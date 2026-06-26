【7/14 Web開催決定】″機能比較では選べない″健康管理システム―導入後のよくあるギャップと解決策―

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントは、2026年7月14日（火）に、人事・総務・労務部門の健診・健康管理業務担当者・責任者様を対象としたWebセミナー「"機能比較では選べない"健康管理システム―導入後のよくあるギャップと解決策―」を開催いたします。

本セミナーでは、健康管理システムの導入・検討に関するアンケート結果も踏まえながら、システム選定時に見落とされがちなポイントや、導入後に“想定とのズレ”が生じる背景を解説します。

健康管理システムの導入・見直しを検討する中で、「何を基準に選べばよいか分からない」「比較しても違いが分かりにくい」といったお悩みはありませんか。



本セミナーでは、健康管理システムの導入・検討に関するアンケート結果も踏まえながら、システム選定時に見落とされがちなポイントや、導入後に“想定とのズレ”が生じる背景を解説します。



さらに、健康管理・産業保健の実務を踏まえた視点で、機能比較だけでは見極めにくいポイントを整理しながら、自社に合ったシステムの選び方をご紹介します。

セミナー概要（お申し込みはこちら） :https://form.armg.jp/entr/semi/cche-che-00627?utm_source=othersite&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prti00210260617&utm_Campaign_cus=prti00210260617

◆このような方にオススメのセミナーです

●システム導入を検討し始めたが、何から整理すべきか迷っている方

●複数システムの違いや比較ポイントを理解し、自社に合った選定方法を整理したい方

●導入後の運用まで見据えた、失敗しない選定ポイントを知りたい方

●すでに導入しているが、「使いこなせていない」「期待した効果が出ていない」と感じている方

■日時：2026年7月14日(火) 14:00～15:00

■申込期間：2026年7月9日(木) 18:00まで

■参加費：無料

■対象：人事・総務・労務部門の健診・健康管理業務担当者・責任者様

■主催：株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

■講演内容

≪第一部：健康管理システム選定の実態と課題≫

・導入検討時によくあるお悩みや判断の難しさ

・アンケートから見る選定の実態

≪第二部：導入後に“思っていたものと違う”が起きる理由≫

・機能比較だけでは見極めきれないポイント

・導入前の想定と実務のズレが生じる背景

≪第三部：自社に合ったシステム選定に必要なポイント≫

・導入後のギャップを防ぐ、システム選定の考え方

・アドバイザー支援・無料診断のご紹介

■その他：当セミナーは、ウェブセミナー配信ツール「Zoom」を利用して配信いたします。

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：鳥越 慎二)

https://www.armg.jp/

1995年、休職者の所得を補償する保険「GLTD(団体長期障害所得補償保険)」専業代理店として創業。

2002年より、日本で初めてストレスチェックを取り入れた、予防のためのEAP(従業員支援プログラム)サービスの提供を開始し、周辺領域へと事業を拡大。

現在は、EAPや研修・ソリューション、健康経営支援を軸とする「メンタリティマネジメント事業」、病気・ケガ、出産・育児、介護による休業・復職支援や仕事との両立支援を軸とする「就業障がい者支援事業」、個人向け保険販売を軸とする「リスクファイナンシング事業」を展開。

従業員の「ウェルビーイング」、「ハピネス」向上を掲げ、今後は福利厚生アウトソーシングや労務管理支援、組織活性のためのツールなどへと事業拡大。各種サービスのDX化を推進し、効果につながるプラットフォームとソリューションをより多くの企業に提供しウェルビーイング領域における圧倒的地位を目指す。