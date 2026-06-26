半導体検査装置市場の最新予測：2026年に12588百万米ドル規模、成長率7.4%の見通し
半導体検査装置とは
半導体検査装置は、ウェーハ、フォトマスク、パッケージデバイスに発生する微細欠陥や異物、構造異常を検出・分類し、製造工程全体の品質と歩留まりを維持するための中核設備である。特に2nm世代以降では、従来以上の検査精度と高速処理能力が要求されている。
上流では超精密光学部品、電子ビームシステム、X線源、高性能イメージセンサー、真空装置、精密ステージ、AI画像解析ソフトウェアなど高度な要素技術が不可欠となる。一方、下流ではTSMC、Samsung Electronics、Intelをはじめとするファウンドリ、IDM、メモリメーカーが主要需要先となり、先端ノードや先端パッケージ向け投資が市場拡大を支えている。
半導体検査装置市場は、AI半導体、高性能コンピューティング（HPC）、HBM、高NA EUV露光技術の普及を背景に、半導体製造における最重要設備の一つとして存在感を高めている。2025年の販売台数は約3,270台、平均販売価格は337万3,000米ドル/台となる見込みである。また、2025年の米国関税政策や各国の産業政策は、半導体検査装置のサプライチェーン再編、設備投資、地域間競争に新たな影響を与えており、市場構造の変化が加速している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353841/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353841/images/bodyimage2】
図. 半導体検査装置の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「半導体検査装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、半導体検査装置の世界市場は、2025年に11028百万米ドルと推定され、2026年には12588百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.4%で推移し、2032年には19340百万米ドルに拡大すると見込まれています。
半導体検査装置市場を牽引する成長要因
半導体検査装置市場では、AIサーバー向け半導体やHBM、高性能ロジックの需要増加により、検査工程への投資比率が継続的に上昇している。特にGAA（Gate-All-Around）トランジスタ、高NA EUV露光、Chiplet設計、2.5D/3D実装の普及は、従来よりも高解像度な電子ビーム検査やハイブリッド光学検査システムの需要を押し上げている。
過去6か月間では、世界各国で先端半導体投資が継続し、日本・米国・台湾・韓国でも新工場建設や設備導入計画が相次いでいる。AI半導体向け生産能力拡大に伴い、プロセス制御工程への投資額も増加傾向を示しており、検査装置メーカーにとって追い風となっている。
AI技術が半導体検査装置にもたらす新たな競争力
半導体検査装置では、AIと機械学習の導入が競争力を左右する重要要素となっている。AIによる欠陥分類、自動異常検知、リアルタイム歩留まり予測により、従来は技術者が判断していた工程の多くが自動化され、生産効率と品質の双方が向上している。
代表的な導入事例では、大手ファウンドリがAI画像解析を活用し、欠陥判定時間を短縮するとともに、誤検出率を低減することで量産立ち上げ期間を短縮している。また、自動フィードバック制御との連携により、製造ライン全体の安定稼働にも寄与している。
半導体検査装置市場の競争構造と地域別展望
半導体検査装置市場は高い技術障壁を有し、KLA Corporationを中心にApplied Materials、Lasertec、Hitachi High-Tech、ASMLなどが世界市場を牽引している。光学検査、電子ビーム検査、計測技術を組み合わせた総合ソリューションの提供能力が競争優位性を左右している。
半導体検査装置は、ウェーハ、フォトマスク、パッケージデバイスに発生する微細欠陥や異物、構造異常を検出・分類し、製造工程全体の品質と歩留まりを維持するための中核設備である。特に2nm世代以降では、従来以上の検査精度と高速処理能力が要求されている。
上流では超精密光学部品、電子ビームシステム、X線源、高性能イメージセンサー、真空装置、精密ステージ、AI画像解析ソフトウェアなど高度な要素技術が不可欠となる。一方、下流ではTSMC、Samsung Electronics、Intelをはじめとするファウンドリ、IDM、メモリメーカーが主要需要先となり、先端ノードや先端パッケージ向け投資が市場拡大を支えている。
半導体検査装置市場は、AI半導体、高性能コンピューティング（HPC）、HBM、高NA EUV露光技術の普及を背景に、半導体製造における最重要設備の一つとして存在感を高めている。2025年の販売台数は約3,270台、平均販売価格は337万3,000米ドル/台となる見込みである。また、2025年の米国関税政策や各国の産業政策は、半導体検査装置のサプライチェーン再編、設備投資、地域間競争に新たな影響を与えており、市場構造の変化が加速している。
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図. 半導体検査装置の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「半導体検査装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、半導体検査装置の世界市場は、2025年に11028百万米ドルと推定され、2026年には12588百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.4%で推移し、2032年には19340百万米ドルに拡大すると見込まれています。
半導体検査装置市場を牽引する成長要因
半導体検査装置市場では、AIサーバー向け半導体やHBM、高性能ロジックの需要増加により、検査工程への投資比率が継続的に上昇している。特にGAA（Gate-All-Around）トランジスタ、高NA EUV露光、Chiplet設計、2.5D/3D実装の普及は、従来よりも高解像度な電子ビーム検査やハイブリッド光学検査システムの需要を押し上げている。
過去6か月間では、世界各国で先端半導体投資が継続し、日本・米国・台湾・韓国でも新工場建設や設備導入計画が相次いでいる。AI半導体向け生産能力拡大に伴い、プロセス制御工程への投資額も増加傾向を示しており、検査装置メーカーにとって追い風となっている。
AI技術が半導体検査装置にもたらす新たな競争力
半導体検査装置では、AIと機械学習の導入が競争力を左右する重要要素となっている。AIによる欠陥分類、自動異常検知、リアルタイム歩留まり予測により、従来は技術者が判断していた工程の多くが自動化され、生産効率と品質の双方が向上している。
代表的な導入事例では、大手ファウンドリがAI画像解析を活用し、欠陥判定時間を短縮するとともに、誤検出率を低減することで量産立ち上げ期間を短縮している。また、自動フィードバック制御との連携により、製造ライン全体の安定稼働にも寄与している。
半導体検査装置市場の競争構造と地域別展望
半導体検査装置市場は高い技術障壁を有し、KLA Corporationを中心にApplied Materials、Lasertec、Hitachi High-Tech、ASMLなどが世界市場を牽引している。光学検査、電子ビーム検査、計測技術を組み合わせた総合ソリューションの提供能力が競争優位性を左右している。