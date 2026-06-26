国内唯一の独立系洋樽専業メーカー、有明産業株式会社（本社：京都府伏見区、代表取締役：小田原 伸行）は、自社で展開する「タルフレーバー」2本と、ウイスキーの原酒である「ニューメイク（200ml）」を組み合わせた特別な「育てるウイスキー体験セット（セット価格：税込 3,500円）」を、6月26日よりことよりモールにて発売開始いたします 。 「完成されたウイスキーを味わう」だけでなく、「味わいの変化を楽しむ」という、熟成の過程の一端をご自宅で体験いただけるセットです。ご自身へのご褒美としてはもちろん、お酒を愛する方へのギフトとしてもお楽しみいただけます。

なぜ今、有明産業が「育てるウイスキー体験セット」を届けるのか

樽は、お酒に香りや味わいの変化をもたらす重要な存在です。 私たち有明産業は、長年にわたり蒸留所向けの樽製造・販売を通じて、お酒造りに携わってきました。世界中でジャパニーズウイスキーへの注目が高まる今、私たちは、ウイスキー文化の魅力をより多くの飲み手の方々にも知っていただきたいと考えました。 「自分のウイスキーを一味変えてみたい」「熟成の裏側を知りたい」 そんな純粋な好奇心に応えるために生まれたのが、日本産木材を使用した「タルフレーバー」と、 まだ何色にも染まっていない「ニューメイク」のセットです。 ガラス瓶の中で、透明なニューメイクが刻一刻と琥珀色へと染まり、芳醇な香りを纏っていく。色や香り、味わいの変化を観察しながら、熟成の過程を身近にお楽しみください。

商品のこだわり：サクラとクリ、二種の国産樽材が育むフレーバー

タルフレーバーは木材表面に独自の加熱加工を施し、樽熟成の過程で生まれる木材由来の香味成分を引き出しやすくしています。 サクラ（SAKURA）：日本の花を代表するサクラの芳醇な香りと、桜の葉のような繊細な甘さ。 クリ（KURI）：熟成用の樽には珍しい国産の栗の木を使用し、ほのかな甘みと豊富なタンニンが生む重厚感。 まだ角のあるニューメイクに、これら木材のピースを浸すことで、世界に二つとない「あなただけのクラフト熟成酒」へと変化していきます。

商品について

商品名：タルフレーバー&ニューメイク育てるウイスキー体験セット セット詳細：タルフレーバー2本（サクラ・クリ）× ニューメイク（200ml）セット 価格：3500円（税込・送料含む） ※通常価格合計3,850円(税込・送料別)の商品を、送料も含めて3,500円でお届けする特別セットです。

販売について

販売サイト：ことよりモール 2026年6月26日（金）より販売スタート

https://www.kyotobank.co.jp/ecmall/creator/834/profile

有明産業について

有明産業は、メインである「樽製造・販売・メンテナンス事業」において、これまで以上に力を入れていきます。 樽の生産力向上と、より高品質・安定的な供給のため、今後、北海道・旭川に第2樽工場の建設を予定しています。これまで積み上げた経験や技術、樽造りへの想いを継承し、お客様である蒸留所が目指す味わいに寄り添った樽を造り続けてまいります。 また、2025年に北海道内にて国産大麦の試験栽培に挑戦し、第2樽工場内には国産麦芽工場の併設も計画しています。 日本で使用されている大麦の99%以上が海外産であるという現状から、日本国内で持続的に供給できる環境の実現を図るとともに、日本ならではのウイスキー文化の創造に貢献していきます。 将来的には、地域の製材加工・林業関係者の皆様と連携を図り、木材の安定調達、森林課題にも共同で取り組むことで、持続可能なエコシステムの実現を目指します。 「お酒造りのトータルサポート」を通じて、お客様の挑戦に共に歩めるパートナーとなれるよう、変革を続けていきます。

会社概要

『「価値ある熟成で人と人がつながる世界へ」、お酒造りのトータルサポート企業』 会社名 ： 有明産業株式会社 代表者名 ： 小田原 伸行 設立 ： 1973年1月16日 本社所在地 ： 京都市伏見区東菱屋町428番地の2 事業所(都農工場) ： 宮崎県児湯郡都農町大字川北1948-2 事業内容 ：樽製造・販売・メンテナンス、麦芽輸入販売、酵母輸入販売、原酒輸入販売、設備導入支援、商品企画・流通支援、蒸留所立ち上げ支援、ウイスキーファンづくり 電話番号 ： 075-602-2233 URL ： https://ariakesangyo.co.jp/ 問い合わせ ： info@ariakesangyo.co.jp FiNANCiEコミィニティ：https://financie.jp/users/welovewhisky