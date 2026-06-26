雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐藤 雅俊）は、「骨太な未来プロジェクト」の取組みとして公開した動画広告「CHECK-2cm（マイナス2cm）『母さん、少し小さくなった？』」で、Google主催の「YouTube Works Awards Japan 2026」Force For Good部門においてGold（部門1位）を受賞いたしました。

近年、骨密度低下に起因する骨粗鬆症の増加は、日本が抱える社会課題の一つとなっています。 当社は2024年5月、骨の健康を通じて人々の挑戦を応援する「骨太な未来プロジェクト」を開始しました。「CHECK-2cm」は、2cm以上の身長低下が骨密度低下のサインである可能性を伝える啓発メッセージです。2025年度は、店頭などでの骨の健康度チェックや食育・セミナーを通じて、約6.5万人に骨の健康啓発を行ったほか、新聞やWebを通じて「CHECK-2cm」の認知拡大に取り組んでいます。 本動画広告は、年末年始の帰省時に親の変化に気づく瞬間に着目し、台所に立つ母の後ろ姿を通じて「-2cm」というサインを印象的に伝えており、家族で骨の健康を考えるきっかけづくりを目指して制作しました。 今回のGold受賞は、骨の健康という社会課題に真摯に向き合う企業姿勢に加え、「-2cm」という分かりやすい切り口で生活者の気づきと自分ごと化を促したコミュニケーションが評価されたものです。

■「骨太な未来プロジェクト」について

「骨太な未来プロジェクト」は、見逃されがちな骨の健康を通じて人々の挑戦を応援するプロジェクトです。長年にわたる乳の研究から得られた知見を活かし、特設サイトやメディア、イベント、学会などを通じて、骨に関する情報発信や体験の場を提供しています。 【特設サイト 明日を元気に！骨太な未来プロジェクト(meg-snow.com)：https://honemirai.meg-snow.com/】

■「骨太な未来プロジェクト」の2025年度の主な取組み

・しわ、たるみと骨の関係に着目した新聞広告や動画広告 ・骨の健康度チェック：3,000回以上開催、5.5万人以上参加 ・食育・セミナー：400回以上開催、約1万人参加

■「CHECK-2cm」について

「CHECK-2cm」は、旭化成セラピューティクス株式会社（旧・旭化成ファーマ株式会社）が「骨検®」を通じて発信している骨の健康啓発メッセージです。当社はこの取組みに賛同し、「骨太な未来プロジェクト」を通じて、骨の健康を考えるきっかけづくりを進めています。

■「CHECK-2cm『母さん、少し小さくなった？』」広告作品のこれまでの受賞歴

＜新聞広告＞ ・「第41回読売広告大賞」グランプリ ・「第78回広告電通賞」金賞（プリント広告部門 企業・公共カテゴリー1位） ・「第63回JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクール」プリント広告部門メダリスト

■YouTube Works Awardsについて

YouTube Works Awardsは、YouTubeで高い広告効果を獲得した動画広告を表彰する、Google主催の広告賞です。2017年にイギリスで始まり、世界各国で開催されており、各国で第一線で活躍する広告クリエイターや広告主・YouTubeクリエイターなど、幅広い分野の審査員が様々な視点で審査を行います。日本では2021年に初開催、2026年5月29日に第6回を開催し、8つの部門賞とグランプリを発表いたしました。今回受賞した「YouTube Works Awards Japan 2026」Force For Good部門は、収益やビジネスインパクトを超えて、自社ブランドパーパスを表現し、社会的意義あるコミュニケーションを展開したキャンペーンを表彰する部門です。 ＜YouTube Works Awards Japan 2026 公式Webサイト＞ https://business.google.com/jp/ad-solutions/youtube-ads/works-awards/