株式会社 横浜岡田屋（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡田 伸浩）が運営するショッピングセンター「川崎モアーズ」は、PR大使「川崎純情小町☆」とのコラボイベント「じゃんけん大会」を開催いたします。

川崎純情小町☆のメンバーとじゃんけん対決を行い、勝ち残った方には賞品をプレゼント。さらに、ご参加いただいた皆さまには「川崎純情小町☆×川崎モアーズ オリジナルグッズ」と川崎モアーズ7Ｆ・8Ｆレストランフロアでご利用いただけるお食事券を進呈いたします。

また、小さなお子様にもお楽しみいただけるよう、会場前方にはお子様優先観覧エリアを設置し、ご家族皆さまでお楽しみいただけるイベントとなっております。

開催概要

川崎純情小町☆「じゃんけん大会」

川崎モアーズPR大使「川崎純情小町☆」とじゃんけん対決！ 各回の勝者3名様には、限定賞品をプレゼントいたします。 また、ご参加いただいた皆様には参加賞をご用意しております。 さらに、小さいお子様にもステージをご覧いただきやすいよう、会場前方にお子様優先観覧エリアをご用意いたします。

【日程】2026年7月18日（土） 【時間】全3回開催 ①11：00～ ②13：00～ ③15：00～ 【場所】川崎モアーズ1Ｆ正面入口特設会場 【定員】各回15名 【参加条件】「川崎モアーズ」当日お買い上げレシートのご提示

※各回開始60分前より整理券を配布いたします。 ※整理券配布時に当日のお買い上げレシートを確認いたします。 ※整理券1枚につき、お一人様ご参加いただけます。 ※イベント会場では整理番号順にお並びいただきます。 ※会場前方にお子様優先観覧エリアを設けるため、お子様連れのお客様を優先してご案内させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※天候により、開催場所が変更となる場合がございます。

景品内容

■優勝賞品（各回3名様）

株式会社オガサワラ「脳はぶどう糖 タブレット」 川崎純情小町☆限定パッケージデザイン

■参加賞

・川崎純情小町☆×川崎モアーズ オリジナルグッズ（メンバープロフィールカード） ・川崎モアーズ7F・8Fレストランお食事券 100円分

川崎純情小町☆について

神奈川県川崎市の地域活性化プロジェクトとして2011年10月に結成された川崎のご当地アイドル。ホワイトウルフ所属。 メンバーはそれぞれ担当区を持ち（初代担当区は市長が選定）、動画やブログでのPR活動に加え、企業訪問や介護ボランティア、チャリティ活動、3R推進活動など、川崎の魅力を全国・世界に伝えるため様々な活動を展開しています。

そしてその活動が「川崎市イメージアップ事業」「宮前区誕生30周年記念協賛事業」に認定されている他、かわさき産業親善大使をはじめ警察署、消防署、税務署など数多くの機関から広報大使やイメージキャラクターに任命されています。2025年8月、川崎モアーズPR大使に就任いたしました。

「川崎モアーズ」について

川崎純情小町☆ 公式ホームページ

「街の中の商店街を思わせる、多種多様なテナントが魅力」

JR川崎駅東口前に建つ商業ビル。1980年に、MORE'S一号店として開業。「賑わいのある立体商店街 エンジョイビル」のコンセプトのもと、B2Fから8Fまで、まるで一つの商店街のように多様なテナントを揃え、幅広い層をターゲットにしています。住宅の多い庶民的な街でありながら開発が進む川崎駅で、個性の強い館を目指します。

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E3%83%A2%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%BA https://kawasaki-mores.jp/