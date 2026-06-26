哲学者、社会政治批評家の山内雁琳の初の著作を刊行するために、現代政治思想とアカデミズムの諸問題を研究する集団“メタウォーク”はクラウドファンディングを実施し、あわせて同書のプロモーションとなるトークライブを開催します。





クラウドファンディングURL ： https://camp-fire.jp/projects/932591/





クラウドファンディングのキービジュアル





■刊行の経緯について

とある歴史学者のフェミニズム批判がネットで炎上し、一時は同氏のアカデミックポスト解任にまで発展した、いわゆる“オープンレター騒動”。

哲学者、社会政治批評家の山内雁琳はこの動きに批判的なコメントを加え、これを名誉棄損とされ訴訟にまで発展、結果として量刑相場を大きく超える220万円もの賠償が確定。“1GRN(ガンリン)＝220万円”という単位はネットミームにまでなりました。

それから3年。いま山内雁琳が当時の全ての事象を検証し、あわせて現代アカデミズムを席巻する“キャンセルカルチャー”について批判的論考を加える書籍を刊行します。

これを受けて、政治思想研究集団“メタウォーク”は全面的なバックアップを実施。

書籍制作の原資を作るべくクラウドファンディングを実施し、あわせて出版キックオフイベントとなるトークライブを共催します。

左派リベラリズムが圧倒的な支配を見せる現代のアカデミア、ならびに対抗する言論を社会的に抹殺するキャンセルカルチャーについて鋭い論考と批判を加える一冊とするべく、現在、鋭意執筆中です。





有名YouTubeチャンネルにもコメンテーターとして出演(画像は『ニュースの争点』より)





■著者・山内雁琳について

やまうち がんりん

哲学者、社会政治批評家、元京都大学大学院情報学研究科技術補佐員、元甲南大学非常勤講師、元NPO副理事長(Civil college むすびらき)

九州大学文学部仏文学研究室を卒業後、京都大学大学院文学研究科思想文化学専攻宗教学専修にて氣多雅子教授・杉村靖彦准教授(当時)の指導を仰ぎ、修士号を取得する。

同大学博士後期課程指導認定退学後、各種論壇誌やメディア・イベントセミナーにて社会政治および哲学批評を中心に活動を行う。

専門はベルクソン研究及びフランス現代哲学、近代日本哲学。

著書に『道徳教育はどうあるべきか：歴史・理論・実践』『現代フランス哲学入門』(ミネルヴァ書房、共著)









■クラウドファンディングについて

URL ： https://camp-fire.jp/projects/932591/

主宰 ： 山内雁琳(メタウォーク)

https://x.com/gunleangoosegem

目標金額 ： 220万円(1ガンリン！)

期日 ： 2026年8月20日まで

リターン内容： 書籍を発売前にお届け

ゲストによる特別寄稿の小冊子

著者による現代思想の特別講義の参加権・動画視聴権 など

資金の用途 ： 書籍の制作・販管費

リターン発送費 など

連絡先 ： metawokeofficial@gmail.com









■トークライブについて

タイトル： 大学の終わり、人文学の始まり――「大学後」の知の共同体を考える(仮)

主宰 ： 情況出版株式会社

開催日時： 2026年7月20日 15:00開場 15:30スタート

会場 ： GOX TOKYO

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目19-15 てなむタウンビル 6F

(東京メトロ副都心線・都営大江戸線、東新宿駅A1出口から徒歩3分)

https://g-o-x.tokyo/

登壇者 ： 山内雁琳(哲学者、社会政治批評家)

https://x.com/gunleangoosegem

伊藤滉一郎(株式会社JSK代表、専門は教育問題総合)

https://x.com/itoukaityou

桑原旅人(大学講師、博士(東京大学)、専門はジャック・ラカン研究)

https://x.com/KuwaharaTabito

塩野谷恭輔(情況出版株式会社代表取締役、『情況』6期元編集長)

https://x.com/seraphim1925

連絡先 ： https://jokyo.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnSldFZIH3CQFRrETxLqL1SKdGTPCQGTuEurYTDAKxGRypIA/viewform