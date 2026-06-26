絵心がなくても描ける！懐かしくて新しいレトロモダンなイラストが手軽に楽しく練習できる『ペン１本ですぐ描ける レトロモダンなイラスト練習帳』2026年6月26日（金）発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『ペン１本ですぐ描ける レトロモダンなイラスト練習帳』を2026年6月26日（金）より全国書店にて発売いたします。
懐かしくて、かわいくて、おしゃれ。“レトロモダン”イラストの描き方をわかりやすく解説！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352589/images/bodyimage1】
街角の喫茶店で出会った、きらめくクリームソーダ。プリンアラモード。洋食メニューの数々。
古き良き時代を思い起こさせる雑貨やファッションアイテムなどなど……。
どこか懐かしくて魅力あふれる「レトロモダン」なイラストの描き方を、ステップバイステップで解説する一冊です。
ペン一本で気軽に描くことができ、手帳や日記などにすぐ使えるのが特長。
シンプルな線で描けるのに、ぐっと雰囲気が出るレトロモダンならではの表現が身につきます。
著者は、ＳＮＳでも大人気のイラストレーター＆漫画家、ニシイズミ ユカ。レトロ喫茶や雑貨をモチーフにした、温かみある作風で支持を集めています。
手帳や日記にレトロモダンなイラストを取り入れて、毎日の手書き時間をもっと楽しく、おしゃれに変えてみませんか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352589/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352589/images/bodyimage3】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/13209
購入特典キャンペーン開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352589/images/bodyimage4】
下記の書店にてご購入いただいた方に、1冊につき「ニシイズミ ユカ イラスト特製ステッカー」をプレゼントします。
紀伊國屋書店 新宿本店様 国分寺店様 池袋店様
丸善 丸の内本店様 ラゾーナ川崎店様 多摩センター店様 津田沼店様 京都本店様
MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店様
ジュンク堂書店 池袋本店様 吉祥寺店様 立川高島屋店様 藤沢店様
ブックファースト 中野店様
※順不同
【商品情報】
ペン１本ですぐ描ける レトロモダンなイラスト練習帳
●定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）
●著者：ニシイズミ ユカ
●ISBNコード:978-4-7986-4206-2
●JAN コード：9784798642062
●判型：B5変判 144ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
懐かしくて、かわいくて、おしゃれ。“レトロモダン”イラストの描き方をわかりやすく解説！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352589/images/bodyimage1】
街角の喫茶店で出会った、きらめくクリームソーダ。プリンアラモード。洋食メニューの数々。
古き良き時代を思い起こさせる雑貨やファッションアイテムなどなど……。
どこか懐かしくて魅力あふれる「レトロモダン」なイラストの描き方を、ステップバイステップで解説する一冊です。
ペン一本で気軽に描くことができ、手帳や日記などにすぐ使えるのが特長。
シンプルな線で描けるのに、ぐっと雰囲気が出るレトロモダンならではの表現が身につきます。
著者は、ＳＮＳでも大人気のイラストレーター＆漫画家、ニシイズミ ユカ。レトロ喫茶や雑貨をモチーフにした、温かみある作風で支持を集めています。
手帳や日記にレトロモダンなイラストを取り入れて、毎日の手書き時間をもっと楽しく、おしゃれに変えてみませんか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352589/images/bodyimage2】
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さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/13209
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紀伊國屋書店 新宿本店様 国分寺店様 池袋店様
丸善 丸の内本店様 ラゾーナ川崎店様 多摩センター店様 津田沼店様 京都本店様
MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店様
ジュンク堂書店 池袋本店様 吉祥寺店様 立川高島屋店様 藤沢店様
ブックファースト 中野店様
※順不同
【商品情報】
ペン１本ですぐ描ける レトロモダンなイラスト練習帳
●定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）
●著者：ニシイズミ ユカ
●ISBNコード:978-4-7986-4206-2
●JAN コード：9784798642062
●判型：B5変判 144ページ
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