々のニーズに合わせて薬剤の配合、用量、投与方法を調整することを可能にします。この傾向は、アレルギーを持つ人々、精密な用量管理が必要な小児患者、および個別化された治療を必要とする高齢者層にとって特に大きな意義を持っています。個別化医療の機運が高まる中、調剤薬局は効果的かつ安全な治療ソリューションを提供する上で不可欠な存在となりつつあります。
規制による支援と品質基準
市場の成長は、米国食品医薬品局（FDA）による厳格な規制監督と品質基準の強化によっても支えられています。FDAのガイドラインを遵守することで、調剤医薬品は高い安全性と有効性の基準を満たすことが保証され、医療従事者と患者の双方からの信頼構築につながっています。さらに、高度な調剤機器や自動化システムの導入により、生産効率の向上とエラー率の低減が図られ、市場の拡大に寄与しています。
調剤技術の進歩
無菌調製システム、自動調剤、高度な配合設計ソフトウェアなど、調剤技術の革新が業界に大きな変革をもたらしています。これらの技術は精度の向上とワークフローの効率化を実現し、以前は調製が困難であった複雑な薬剤の組み合わせを提供することを可能にしています。また、データ分析やAI（人工知能）を活用したソリューションの導入は、調剤薬局における在庫管理の最適化、薬剤の安定性監視、および規制基準への適合確保にも役立っています。
慢性疾患および希少疾患の有病率上昇
糖尿病、心血管疾患、がんなどの慢性疾患の増加に伴い、専門的な薬剤配合への需要が高まっています。調剤薬局は、代替の剤形、風味の選択肢、精密な用量調整などを提供する上で重要な役割を果たしています。さらに、希少疾患の治療には、市販されていない小ロットの個別化された医薬品が必要となることが多く、このことが調剤薬局セクターの重要性を一層際立たせています。市場セグメンテーションの概要
米国の調剤薬局（コンパウンディング・ファーマシー）市場は、無菌・非無菌調剤、病院・市中薬局といった区分に加え、疼痛管理、皮膚科、ホルモン補充療法などの治療領域にわたる多様なセグメントで構成されています。特に無菌調剤は、静脈内投与療法やがん治療における重要な役割を担っており、急速な成長を遂げています。市中調剤薬局は外来患者の需要に応え続ける一方、病院内の調剤部門は入院患者のケアにおいて、迅速かつ正確な薬剤提供を支えています。
米国の調剤（コンパウンディング）薬局市場における主要企業
● Wedgewood Pharmacy
● Village Compounding Pharmacy
● Triangle Compounding Pharmacies
米国の調剤薬局（コンパウンディング・ファーマシー）市場は、2025年に65億米ドルと評価され、2026年から2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.99%で成長し、2035年には116億3,000万米ドルに達すると予測されています。この成長は、個別化された医薬品への需要の高まり、調剤技術の進歩、そして全米における慢性疾患や希少疾患の有病率の上昇によって促進されています。
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市場拡大を牽引する個別化医療
患者中心の医療への関心の高まりは、米国の調剤薬局セクターにとって重要な成長要因となっています。調剤医薬品（コンパウンド医薬品）は、医師が患者個々のニーズに合わせて薬剤の配合、用量、投与方法を調整することを可能にします。この傾向は、アレルギーを持つ人々、精密な用量管理が必要な小児患者、および個別化された治療を必要とする高齢者層にとって特に大きな意義を持っています。個別化医療の機運が高まる中、調剤薬局は効果的かつ安全な治療ソリューションを提供する上で不可欠な存在となりつつあります。
規制による支援と品質基準
市場の成長は、米国食品医薬品局（FDA）による厳格な規制監督と品質基準の強化によっても支えられています。FDAのガイドラインを遵守することで、調剤医薬品は高い安全性と有効性の基準を満たすことが保証され、医療従事者と患者の双方からの信頼構築につながっています。さらに、高度な調剤機器や自動化システムの導入により、生産効率の向上とエラー率の低減が図られ、市場の拡大に寄与しています。
調剤技術の進歩
無菌調製システム、自動調剤、高度な配合設計ソフトウェアなど、調剤技術の革新が業界に大きな変革をもたらしています。これらの技術は精度の向上とワークフローの効率化を実現し、以前は調製が困難であった複雑な薬剤の組み合わせを提供することを可能にしています。また、データ分析やAI（人工知能）を活用したソリューションの導入は、調剤薬局における在庫管理の最適化、薬剤の安定性監視、および規制基準への適合確保にも役立っています。
慢性疾患および希少疾患の有病率上昇
糖尿病、心血管疾患、がんなどの慢性疾患の増加に伴い、専門的な薬剤配合への需要が高まっています。調剤薬局は、代替の剤形、風味の選択肢、精密な用量調整などを提供する上で重要な役割を果たしています。さらに、希少疾患の治療には、市販されていない小ロットの個別化された医薬品が必要となることが多く、このことが調剤薬局セクターの重要性を一層際立たせています。市場セグメンテーションの概要
米国の調剤薬局（コンパウンディング・ファーマシー）市場は、無菌・非無菌調剤、病院・市中薬局といった区分に加え、疼痛管理、皮膚科、ホルモン補充療法などの治療領域にわたる多様なセグメントで構成されています。特に無菌調剤は、静脈内投与療法やがん治療における重要な役割を担っており、急速な成長を遂げています。市中調剤薬局は外来患者の需要に応え続ける一方、病院内の調剤部門は入院患者のケアにおいて、迅速かつ正確な薬剤提供を支えています。
米国の調剤（コンパウンディング）薬局市場における主要企業
● Wedgewood Pharmacy
● Village Compounding Pharmacy
● Triangle Compounding Pharmacies