Honda車をさらに魅力的・快適・安全にする純正アクセサリーを提供している株式会社ホンダアクセス（所在地：埼玉県新座市）は、自分のクルマをカスタマイズしたことのある20歳～69歳のドライバー1,000人に対し、今回で3回目となる「クルマのカスタマイズに関する調査」をインターネットリサーチで実施しました。（調査日：2026年5月29日～6月1日、調査協力機関：ネットエイジア株式会社）





過去の調査結果はこちら

１回目調査『クルマのカスタマイズに関する調査2022』（2022年6月28日発表）

https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/2022/pdf/hac2022062801.pdf

２回目調査『クルマのカスタマイズに関する調査2025』（2025年3月28日発表）

https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/2025/pdf/hac2025032801.pdf





［調査結果］

≪クルマのカスタマイズ経験≫

■これまでにしたことがあるマイカーのカスタマイズTOP3

「ホイール交換」「ドライブレコーダー装着」「カーナビ交換」





自分のクルマをカスタマイズ（※）したことのある20歳～69歳のドライバー1,000名（全回答者）に、クルマのカスタマイズについて質問しました。

※ 「カスタマイズとは、パーツを装着・交換することやボディをアレンジすること、内装をアレンジすること」と説明を付して聴取。





全回答者（1,000名）に、これまでにしたことがあるカスタマイズを聞いたところ、1位「ホイール交換」（45.2%）、2位「ドライブレコーダー装着」（37.8%）、3位「カーナビ交換」（30.9%）となりました。デザイン性や走行性能などの向上だけでなく、安全対策の強化や利便性の向上を図るためのカスタマイズを行っている人が多いようです。次いで、「ホイールのインチアップ・インチダウン」（27.7%）、「エアロパーツ装着」（26.7%）となりました。

男女別にみると、「ホイール交換」（男性54.6%、女性35.8%）、「ホイールのインチアップ・インチダウン」（男性36.8%、女性18.6%）、「ライトバルブ（電球）交換」（男性33.4%、女性15.0%）、「マフラー交換」（男性33.2%、女性13.4%）、「ステアリング交換・ステアリングカバー装着」（男性30.6%、女性14.2%）、「ホーン交換」（男性31.4%、女性13.2%）では、男性が女性より15ポイント以上高くなりました。









■これまでにしたことがあるカスタマイズのタイプ 1位「オーディオ・音響系」

30代では「アウトドア系」が1位





次に、これまでにしたことがあるクルマのカスタマイズのタイプにあてはまるものを聞いたところ、「オーディオ・音響系」（30.9%）が最も高くなり、「ラグジュアリー系」（27.1%）、「オフロード系（タイヤ交換・リフトアップ等の外装のカスタマイズ）」（18.2%）、「アウトドア系（キャンプ仕様・車中泊仕様の内装カスタマイズ）」（16.5%）が続きました。

男女別にみると、女性では「ラグジュアリー系」（28.2%）が最も高くなりました。また、男性では「サーキット系」が18.4%と、女性（9.4%）より9.0ポイント高くなりました。

年代別にみると、30代では「アウトドア系」（29.5%）が1位となりました。









■クルマをカスタマイズしたきっかけTOP2 「雑誌でカスタマイズカーをみた」「装備品が古くなった」

30代では「子どもが生まれた」が高い傾向





自分のクルマをカスタマイズしたきっかけを聞いたところ、「雑誌でカスタマイズカーをみた」（18.3%）が最も高くなり、「装備品が古くなった」（17.1%）、「家族や知人がカスタマイズしていた」（16.6%）、「社会人になった」（14.5%）、「WEB記事でカスタマイズカーをみた」（12.2%）が続きました。

男女別にみると、「雑誌でカスタマイズカーをみた」（男性25.2%、女性11.4%）では男性のほうが10ポイント以上高くなり、「家族や知人がカスタマイズしていた」（男性10.4%、女性22.8%）では女性のほうが10ポイント以上高くなりました。

年代別にみると、「SNSやYouTubeでみた」は若年層ほど高くなる傾向がみられ、20代では22.2%で1位でした。30代では「子どもが生まれた」（15.8%）が他の年代と比べて高くなりました。









■クルマをカスタマイズした目的 「外観を自分好みにする」は2年連続1位





自分のクルマをカスタマイズした目的を聞いたところ、「外観を自分好みにする」（34.1%）が最も高くなり、「車内を快適にする」（29.3%）、「運転しやすくする」（25.9%）、「車内の雰囲気を変える」（23.9%）、「カーオーディオの音質を高める」（22.2%）が続きました。デザイン面のほか、快適さを求めてカスタマイズした人が多いようです。

男女別にみると、男性では「外観を自分好みにする」が39.2%、「カーオーディオの音質を高める」が27.2%、「速くする・加速を良くする」が18.0%と、女性（順に29.0%、17.2%、7.4%）と比べて10ポイント以上高くなりました。

2025年の調査結果（※）と比較すると、「外観を自分好みにする」（2025年36.6%→2026年34.1%）は2年連続1位でした。

※ 『クルマのカスタマイズに関する調査2025』（2025年3月28日発表）

https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/2025/pdf/hac2025032801.pdf









■これまでのクルマのカスタマイズの総額 平均92.9万円、2022年調査から39.9万円増加





全回答者（1,000名）に、これまでにクルマのカスタマイズに総額でいくらくらい使ったか聞いたところ、「50万円～100万円未満」（19.9%）に多くの回答が集まり、平均は92.9万円でした。

過去の調査結果（※）と比較すると、クルマのカスタマイズに使った金額（総額）の平均は、2022年53.0万円→2025年78.1万円→2026年92.9万円と2022年の調査からは39.9万円の増加となりました。

※ 『クルマのカスタマイズに関する調査2022』（2022年6月28日発表）

https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/2022/pdf/hac2022062801.pdf

『クルマのカスタマイズに関する調査2025』（2025年3月28日発表）

https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/2025/pdf/hac2025032801.pdf









カスタマイズのタイプ別にみると、これまでにクルマのカスタマイズに使った金額（総額）の平均は、サーキット系（172.1万円）が最も高くなり、ドリフト系（151.1万円）が続きました。









≪DIYでするカスタマイズ≫

■DIYでのカスタマイズ経験率 半数が「クルマのカスタマイズをDIYでしたことがある」と回答





DIYでするカスタマイズについて質問しました。





全回答者（1,000名）に、これまでにクルマのカスタマイズをDIYでしたことはあるか聞いたところ、「ある」は51.5%、「ない」は48.5%となり、拮抗しました。

カスタマイズのタイプ別にみると、クルマのカスタマイズをDIYでしたことがある人の割合は、ドリフト系で特に高くなり、81.2%でした。









過去の調査結果と比較すると、クルマのカスタマイズをDIYでしたことがある人の割合は、2022年41.0%→2025年55.9%→2026年51.5%と、2025年の調査からはわずかに下降したものの、経験率は半数を維持する結果となりました。









■DIYでしたカスタマイズ 1位「ライトバルブ（電球）交換」「車内灯交換」 3位「ステッカー」

女性では「ドライブレコーダー装着」が1位





これまでにクルマのカスタマイズをDIYでしたことがある人（515名）に、DIYでしたクルマのカスタマイズを聞いたところ、「ライトバルブ（電球）交換」、「車内灯交換」（いずれも26.0%）が最も高くなりました。以降、「ステッカー」（22.3%）、「ステアリング交換・ステアリングカバー装着」（21.9%）、「ドライブレコーダー装着」（21.7%）が続きました。

男女別にみると、上位10項目についてはすべての項目で男性が女性より高くなり、「ライトバルブ（電球）交換」（男性34.2%、女性13.4%）、「ステアリング交換・ステアリングカバー装着」（男性30.7%、女性8.4%）、「シフトノブ交換・シフトノブカバー装着」（男性27.8%、女性10.4%）、「エアクリーナー交換」（男性27.8%、女性9.9%）では15ポイント以上の差がみられました。また、女性では「ドライブレコーダー装着」（20.8%）が最も高くなりました。

2025年の調査結果（※）と比較すると、「車内灯交換」は2025年2位→2026年1位、「ステッカー」は2025年9位→2026年3位と、順位を大きく上げました。

※ 『クルマのカスタマイズに関する調査2025』（2025年3月28日発表）

https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/2025/pdf/hac2025032801.pdf









≪クルマのパーツ・アクセサリー≫

■これまでに購入したことがあるパーツ・アクセサリー

純正品では「カーナビ」、社外品では「ホイール」が2年連続1位





クルマのカスタマイズに使用するパーツ・アクセサリーについて質問しました。





全回答者（1,000名）に、これまでに購入したことがあるパーツ・アクセサリーを聞いたところ、【純正パーツ・アクセサリー（※）】では「カーナビ」（24.3%）が最も高くなり、「ホイール」（20.0%）、「カーオーディオ」（18.2%）、「ドライブレコーダー」（18.0%）、「ドアバイザー」（16.7%）が続きました。

※ 「純正パーツ・アクセサリーとは自動車メーカーによって販売されているパーツ・アクセサリー」と説明を付して聴取。





2025年の調査結果（※）と比較すると、「カーナビ」（2025年22.6%→2026年24.3%）は2年連続1位でした。

※ 『クルマのカスタマイズに関する調査2025』（2025年3月28日発表）

https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/2025/pdf/hac2025032801.pdf





【社外品のパーツ・アクセサリー（※）】では「ホイール」（31.7%）が最も高くなり、「カーナビ」（25.1%）、「カーオーディオ」（24.7%）、「ドライブレコーダー」（22.3%）、「マフラー」（18.2%）が続きました。

※ 「社外品のパーツ・アクセサリーとは自動車メーカー以外によって販売されているパーツ・アクセサリー」と説明を付して聴取。





2025年の調査結果（※）と比較すると、「ホイール」（2025年33.1%→2026年31.7%）は2年連続1位でした。

※ 『クルマのカスタマイズに関する調査2025』（2025年3月28日発表）

https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/2025/pdf/hac2025032801.pdf









■パーツ・アクセサリーに対するイメージ

純正品TOP2「安心感がある」「クルマと一体感がある」、

社外品TOP2「価格が手ごろ」「デザインが良い」





パーツ・アクセサリーに対するイメージを聞いたところ、【純正パーツ・アクセサリー】では「安心感がある」（32.0%）が最も高くなり、「クルマと一体感がある」（30.2%）、「品質が良い」（29.2%）、「安全性が高い」（23.0%）、「保証が充実している」（20.5%）が続きました。純正品に対しては、信頼性や安全性の高さを感じている人が多いのではないでしょうか。

2025年の調査結果（※）と比較すると、「安心感がある」（2025年30.8%→2026年32.0%）は2年連続1位でした。

※ 『クルマのカスタマイズに関する調査2025』（2025年3月28日発表）

https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/2025/pdf/hac2025032801.pdf





【社外品のパーツ・アクセサリー】では「価格が手ごろ」（31.3%）が最も高くなり、「デザインが良い」（31.1%）、「種類が豊富」（27.7%）、「気軽に利用できる」（17.2%）、「機能・スペックが高い」（16.6%）が続きました。社外品に対しては、手ごろさや手軽さのほか、デザイン性の高さを感じている人が多いようです。









≪クルマのメンテナンス実態≫

■クルマのメンテナンスの経験率 「ボディーコーティング」の経験率は半数以上！





クルマのメンテナンスについて質問しました。





クルマのメンテナンスとして行うことをいくつか提示し、したことがあるか聞いたところ、【ボディーコーティング】では「したことがある」は57.7%、「したことはないが、興味関心はある」は25.6%、「したことはなく、興味関心もない」は16.7%と、ボディーコーティングの経験率は半数以上となりました。

【ウインドウコーティング】ではしたことがある人の割合は47.3%、【エアコン洗浄・脱臭】では45.0%、【エンジンオイル添加剤の注入】では45.1%、【ガソリン添加剤の注入】では42.7%となり、【ボディーコーティング】、【ウインドウコーティング】、【エアコン洗浄・脱臭】、【エンジンオイル添加剤の注入】、【ガソリン添加剤の注入】では、「したことがある」が最多回答となりました。

また、【エアコン添加剤の注入】では「したことがある」は31.8%、「したことはないが、興味関心はある」は34.2%、「したことはなく、興味関心もない」は34.0%でした。









■クルマのメンテナンスをした場所 エアコンのメンテナンスは「ディーラー」が突出、

ガソリン添加剤の注入では「DIY」が1位





メンテナンス経験者に、メンテナンスをしたことがある場所をそれぞれ聞いたところ、【ボディーコーティング】では「ディーラー」（40.6%）が最も高くなり、「専門店・プロショップ」（25.3%）、「ガソリンスタンド」（15.4%）が続きました。また、【ウインドウコーティング】では、【ボディーコーティング】と同様に「ディーラー」（32.1%）が最も高くなり、「DIYで（自分で）」（25.4%）、「専門店・プロショップ」（20.7%）が続きました。【ウインドウコーティング】については、自身で行っているという人も少なくないようです。









【エアコン洗浄・脱臭】では「ディーラー」（44.7%）が突出して高くなり、「DIYで（自分で）」（14.9%）、「カー用品店」（14.7%）が続きました。また、【エアコン添加剤の注入】では、【エアコン洗浄・脱臭】と同様に「ディーラー」（36.2%）が突出して高くなり、「カー用品店」（18.9%）、「整備工場」（17.9 %）が続きました。









【エンジンオイル添加剤の注入】では「ディーラー」（30.8%）が最も高くなり、「DIYで（自分で）」（22.2%）、「カー用品店」（17.7%）が続きました。【ガソリン添加剤の注入】では、「DIYで（自分で）」（31.1%）が最も高くなり、「ガソリンスタンド」（23.2%）、「ディーラー」（22.7%）が続きました。









≪クルマのカスタマイズに関する意識≫

■今後したいカスタマイズ 「ホイール交換」は2年連続1位、「ドライブレコーダー装着」は2年連続2位

■今後カスタマイズをしたいと思う理由 ホイール交換では「手っ取り早くスタイル アップできるので」、

ドライブレコーダー装着では「常にグレードの良いものに交換していきたい」など





全回答者（1,000名）に、今後、したいと思うカスタマイズを聞いたところ、「ホイール交換」（12.4%）が最も高くなり、「ドライブレコーダー装着」（11.4%）、「カーナビ交換」（11.3%）、「エアロパーツ装着」「オーディオユニット・スピーカー交換」（いずれも7.4%）が続きました。

したいと思う理由をみると、「ホイール交換」では「一番手軽にできるから」や「手っ取り早くスタイルアップできるので」、「ドライブレコーダー装着」では「撮影がうまくいっていないときがあったので取替したい」や「常にグレードの良いものに交換していきたい」、「カーナビ交換」では「データ更新をするくらいなら新しいものがほしい」や「出かける頻度が高いから」といった回答がみられました。

2025年の調査結果（※）と比較すると、「ホイール交換」は2年連続1位、「ドライブレコーダー装着」は2年連続2位となったほか、「エアクリーナー交換」は2025年11位→2026年7位と順位を上げTOP10に入りました。

※ 『クルマのカスタマイズに関する調査2025』（2025年3月28日発表）

https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/2025/pdf/hac2025032801.pdf









≪カスタマイズカーと芸能人≫

■DIYでマイカーをカスタマイズしていそうな芸能人、アウトドア系のカスタマイズカーが似合う芸能人、

“マイカーを複数台所有”で思いつく芸能人、マイカーが常にピカピカな状態になっていそうな芸能人

いずれも「所ジョージさん」「ヒロミさん」がTOP2を独占





最後に、全回答者（1,000名）に、“カスタマイズカー”をテーマに、イメージに合う芸能人について質問しました。





DIYでマイカーをカスタマイズしていそうな芸能人を聞いたところ、1位「所ジョージさん」、2位「ヒロミさん」、3位「木村拓哉さん」、4位「山下健二郎さん」、5位「ユージさん」となりました。





また、アウトドア系のカスタマイズカーが似合うと思う芸能人を聞いたところ、1位「ヒロミさん」、2位「所ジョージさん」、3位「ヒロシさん」、4位「木村拓哉さん」、5位「西村瑞樹さん」となりました。









“マイカーを複数台所有”と聞いて思いつく芸能人を聞いたところ、1位「所ジョージさん」、2位「ヒロミさん」、3位「長田庄平さん」、4位「ビートたけしさん」、5位「岩城滉一さん」「木村拓哉さん」となりました。









こまめに洗車をしてマイカーが常にピカピカな状態になっていそうな芸能人を聞いたところ、1位「所ジョージさん」、2位「ヒロミさん」、3位「木村拓哉さん」、4位「岩城滉一さん」「明石家さんまさん」でした。DIYでマイカーをカスタマイズしていそうな芸能人、アウトドア系のカスタマイズカーが似合うと思う芸能人、“マイカーを複数台所有”と聞いて思いつく芸能人、こまめに洗車をしてマイカーが常にピカピカな状態になっていそうな芸能人のいずれでも所ジョージさん、ヒロミさんがTOP2となりました。









■調査概要■

調査タイトル：クルマのカスタマイズに関する調査2026

調査対象：ネットエイジアリサーチのモニター会員を母集団とする自分のクルマをカスタマイズしたことのある20歳～69歳の男女ドライバー

調査期間：2026年5月29日～6月1日

調査方法：インターネット調査

調査地域：全国

有効回答数：1,000サンプル（男女が均等になるように抽出）

実施機関：ネットエイジア株式会社