AnyMind Group、日本のeスポーツブランド「REJECT」と戦略的パートナーシップを締結

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河 宏輔、以下「当社」）は、日本を代表するeスポーツブランドであり、プロeスポーツチームの運営や所属クリエイター、VTuberなどのIPを有するREJECT（運営：株式会社REJECT）と戦略的パートナーシップを締結いたしました。

本パートナーシップにより、当社のソーシャルメディアおよびソーシャルコマースの基盤を活用し、REJECTに所属する選手やクリエイター、VTuberなどの活動機会の拡大と収益化を支援します。また、ゲーム・eスポーツ領域におけるクロスボーダーなマーケティングエコシステムを構築し、国内外のゲームデベロッパーによる日本市場でのマーケティング活動も支援してまいります。これにより、REJECTに所属する選手やクリエイターの活動機会の拡大と収益化を支援するとともに、ゲーム・eスポーツ領域におけるクロスボーダーなマーケティングエコシステムを構築します。その取り組みを通じて、国内外のゲームデベロッパーによる日本市場でのマーケティング活動も支援してまいります。

■ 背景

近年、eスポーツやゲームコンテンツは、アジア太平洋地域を中心に大きな成長を続けており、ゲーム企業にとって、クリエイターやeスポーツチームとの連携を通じたマーケティングの重要性が高まっています。

REJECTは、日本を代表するeスポーツブランドとして、世界で活躍するプロ選手やクリエイター、VTuberなど多様なIPを有し、国内外で高い支持を獲得しています。

一方、ゲーム企業が国や地域を越えてマーケティング活動を展開するには、市場ごとのインサイトやネットワーク、適切なクリエイターとのマッチングが重要となっています。

こうした背景のもと、REJECTが持つIP・コミュニティと、AnyMind Groupのテクノロジーおよびグローバルネットワークを組み合わせることで、クリエイターの成長支援とゲーム企業の事業拡大を両立する新たな取り組みを開始します。

■ 本提携における主な支援内容

本パートナーシップを通じて、REJECTはAnyMind Groupのプラットフォームと事業基盤を活用し、ゲームおよびeスポーツ領域における越境展開を加速します。

- 「AnyCreator」を活用したタレントの成長および収益化支援

REJECTに所属するeスポーツチームやクリエイターに対して、企業とのタイアップ機会の創出、データに基づいたアカウント分析、およびコンテンツの収益化サポートを提供します。タレントがアジア圏をはじめとする海外市場へスムーズに活動規模を拡大できるよう、活動拡大と収益化を同時に推進します。

- ゲームデベロッパーのクロスボーダーマーケティング支援

ゲームデベロッパーが日本をはじめとする各市場でマーケティング活動を展開する際、現地の市場トレンドやリソースを活かした最適なプロモーション戦略を支援します。REJECTが持つコミュニティとAnyMindのテクノロジーを掛け合わせることで、認知獲得からファンとのエンゲージメント向上までを包括的に支援します。

■ 各社担当者からのコメント

AnyMind Hong Kong, Managing Director ／ Ben Chien

日本のeスポーツやユースカルチャーを代表するREJECTとパートナーシップを締結できることを大変嬉しく思います。REJECTが持つ魅力的なIPと、AnyMind Groupのコアプラットフォームである「AnyTag」や「AnyCreator」を組み合わせることで、クリエイターや選手が国境を越えて活躍できる環境を整え、新たな成長機会を創出するエコシステムを構築してまいります。

株式会社REJECT Vice President of International Business ／ Zhao Bo 氏

AnyMind Groupのプラットフォームとグローバルネットワークを活用することで、所属する選手やクリエイターは、デジタル上でのプレゼンスをさらに高め、新たな活躍の機会を広げることができます。また、ブランドパートナーとの連携を通じて、長期的な価値を共に創出していけることを楽しみにしています。

■ REJECTについて

REJECTは、2018年に設立された日本を代表するeスポーツチームおよびデジタルエンターテインメントIPを展開する企業です。国内最多級の競技部門数と国際大会への出場実績を誇り、累計獲得賞金総額は7億5,000万円を超えています。

また、世界トップ40チームのみが選出される「Esports World Cup Foundation Club Partner Program 2025/2026」のパートナーチームにも選出されています。

格闘ゲーム界のレジェンドである梅原大吾選手や、タクティカルシューターで活躍するDep選手をはじめ、多くの選手・クリエイターが所属し、競技シーンとユースカルチャーの両面でグローバルに挑戦を続けています。

URL：https://reject.jp/

■ クリエイターグロースプラットフォーム「AnyCreator」

AnyCreatorは、クリエイターの成長を支援するプラットフォームおよびアプリです。クリエイターは自身のSNSアカウントを連携することで、フォロワーのインサイト分析やエンゲージメントの確認、企業とのタイアップ案件の管理を行うことができます。また、コンテンツの収益化やブランド立ち上げ支援など、クリエイターの活動を包括的にサポートする機能を提供しています。

■ インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「AnyTag」

AnyTagは、企業のインフルエンサーマーケティングを支援するプラットフォームです。インサイトデータとAIを活用し、最適なインフルエンサーの選定やキャスティングを可能にするほか、キャンペーン実施後には、投稿のリアルタイムレポートや効果測定機能も提供します。また、SNSアカウントとの連携により、企業のSNS運用管理ツールとしても活用可能です。2025年12月末時点で、世界45以上の国・地域の310万人以上のインフルエンサーにアクセス可能です。

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15カ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。ソーシャルメディアマーケティングやソーシャルコマースを起点に、ECからオフライン流通までを横断するBPaaS（Business Process as a Service）モデルを通じて、データとオペレーションを一体的に提供し、ブランド企業の事業成長を支援しています。東証グロース上場（証券コード：5027）

URL：https://anymindgroup.com/ja/