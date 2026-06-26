構造生物学および分子モデリング技術市場、2035年に54億9200万米ドル到達へ｜創薬DX加速でCAGR15.4％成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
構造生物学および分子モデリング技術市場は、2025年の36億100万米ドルから2035年には54億9200万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）15.4％という堅調な成長が見込まれています。本市場は、生物高分子の三次元構造を解明するために用いられる実験的手法と計算機的手法の総称であり、製薬・バイオテクノロジー業界における創薬プロセスの効率化を加速させています。特に北アメリカは充実した研究インフラと計算生物学への投資により、2025年に市場をリードしています。アジレントテクノロジーズ、ダッソーシステムズ、サーモフィッシャーサイエンティフィックといった主要企業が研究開発を支え、創薬の精度向上と開発期間の短縮を実現しています。
基準年、2025年、2026年、2027年における「市場採用動向」に関する最新の動向
2025年時点では、構造生物学および分子モデリング技術の採用は、主に北アメリカの製薬企業と大規模研究機関に集中しています。高度な低温電子顕微鏡（cryo-EM）やスーパーコンピューティングリソースの導入により、複雑な分子シミュレーションが可能となり、新規治療候補の特定と最適化が以前より迅速に行われるようになりました。2026年には、SaaS型モデリングツールやクラウドベース解析ソフトウェアが普及し、研究者間でのコラボレーションが加速。2027年には、AI統合型の分子モデリングが実運用レベルで展開され、インシリコ創薬（in silico drug discovery）の実務適用が拡大すると予想されています。これにより、創薬の初期段階における候補分子の評価期間が短縮され、製薬企業は市場投入までの時間を大幅に削減できます。
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AIがもたらす影響
AIと機械学習は、構造生物学および分子モデリング技術市場の成長を根本から変革しています。従来、膨大な計算資源と時間を必要とした分子動態解析や相互作用シミュレーションが、AIアルゴリズムによって高速化され、より正確な予測が可能となりました。例えば、生成AIを活用したタンパク質折りたたみ予測やリガンド結合サイトの解析は、従来数週間かかっていた作業を数時間で完了させることが可能です。これにより、製薬企業は開発コストを削減しつつ、複雑な疾患ターゲットへのアプローチを迅速化できます。さらに、AIによる自動化は、研究者の作業負荷を軽減し、ヒューマンエラーを抑制することで、創薬成功率の向上にも貢献します。
創薬市場における構造生物学の役割
創薬プロセスにおいて、構造生物学は有望な候補分子の特定、結合親和性の評価、薬効の最適化など、不可欠なステップを担います。2026年までに創薬市場は約600億米ドル規模に達すると予測されており、効率的かつ費用対効果の高い開発ニーズが高まっています。構造生物学と分子モデリングを統合することで、製薬企業は失敗リスクの高い初期候補を早期に除外でき、研究開発リソースを最適化可能です。また、実験的手法と計算機手法の組み合わせにより、複雑な生体分子の挙動を正確に把握でき、希少疾患や新興感染症に対する創薬アプローチの拡大も期待されています。
主要企業のリスト：
● Acellera Therapeutics Inc.
● Agilent Technologies, Inc.
基準年、2025年、2026年、2027年における「市場採用動向」に関する最新の動向
2025年時点では、構造生物学および分子モデリング技術の採用は、主に北アメリカの製薬企業と大規模研究機関に集中しています。高度な低温電子顕微鏡（cryo-EM）やスーパーコンピューティングリソースの導入により、複雑な分子シミュレーションが可能となり、新規治療候補の特定と最適化が以前より迅速に行われるようになりました。2026年には、SaaS型モデリングツールやクラウドベース解析ソフトウェアが普及し、研究者間でのコラボレーションが加速。2027年には、AI統合型の分子モデリングが実運用レベルで展開され、インシリコ創薬（in silico drug discovery）の実務適用が拡大すると予想されています。これにより、創薬の初期段階における候補分子の評価期間が短縮され、製薬企業は市場投入までの時間を大幅に削減できます。
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AIがもたらす影響
AIと機械学習は、構造生物学および分子モデリング技術市場の成長を根本から変革しています。従来、膨大な計算資源と時間を必要とした分子動態解析や相互作用シミュレーションが、AIアルゴリズムによって高速化され、より正確な予測が可能となりました。例えば、生成AIを活用したタンパク質折りたたみ予測やリガンド結合サイトの解析は、従来数週間かかっていた作業を数時間で完了させることが可能です。これにより、製薬企業は開発コストを削減しつつ、複雑な疾患ターゲットへのアプローチを迅速化できます。さらに、AIによる自動化は、研究者の作業負荷を軽減し、ヒューマンエラーを抑制することで、創薬成功率の向上にも貢献します。
創薬市場における構造生物学の役割
創薬プロセスにおいて、構造生物学は有望な候補分子の特定、結合親和性の評価、薬効の最適化など、不可欠なステップを担います。2026年までに創薬市場は約600億米ドル規模に達すると予測されており、効率的かつ費用対効果の高い開発ニーズが高まっています。構造生物学と分子モデリングを統合することで、製薬企業は失敗リスクの高い初期候補を早期に除外でき、研究開発リソースを最適化可能です。また、実験的手法と計算機手法の組み合わせにより、複雑な生体分子の挙動を正確に把握でき、希少疾患や新興感染症に対する創薬アプローチの拡大も期待されています。
主要企業のリスト：
● Acellera Therapeutics Inc.
● Agilent Technologies, Inc.