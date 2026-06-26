性感染症（STD）分子診断市場、2035年に80億米ドル規模へ｜CAGR 8.3％で拡大する次世代検査市場 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
2025年から2035年まで、性感染症（STD）分子診断市場は36億米ドルから80億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）は8.3％と堅調な成長が見込まれています。基準年である2025年には、従来型の抗原・抗体検査から、より高感度・高特異度を誇る分子診断技術へのシフトが顕著に見られ、HIVやクラミジア、淋病、梅毒などの感染症を早期に検出するための需要が急速に高まっています。2026年には、診断精度を高める新規プラットフォームやPCRベースのマルチ感染症同時検査法の導入が加速し、2027年にかけてアジア太平洋地域での採用が急拡大する見込みです。特に都市部の医療施設や診断ラボで、ポイントオブケア（POC）型の分子診断機器が導入され、感染症管理の効率化が進んでいます。
AIがもたらす影響
人工知能（AI）の活用は、性感染症（STD）分子診断市場に新たな成長機会をもたらしています。機械学習を活用したデータ解析により、PCRやNAAT検査結果の迅速かつ高精度な判定が可能となり、誤診リスクの低減と患者の転帰改善につながります。さらに、AI駆動型プラットフォームは、複数の性感染症の検査結果を統合的に解析し、流行パターンや地域別リスク評価をリアルタイムで提供することが可能です。これにより、医療機関や公衆衛生当局は、感染拡大の早期警告や予防施策の最適化を図ることができ、市場におけるAI対応製品の需要は今後急速に拡大すると予想されます。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/molecular-diagnostics-for-std-market
市場を牽引する要因：性感染症の発生率増加と診断精度への需要
性感染症の罹患率は、世界保健機関（WHO）の報告によれば、15歳から49歳の人口において毎日100万件以上の治療可能な感染症が発生しており、2020年には新規感染者が3億7,400万人に達しています。特にクラミジア、淋病、梅毒、トリコモナス症が全体の大部分を占め、迅速かつ正確な診断技術への需要が世界的に高まっています。こうした感染症負荷の増大は、病院や診断ラボでの分子診断ツール導入を加速させ、STD分子診断市場の成長を後押ししています。
市場の制約：ワクチン普及と予防施策の影響
一方で、各国政府によるワクチン接種プログラムや定期的なスクリーニング推奨などの公衆衛生施策は、性感染症の新規感染者数を抑制する効果があります。特にHPVワクチンの普及は、将来的な疾患負荷を大幅に軽減し、分子診断市場の潜在成長を制約する可能性があります。しかし、現状では多くの国々で接種率に地域差が存在し、未充足の診断ニーズが依然として残っているため、短期的な市場成長には大きな影響はないと考えられます。
主要企業のリスト：
● BD
● F. Hoffmann-La Roche Ltd
● Hologic Inc.
● Abbott
● Cepheid (Danaher)
● Qiagen
● OraSure Technologies, Inc.
● bioMérieux SA
● Bio-Rad Laboratories, Inc.
● Thermo Fisher Scientific, Inc.
● Seegene Inc.
● DiaSorin S.p.A
● Other
市場機会：診断技術の革新と効率化
分子診断技術は、感度・特異度の向上だけでなく、検査時間の短縮や複数感染症の同時検出など、臨床現場における実用性も向上しています。2025年に発表された研究では、PCRベースの分子診断が、従来検査と比較して検出率を大幅に改善できることが示され、臨床意思決定の迅速化に貢献しています。また、新型プラットフォームの導入により、分子診断のアクセス性が向上し、都市部だけでなく地方の医療施設でも早期診断が可能となっています。これらの技術的進歩は、医療現場での診断効率向上と、患者転帰改善の両面で大きな価値を生み出しています。
AIがもたらす影響
人工知能（AI）の活用は、性感染症（STD）分子診断市場に新たな成長機会をもたらしています。機械学習を活用したデータ解析により、PCRやNAAT検査結果の迅速かつ高精度な判定が可能となり、誤診リスクの低減と患者の転帰改善につながります。さらに、AI駆動型プラットフォームは、複数の性感染症の検査結果を統合的に解析し、流行パターンや地域別リスク評価をリアルタイムで提供することが可能です。これにより、医療機関や公衆衛生当局は、感染拡大の早期警告や予防施策の最適化を図ることができ、市場におけるAI対応製品の需要は今後急速に拡大すると予想されます。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/molecular-diagnostics-for-std-market
市場を牽引する要因：性感染症の発生率増加と診断精度への需要
性感染症の罹患率は、世界保健機関（WHO）の報告によれば、15歳から49歳の人口において毎日100万件以上の治療可能な感染症が発生しており、2020年には新規感染者が3億7,400万人に達しています。特にクラミジア、淋病、梅毒、トリコモナス症が全体の大部分を占め、迅速かつ正確な診断技術への需要が世界的に高まっています。こうした感染症負荷の増大は、病院や診断ラボでの分子診断ツール導入を加速させ、STD分子診断市場の成長を後押ししています。
市場の制約：ワクチン普及と予防施策の影響
一方で、各国政府によるワクチン接種プログラムや定期的なスクリーニング推奨などの公衆衛生施策は、性感染症の新規感染者数を抑制する効果があります。特にHPVワクチンの普及は、将来的な疾患負荷を大幅に軽減し、分子診断市場の潜在成長を制約する可能性があります。しかし、現状では多くの国々で接種率に地域差が存在し、未充足の診断ニーズが依然として残っているため、短期的な市場成長には大きな影響はないと考えられます。
主要企業のリスト：
● BD
● F. Hoffmann-La Roche Ltd
● Hologic Inc.
● Abbott
● Cepheid (Danaher)
● Qiagen
● OraSure Technologies, Inc.
● bioMérieux SA
● Bio-Rad Laboratories, Inc.
● Thermo Fisher Scientific, Inc.
● Seegene Inc.
● DiaSorin S.p.A
● Other
市場機会：診断技術の革新と効率化
分子診断技術は、感度・特異度の向上だけでなく、検査時間の短縮や複数感染症の同時検出など、臨床現場における実用性も向上しています。2025年に発表された研究では、PCRベースの分子診断が、従来検査と比較して検出率を大幅に改善できることが示され、臨床意思決定の迅速化に貢献しています。また、新型プラットフォームの導入により、分子診断のアクセス性が向上し、都市部だけでなく地方の医療施設でも早期診断が可能となっています。これらの技術的進歩は、医療現場での診断効率向上と、患者転帰改善の両面で大きな価値を生み出しています。