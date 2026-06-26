宮津市では、７月18日に開催する「宮津をひもとく、連続トーク。」第１弾『漫画「ざつ旅 -That's Journey-」作者が語る宮津の魅力と創作の裏側』にあわせ、「ざつ旅 -That's Journey-」複製原画展 in 宮津・天橋立を特別開催します。

日時

令和８年７月７日（火）～７月20日（月・祝）午前９時～午後９時 ※木曜休館

場所

前尾記念クロスワークセンターMIYAZU 京都府宮津市鶴賀２１６４－２ （駐車場は浜町立体駐車場（5時間以内無料）をご利用ください。）

作品に登場する印象的なシーンや旅の魅力が詰まった複製原画を展示し、作品ファンはもちろん、初めて作品に触れる方にも『ざつ旅』の世界観を楽しんでいただける内容となっています。 宮津・天橋立は作中にも登場しており、実際の風景と作品を見比べながら楽しめる“聖地巡礼”スポットです。今回の原画展では、作品を通じて描かれた宮津の魅力をより深く感じていただけます。

展示作品

複製原画36ページ、アニメのカット写真、アニメポップ、アニメポスター等

見どころ

① 作中に登場した宮津・天橋立の風景を展示 作品に描かれた宮津・天橋立の風景や名場面を複製原画で楽しめます。 ② 複製原画ならではの迫力 繊細な線や描き込みなど、誌面では味わえない原画の魅力を間近でご覧いただけます。 ③ 作品の舞台を巡るきっかけに 宮津駅や天橋立、元伊勢籠神社など、作中に登場したスポットの魅力を再発見できます。 ④ 作者トークショーとあわせて楽しめる 7月18日開催の石坂ケンタ氏による特別トークショーとあわせて、作品の世界観をより深く体感できます。

「ざつ旅 -That's Journey-」複製原画展in 宮津・天橋立

https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/142/30225.html

(参考)宮津市公式「ざつ旅-That's Journey-」聖地巡礼マップ

https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/9/25581.html

担当者のコメント

作品の舞台となった場所で原画展を開催できることを大変うれしく思います。作品を読んだことがある方はもちろん、まだ読んだことがない方にも、旅に出たくなるような『ざつ旅』の魅力と、宮津・天橋立の風景の魅力を感じていただければと思います。

関連イベント

７月18日（土）には、「宮津をひもとく、連続トーク。」第１弾として、作者・石坂ケンタ氏を招いた特別トークショーを開催します。申込開始から４日間で100人を超える申込みがあり、全国から作品ファンの注目を集めています。 原画展とあわせて楽しむことで、作品の舞台となった宮津・天橋立の魅力をより深く体感していただけます。

『漫画「ざつ旅 -That's Journey-」作者が語る宮津の魅力と創作の裏側』 日時 7月18日（土）14:00～16:10（13：30 開場） トークショー 14:00～15:00 サイン会 15:10～16:10 場所 みやづ歴史の館 文化ホール 〒626-0041 京都府宮津市字鶴賀２１６４ 駐車場は浜町立体駐車場（5時間以内無料）をご利用ください。

https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/142/29612.html https://newscast.jp/attachments/LrMflIWGZ082gj13Vd3T.pdf