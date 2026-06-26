株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：平山 公通)は世代を超えて愛されるアーティスト・水森亜土の郵便局限定グッズを、全国約2,000の郵便局と「郵便局のネットショップ」にて2026年6月26日(金)より販売いたします。





限定グッズラインナップ





日常使いしやすいアイテムに、華やかな花柄とレトロで愛らしいイラストをあしらい、水森亜土の世界観を表現したラインナップとなっています。

全国約2,000局の郵便局と「郵便局のネットショップ」で、数量限定での販売となります。

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※台風7号の影響により、一部郵便局では販売が遅延する場合がございます。









■販売場所

(1)全国約2,000局の郵便局

(詳細はこちら https://www3.jp-ts.jp/Topics_Msg/upload/master/356/list%28mizumoriado%29_20260619.pdf )





(2)「郵便局のネットショップ」( https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress260619-01 )

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録(無料)が必要です。

※「郵便局のネットショップ」での販売は2026年6月26日(金)0：15からとなります。

※「郵便局のネットショップ」でご購入される場合は、販売価格の他に別途郵送料等が加算されます。









■商品ラインナップ





2ジップショルダーバッグ





・2ジップショルダーバッグ

ちょっとしたお出かけに便利なショルダーバッグ。ポケットが2つ付いているので、用途に合わせて収納いただけます。ショルダー部分は結び目を調整することで長さを変更することができます。





【商品概要】

価格 ： 1,600円(消費税込)

サイズ(約)： H210×W155×マチ10mm

素材 ： ポリエステル





スクエアポーチ





・スクエアポーチ

合成皮革素材の正方形のポーチです。スリムな形状なので、かさばらずに鞄の中に収納することができます。化粧品やちょっとした小物を持ち運ぶのに便利。仕分け用の内ポケットも付いています。





【商品概要】

価格 ： 990円(消費税込)

サイズ(約)： H140×W140×D15mm

素材 ： 合成皮革





一筆箋





・一筆箋

デザイン2柄×各30枚の一筆箋です。ちょっとしたメモや伝言を書き残すのに便利。縦柄と横柄の2種類があるので、用途に合わせてご使用いただけます。





【商品概要】

価格 ： 690円(消費税込)

サイズ(約)： H185×W80mm

セット内容： デザイン2柄×30枚

素材 ： 紙





ステッカーセット





・ステッカーセット

デザイン5柄×各1枚のダイカットステッカーです。存在感があるサイズで、手紙や手帳に貼ってお楽しみいただけます。





【商品概要】

価格 ： 600円(消費税込)

サイズ(約)： 最大H75×W75mm

セット内容： デザイン5柄×各1枚

素材 ： 紙









【グッズについてのお問い合わせ先】

株式会社レッグス お客様窓口

TEL ： 0120-434-889

受付時間： 10：00～17：00(土・日・祝日・年末年始を除く)

発売元 ： 株式会社レッグス

販売者 ： 株式会社郵便局物販サービス









■水森亜土とは

東京・日本橋生まれ。高校卒業後、ハワイに遊学。アクリルボードに両手で絵を描きながら歌を歌うという印象的なパフォーマンスで注目される。「水森亜土」のイラストは、誰にとっても懐かしくて新鮮。

世代を超えて人気を博し、日本の「カワイイ」という感性をずっとリードしてきた。

画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優など、ジャンルを越えて個性あふれる才能を発揮する稀有なアーティスト。





水森亜土





■水森亜土「ADO MIZUMORI WORLD」関連URL

ADO MIZUMORI WORLD 公式サイト： https://www.adomizumori.jp

公式Instagram ： https://www.instagram.com/adomizumori/

公式X(旧Twitter) ： https://x.com/adomizumorijp





■ご掲載に関してのお願い

クレジットを表記ください。

(C) ADO MIZUMORI( 短縮形 (C) ADO )

※任意：ご掲載に際しては原稿の確認をさせていただけますようお願いいたします。