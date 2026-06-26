嚥下分野の医療用機械器具・制御ソフトウェアの企画販売等を行う、ユーセンスメディカル株式会社(所在地：兵庫県西宮市、代表取締役・医師：越久 仁敬／おく よしたか)は、誤嚥リスク評価のために「呼吸―嚥下パターン」を独自技術で見える化する「iSwallow monitor(アイ・スワローモニター)シリーズ」の新ラインナップとして、医療・介護現場での使いやすさを追求した「iSwallow monitor：Lite(スタンドアローン 簡易測定版)」を2026年7月1日に販売開始いたします。





iSwallow monitor：Lite(スタンドアローン 簡易測定版)が新発売









■スタンドアローン 簡易測定版(ライト版)開発の背景

「iSwallow monitor」は、大学で約20年にわたり蓄積された研究を基に開発された、「嚥下と呼吸の協調性」を評価するための測定器です。一般的に、正常な嚥下は「呼息(息を吐く)→嚥下→呼息」という流れで行われますが、加齢や疾患などの影響によりタイミングが乱れると、「呼息→嚥下→吸息(息を吸う)」というパターンがみられるようになります。嚥下直後に息を吸い込むこの非典型的なパターンは、食物や唾液が気道へ入りやすくなる(誤嚥)可能性が指摘されており、呼吸器疾患の増悪や誤嚥性肺炎との関連が報告されています。

この「嚥下後の吸息」は、近年、改善に向けた介入が期待できる「treatable traits(改善可能な特徴)」の一つとして注目を集めており、「iSwallow monitor」は、このパターンを非侵襲的に測定し、嚥下の状態を可視化します。

今回、多くの医療・介護従事者の皆様からの「より現場で手軽に、スピーディーに使いたい」という声にお応えし、さらに操作性・機能性を高めた「スタンドアローン 簡易測定版(ライト版)」を開発いたしました。最短30秒の短時間測定、その場で過去のデータとも比較できる簡易レポートの出力が可能です。





医療・介護現場でも使いやすい「スタンドアローン簡易測定版」新登場！









■「iSwallow monitor：Lite」の4つの進化と特徴

(1)「短時間」最短30秒のスピード測定

通常の2分測定に加え、最短30秒でのクイックな簡易測定が可能になりました。負担を最小限に抑え、日々の忙しい業務の中でもスムーズに検査を組み込めます。





(2)「直観操作」ユーザフレンドリーなUI

専門的な設定を極力減らし、誰でも迷わず操作できるデザインに刷新。機器の操作に不慣れなスタッフでも、導入当日から安心してご活用いただけます。





(3)「その場で出力」簡易レポート機能

測定完了後、その場ですぐに結果を確認できる簡易レポートを出力できます。患者様や利用者様、ご家族へのフィードバックもリアルタイムに行えます。





(4)「データ比較」過去の傾向・変化をチェック

その場で過去の測定データと比較ができる機能を搭載。介入による変化や、嚥下機能の推移を視覚的に捉えやすくなりました。





最短30秒で測定！簡単3ステップでその場で簡易レポート可









■医療・介護現場のあらゆるシーンにフィットするコンパクトデザイン

本ライト版は、パソコンを介さずタブレット内で完結、レポート作成ができる「スタンドアローン」仕様。医療・介護現場でも使用しやすいコンパクトなサイズ感を実現しました。

※レポート印刷には別途WiFi接続環境およびMopria認証のプリンタが必要となります





訪問診療・訪問看護・訪問リハビリに： カバンに入れて手軽に持ち運べるため、在宅や介護施設への訪問先でも場所を選ばず活躍します。

クリニックやリハビリテーション室に： 省スペース設計のため、限られた診療スペースやベッドサイドでも場所をとりません。









■製品概要

製品名 ： iSwallow monitor：Lite(アイスワローモニター ライト)

(スタンドアローン 簡易測定版)

測定項目 ： ヒト呼吸および嚥下モニター

測定時間 ： 1回の測定につき、簡易測定30秒or通常2分

本体販売価格： 385,000円(税抜：350,000円)

発売日 ： 2026年7月1日より順次展開

製品ページ ： https://www.eusensemedical.jp/products/iswallow-monitor-lite/

※福祉用具情報システム(TAIS)介護テクノロジー申請中









【ユーセンスメディカル株式会社について】

高齢化大国・日本の今後の大きな課題となる、嚥下障害について長年研究を続ける医師・越久 仁敬(兵庫医科大学・名誉教授)が、嚥下分野の医療機器開発のため、2013年に大学発ベンチャーとして設立。越久は、兵庫県淡路島の診療所で勤務していた際に、自分の唾液すら呑み込めずに苦しむ患者を往診し、何とかしたいと思ったことをきっかけに、干渉波型低周波治療器の開発をスタート。現在も院長として地域密着型の医療を目指しながら、日本の福祉に貢献する医療用機器、生体機能計測装置、健康食品弁当の企画開発を行う。









【会社概要】

企業名 ： ユーセンスメディカル株式会社

代表者 ： 代表取締役 越久 仁敬(おく よしたか)

所在地 ： 〒656-0025 兵庫県洲本市本町6-3-26(洲本営業所)

事業内容 ： 医療用機械器具・制御ソフトウェアの企画・開発・販売など、

生体機能計測・制御ソフトウェアの企画・設計・開発・販売など、

健康食品・弁当の企画、販売

Webサイト： https://www.eusensemedical.jp/