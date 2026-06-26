グロービート・ジャパン株式会社(本社：東京都杉並区)が運営する「らあめん花月嵐」は、2026年6月3日(水)より『和歌山中華そば 井出商店』を全国211店舗(うち海外28店舗)にて期間限定で販売しております。





和歌山中華そば 井出商店 990円(税込価格)





■和歌山中華そばを全国に広めた名店の味が全国の花月嵐で楽しめる！

6月の期間限定ラーメンは、和歌山ラーメンを全国に広めた老舗、井出商店とのコラボラーメンです。コクのある豚骨醤油スープが特徴の一杯です。この機会に是非お召し上がりくださいませ。





商品紹介1





【醤油のキレが際立つ、まろやか豚骨スープ】

じっくり焚き上げた豚骨の旨みに、醤油ダレの風味を重ねた一杯。

濃厚でありながらも重すぎず、まろやかなで飲み飽きない味わいに仕上げました。

豚骨のコクと醤油のキレがバランスよく広がる、井出商店監修ならではの味わいです。





【スープによく絡む、細ストレート麺】

麺には、しなやかな細ストレート麺を使用。

まろやかな豚骨醤油スープがしっかり絡み、すするたびに旨みが広がります。

スープの旨みをしっかり受け止める、相性抜群の仕上がりです。





【井出商店らしさを彩る、こだわり具材】

紀州梅をイメージした紅白かまぼこに、青ネギ、メンマをトッピング。

関西ならではの"青ネギ"の風味が、濃厚な豚骨醤油スープの旨みを引き立てます。





【肉の旨み広がる、特製豚バラチャーシュー】

チャーシューには、特製の豚バラチャーシューを使用。

しっとりと柔らかな食感と、噛むたびに広がる肉の旨みが魅力です。

濃厚なスープにも負けない存在感で口の中でほどける美味しさに仕上げました。





商品紹介2





【商品詳細】

・ 販売価格：和歌山中華そば 井出商店 990円(税込価格)

・ 肉増し ：和歌山中華そば 井出商店/肉増し 1,250円(税込価格)

・ https://www.kagetsu.co.jp/menu/newitem-244/