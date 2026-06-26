燃料電池用水素ガスインジェクターの世界市場2026年、グローバル市場規模（低圧型、高圧型）・分析レポートを発表
2026年6月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「燃料電池用水素ガスインジェクターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、燃料電池用水素ガスインジェクターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の燃料電池用水素ガスインジェクター市場は、2024年に3億800万米ドル規模となり、2031年には8億2600万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は15.3％です。
水素ガス噴射装置は、燃料電池電気自動車の水素供給経路における主要部品です。燃料電池へ適切な量の水素を供給することで、発電効率、出力安定性、安全性を支える重要な役割を果たします。水素モビリティや燃料電池システムの普及に伴い、今後の需要拡大が期待されています。
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主要メーカーの状況
本調査では、Bosch、Aisan Industry Co、Zhejiang Hongsheng、Jiangsu Shiny Chancing、Vision Group、Changzhou Ectekなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争環境を把握するうえで重要な情報が示されています。
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競争環境
燃料電池用水素ガスインジェクター市場では、噴射精度、応答速度、耐久性、気密性、安全性、価格、量産対応力が競争力を左右します。
主要企業は、燃料電池システムの高効率化に対応するため、圧力制御性能、材料信頼性、長寿命化、小型化、車載用途への適合性を高めています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、部品調達、製品価格、地域別の競争構造、供給網の安定性に影響を与える重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、燃料電池車や水素関連インフラへの投資が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、脱炭素政策や商用車の低排出化が需要を後押ししています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、燃料電池車の開発、産業用燃料電池の導入、水素エネルギー政策の進展により、高い成長機会が見込まれます。
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種類別市場
種類別では、低圧型と高圧型に区分されています。
低圧型は、比較的低い供給圧力で動作する燃料電池システムに用いられ、安定した流量制御と安全な運用が求められます。高圧型は、高い圧力条件で水素を供給する用途に適しており、耐圧性能、密封性能、精密な制御性能が重要になります。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されています。
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用途別市場
用途別では、固体高分子形燃料電池、固体酸化物形燃料電池、溶融炭酸塩形燃料電池、リン酸形燃料電池、その他に分類されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「燃料電池用水素ガスインジェクターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、燃料電池用水素ガスインジェクターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の燃料電池用水素ガスインジェクター市場は、2024年に3億800万米ドル規模となり、2031年には8億2600万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は15.3％です。
水素ガス噴射装置は、燃料電池電気自動車の水素供給経路における主要部品です。燃料電池へ適切な量の水素を供給することで、発電効率、出力安定性、安全性を支える重要な役割を果たします。水素モビリティや燃料電池システムの普及に伴い、今後の需要拡大が期待されています。
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主要メーカーの状況
本調査では、Bosch、Aisan Industry Co、Zhejiang Hongsheng、Jiangsu Shiny Chancing、Vision Group、Changzhou Ectekなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争環境を把握するうえで重要な情報が示されています。
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競争環境
燃料電池用水素ガスインジェクター市場では、噴射精度、応答速度、耐久性、気密性、安全性、価格、量産対応力が競争力を左右します。
主要企業は、燃料電池システムの高効率化に対応するため、圧力制御性能、材料信頼性、長寿命化、小型化、車載用途への適合性を高めています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、部品調達、製品価格、地域別の競争構造、供給網の安定性に影響を与える重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、燃料電池車や水素関連インフラへの投資が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、脱炭素政策や商用車の低排出化が需要を後押ししています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、燃料電池車の開発、産業用燃料電池の導入、水素エネルギー政策の進展により、高い成長機会が見込まれます。
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種類別市場
種類別では、低圧型と高圧型に区分されています。
低圧型は、比較的低い供給圧力で動作する燃料電池システムに用いられ、安定した流量制御と安全な運用が求められます。高圧型は、高い圧力条件で水素を供給する用途に適しており、耐圧性能、密封性能、精密な制御性能が重要になります。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されています。
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用途別市場
用途別では、固体高分子形燃料電池、固体酸化物形燃料電池、溶融炭酸塩形燃料電池、リン酸形燃料電池、その他に分類されています。