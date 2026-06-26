株式会社万歳家具(本社：愛知県一宮市木曽川町門間字角田35番地、代表取締役：川島 勉)は、2026年6月20日(土)AM10:00、愛知県一宮市に「眠りの専門店 nemurie(ネムリエ)」を新規オープンいたします。





本館(1)





nemurieでは、体圧測定器を用いてお客様一人ひとりの身体の状態や寝姿勢を分析し、科学的な視点から最適なマットレス選びをご提案いたします。さらに、気になるマットレスを実際に約1時間お試しいただける試眠ルームを完備。短時間ではわからない寝心地や身体との相性を、ゆっくりとご体感いただけます。また、店内には暮らしに癒しと彩りをもたらすインドアグリーンや、お手入れの手間なく楽しめるアートグリーンも取り揃えました。

自然を感じる空間をつくることで、空間の印象は大きく変わり、リラックスできる暮らしが叶うと注目されています。









■ご来店特典

ベッドフレーム、またはマットレスをご購入のお客様にこだわりのお茶をプレゼントいたします。









■店舗情報

店舗名 ： 眠りの専門店 nemurie

店舗所在地 ： 〒491-0914 愛知県一宮市花池3丁目28-1

電話番号 ： 0586-45-0196

オープン日 ：2026年6月20日(土)AM10:00

駐車場 ： あり(無料)

駐車台数 ： 12台

ホームページ： https://www.nemurie.net/





本館(2)

本館(3)





■会社概要

商号 ： 株式会社万歳家具

所在地 ： 〒493-0002 愛知県一宮市木曽川町門間字角田35番地

代表者 ： 代表取締役 川島 勉

設立 ： 1994年6月

事業内容 ： 家具販売

資本金 ： 1,000万円

万歳家具 HP ： http://www.mansaikagu.co.jp/





別館1階(1)





■株式会社万歳家具について

当社は岐阜県にて、キズもの家具を扱う「マンサイ家具」として創業しました。その後、2009年にアウトレット家具専門店「プラスリビング」を展開し、現在は愛知県・岐阜県・三重県・長野県で6店舗を運営しています。

さらに、名古屋市天白区ではベッド専門店「ネムリエ」を運営しており、このたび愛知県一宮市に「眠りの専門店 nemurie」を新規出店いたします。





別館1階(2)

別館2階(1)

別館2階(2)