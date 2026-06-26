新作アニメ『黄泉のツガイ』第2クール開幕目前！6月26日（金）に第1クールの全話無料一挙放送が決定！第2クール放送期間中は第1クール全話を無料配信

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、新作アニメ『黄泉のツガイ』第2クールの開幕を記念し、2026年6月26日（金）午後2時45分より第1クール全12話の無料一挙放送を実施いたします。

『黄泉のツガイ』は、月刊「少年ガンガン」（スクウェア・エニックス刊）にて連載中の、『鋼の錬金術師』で知られる荒川弘による漫画が原作。山奥の小さな村で暮らす、優れた弓矢の腕を持つ狩人の少年・ユルと、幽閉されているかのように座敷牢で「おつとめ」を果たしている双子の妹・アサ、そして“ツガイ”と呼ばれる存在を中心に、謎と怪奇が交錯する“幻怪ファンタジー”が展開されます。緻密な世界観や重厚なストーリーが多くの読者の支持を集め、シリーズ累計600万部を突破。2026年4月より連続2クールでTVアニメが放送中で、映像として描かれる壮大な世界観にさらなる注目が集まっています。

このたび実施が決定した『黄泉のツガイ』の無料一挙放送企画では、第2クールの放送開始に向け2026年6月26日（金）午後2時45分より、第1クール全12話を振り返る無料一挙放送を実施いたします。

なお『黄泉のツガイ』は、6月20日（土）の第十二話放送直後より全12話を無料配信中。第2クール放送期間中は、第1クール全話をいつでも無料でお楽しみいただけます。

さらに、8月のお盆休みや9月のシルバーウィークにも、第2クール最新話までの全話無料配信を実施いたします。

なお、『黄泉のツガイ』第2クールは、7月4日（土）から毎週土曜日夜24時より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送。放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

ぜひABEMAで、荒川弘が新たに描く“幻怪ファンタジー”『黄泉のツガイ』を無料でお楽しみください。

■『黄泉のツガイ』第2クール開幕目前！第1クール全話無料一挙放送 概要

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

＜放送日時＆番組URL＞

・第1クール（第一話～第十二話）

放送日時：2026年6月26日（金）午後2時45分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8WpoJanV7tq8Tq

▼お盆＆シルバーウィークに第2クール最新話までの無料配信も！

・お盆休み期間限定無料配信

無料配信期間：2026年8月8日（土）夜24時～2026年8月16日（日）夜11時59分

・シルバーウィーク期間限定無料配信

無料配信期間：2026年9月19日（土）夜24時～2026年9月27日（日）夜11時59分

■『黄泉のツガイ』第2クールは7月4日（土）夜24時より無料放送開始！第1クールは全話無料で見放題！

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

＜第十三話 放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年7月4日（土）夜24時～（毎週土曜日夜24時より放送中）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/9QwzRTcapEkzdm

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・第2クール放送期間中は、第1クール全12話がいつでも無料見放題！

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/26-263

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズ再び！

「鋼の錬金術師」荒川弘が描く幻怪ファンタジーが待望のTVアニメ化！

国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、

月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計600万部を突破する本作が、

待望のTVアニメ化！

謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトル。

息もつかせぬ幻怪ファンタジーが、今動き始める。

＜CAST＞

ユル：小野賢章

アサ：宮本侑芽

デラ：中村悠一

ガブちゃん：久野美咲

右：小山力也

左：本田貴子

ハナ：島袋美由利

ジン：諏訪部順一

＜STAFF＞

原作：荒川弘（掲載 月刊「少年ガンガン」スクウェア・エニックス刊）

監督：安藤真裕

シリーズ構成：高木登

キャラクターデザイン・総作画監督：新井伸浩

ツガイデザイン：杉浦幸次・伊藤嘉之

美術監督：大西達朗

美術設定：多田周平・小木斉之

色彩設計：後藤ゆかり

撮影監督：張盈穎

3D監督：佐々木瑞生

編集：高橋歩

音楽：末廣健一郎

音響監督：若林和弘

音響効果：緒方康恭

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

公式サイト：https://yominotsugai.com/

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/