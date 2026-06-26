サウンド・ウェルネス・ラボ（株式会社デラ）と、TANAKA未来研究所（田中貴金属グループ）のコラボによる音楽作品『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行』シリーズ初のウェディング作品が誕生！
サウンド・ウェルネス ラボ（株式会社デラ）と、TANAKA未来研究所（田中貴金属グループ）の共同制作による、シリーズ初のウェディング作品が誕生。純金や銀など"本物の貴金属音"が、永遠の愛を誓う旋律を奏でる--
『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Wedding』を2026年6月26日（金）より、各種音楽配信サービスにて配信スタート。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353368/images/bodyimage1】
心と身体にやさしい音楽を届けて半世紀。
株式会社デラから、貴金属が奏でる祝福の響きを、ジューンブライドの季節に--
『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Wedding』をリリース。
本シリーズは、金・銀・プラチナ・パラジウムなど実際の貴金属の音を収録し、その"純粋な金属音"のみで構築した世界初の音楽作品です。シリーズ第5弾となる今作のテーマは「ウェディング」。
結婚指輪に用いられる貴金属そのものが奏でる音で、誰もが知る結婚式の名旋律を構成しました。
永く変わらぬ輝きを放つ貴金属の響きは、二人が交わす永遠の誓いに静かに寄り添います。
幸せになれると言い伝えられるジューンブライドの季節に、透明で荘厳な貴金属の音色が、門出を迎える二人と祝福の場を、やわらかな光で包みます。
サウンドデザインを手掛けたのは、JAL機内リラックス音楽チャンネルなどを手がける作家・Mitsuhiro氏。
貴金属一つひとつの特性を丹念に理解し、金属と感性を融合させた繊細なサウンドスケープを構築。
透明感あふれる神秘的な音使いで、聴く人の心拍や呼吸を穏やかに整えます。
デラが創業以来追い求めてきた「癒しの音楽」は、貴金属という素材との出会いによって"ラグジュアリー・ウェルネスサウンド"へと進化しました。
伝統と革新が共鳴する特別な作品が、人生のかけがえのない一日を、静寂と輝きで彩ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353368/images/bodyimage3】
[収録トラック]
1. 結婚行進曲 ～ ゴールド・サウンド
2. 婚礼の合唱 ～ イエローゴールド・サウンド
3. フィガロの結婚 序曲 ～ アンサンブル・サウンド
4. 愛の夢 ～ シルバー・アンサンブル・サウンド
[商品情報]
商品名： プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Wedding
編曲： Mitsuhiro
収録時間： 約14分（全4曲）
JAN： 4961501656171
商品番号： DLTA-8505
発売日： 2026年6月26日（金）
発売元： 株式会社デラ
配信リンク：https://lnk.to/DLTA-8505
[Staff]
All Arranged & Performed by Mitsuhiro
Producer：
Takeshi Ishibashi, Ph.D. (TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.)
Masahiro Ito (TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.)
Recording： Kunihito Ikeda
A&R / Artist Relations： Yuta K.
Direction / Mastering： Noah W. (Della Studio)
Precious Metal Engineer：
Kazunari Shirakura (TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.)
Coordinator & Promoter：Jun Minobe (GRAINS), Sekizawa Nobuyuki (GRAINS)
Special Thanks：
Kazuharu Yoshida (TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.)
Executive Producer (Sound)： Hideo Utsugi (Della Inc.)
Executive Producer (Metal)： Frank Koichiro Tanaka (TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353368/images/bodyimage4】
↓↓Vol.1からVol.4も絶賛配信中↓↓
『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Vol.1』
配信リンク：https://lnk.to/DLTA-8501
[収録トラック]
1. 主よ、人の望みの喜びよ ～ ゴールド・サウンド（バッハ）
2. ピアノ・ソナタ 第14番「月光」～ シルバー・サウンド（ベートーヴェン）
3. アヴェ・マリア ～ シルバーカッパー・サウンド（シューベルト）
4. ジュピターの主題（組曲『惑星』より）～ アンサンブル・サウンド（ホルスト）
『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Vol.2』
配信リンク：https://lnk.to/DLTA-8502
[収録トラック]
1. G線上のアリア ～ イエローゴールド・サウンド（バッハ）
2. トロイメライ ～ プラチナ・サウンド（シューマン）
3. ノクターン 第2番 op.9-2 ～ パラジウム・サウンド（ショパン）
4. 乙女の祈り ～ アンサンブル・サウンド（バダジェフスカ）
『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Vol.3』
配信リンク：https://lnk.to/DLTA-8503
[収録トラック]
1. 白鳥の湖「情景」～ ゴールド・サウンド（チャイコフスキー）
2. モーツァルトの子守歌 ～ シルバー・サウンド（モーツァルト）
3. 夢 ～ ピンクゴールド・サウンド（シューマン）
4. パッヘルベルのカノン ～ アンサンブル・サウンド（パッヘルベル）
『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Xmas』（Vol.4）
配信リンク：https://lnk.to/DLTA-8504
[収録トラック]
1. もろびとこぞりて ～ ゴールド・サウンド
2. We wish you a Merry Christmas ～ シルバーカッパー・サウンド
3. きよしこの夜 ～ シルバー・サウンド
4. Jingle Bells ～ アンサンブル・サウンド
配信元企業：株式会社デラ
『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Wedding』を2026年6月26日（金）より、各種音楽配信サービスにて配信スタート。
心と身体にやさしい音楽を届けて半世紀。
株式会社デラから、貴金属が奏でる祝福の響きを、ジューンブライドの季節に--
『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Wedding』をリリース。
本シリーズは、金・銀・プラチナ・パラジウムなど実際の貴金属の音を収録し、その"純粋な金属音"のみで構築した世界初の音楽作品です。シリーズ第5弾となる今作のテーマは「ウェディング」。
結婚指輪に用いられる貴金属そのものが奏でる音で、誰もが知る結婚式の名旋律を構成しました。
永く変わらぬ輝きを放つ貴金属の響きは、二人が交わす永遠の誓いに静かに寄り添います。
幸せになれると言い伝えられるジューンブライドの季節に、透明で荘厳な貴金属の音色が、門出を迎える二人と祝福の場を、やわらかな光で包みます。
サウンドデザインを手掛けたのは、JAL機内リラックス音楽チャンネルなどを手がける作家・Mitsuhiro氏。
貴金属一つひとつの特性を丹念に理解し、金属と感性を融合させた繊細なサウンドスケープを構築。
透明感あふれる神秘的な音使いで、聴く人の心拍や呼吸を穏やかに整えます。
デラが創業以来追い求めてきた「癒しの音楽」は、貴金属という素材との出会いによって"ラグジュアリー・ウェルネスサウンド"へと進化しました。
伝統と革新が共鳴する特別な作品が、人生のかけがえのない一日を、静寂と輝きで彩ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353368/images/bodyimage3】
[収録トラック]
1. 結婚行進曲 ～ ゴールド・サウンド
2. 婚礼の合唱 ～ イエローゴールド・サウンド
3. フィガロの結婚 序曲 ～ アンサンブル・サウンド
4. 愛の夢 ～ シルバー・アンサンブル・サウンド
[商品情報]
商品名： プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Wedding
編曲： Mitsuhiro
収録時間： 約14分（全4曲）
JAN： 4961501656171
商品番号： DLTA-8505
発売日： 2026年6月26日（金）
発売元： 株式会社デラ
配信リンク：https://lnk.to/DLTA-8505
[Staff]
All Arranged & Performed by Mitsuhiro
Producer：
Takeshi Ishibashi, Ph.D. (TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.)
Masahiro Ito (TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.)
Recording： Kunihito Ikeda
A&R / Artist Relations： Yuta K.
Direction / Mastering： Noah W. (Della Studio)
Precious Metal Engineer：
Kazunari Shirakura (TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.)
Coordinator & Promoter：Jun Minobe (GRAINS), Sekizawa Nobuyuki (GRAINS)
Special Thanks：
Kazuharu Yoshida (TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.)
Executive Producer (Sound)： Hideo Utsugi (Della Inc.)
Executive Producer (Metal)： Frank Koichiro Tanaka (TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353368/images/bodyimage4】
↓↓Vol.1からVol.4も絶賛配信中↓↓
『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Vol.1』
配信リンク：https://lnk.to/DLTA-8501
[収録トラック]
1. 主よ、人の望みの喜びよ ～ ゴールド・サウンド（バッハ）
2. ピアノ・ソナタ 第14番「月光」～ シルバー・サウンド（ベートーヴェン）
3. アヴェ・マリア ～ シルバーカッパー・サウンド（シューベルト）
4. ジュピターの主題（組曲『惑星』より）～ アンサンブル・サウンド（ホルスト）
『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Vol.2』
配信リンク：https://lnk.to/DLTA-8502
[収録トラック]
1. G線上のアリア ～ イエローゴールド・サウンド（バッハ）
2. トロイメライ ～ プラチナ・サウンド（シューマン）
3. ノクターン 第2番 op.9-2 ～ パラジウム・サウンド（ショパン）
4. 乙女の祈り ～ アンサンブル・サウンド（バダジェフスカ）
『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Vol.3』
配信リンク：https://lnk.to/DLTA-8503
[収録トラック]
1. 白鳥の湖「情景」～ ゴールド・サウンド（チャイコフスキー）
2. モーツァルトの子守歌 ～ シルバー・サウンド（モーツァルト）
3. 夢 ～ ピンクゴールド・サウンド（シューマン）
4. パッヘルベルのカノン ～ アンサンブル・サウンド（パッヘルベル）
『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Xmas』（Vol.4）
配信リンク：https://lnk.to/DLTA-8504
[収録トラック]
1. もろびとこぞりて ～ ゴールド・サウンド
2. We wish you a Merry Christmas ～ シルバーカッパー・サウンド
3. きよしこの夜 ～ シルバー・サウンド
4. Jingle Bells ～ アンサンブル・サウンド
配信元企業：株式会社デラ
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