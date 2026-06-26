日本発グローバルグループ&TEAM、初のVRコンサート『&TEAM VR CONCERT : BOUNDLESS』が本日よりグローバル全15都市にて上映開始！

株式会社HYBE JAPAN

日本発のグローバルグループ&TEAM (エンティーム)の自身初となるVRコンサート『&TEAM VR CONCERT : BOUNDLESS』が本日より国内外の全15都市にて、順次上映を開始します。日本では、全国8箇所（東京、兵庫、愛知、福岡、大阪、広島、神奈川、宮城）、海外では7都市（ソウル、台北、高雄、マカオ、香港、シンガポール、バンコク）の映画館で上映します。

■ファンクラブ会員向け試写会を実施、LUNE(ファンの呼称)から大きな歓声が

ファンクラブ試写会の様子

公開前日となる25日には、&TEAMのファンクラブ会員をご招待し、先行試写会を開催しました。上映が始まると同時に会場はLUNEの大きな歓声に包まれ、ライトスティック（ペンライト）を振って応援したり、手でハートを作ったりしながら、VRヘッドセット越しに迫るメンバーとの“ゼロ距離”のステージに大興奮。終始大きな盛り上がりを見せました。

また、ひと足先に本作を体験したファンからは、SNS上で「思っていた以上の神席」「9人全員が私のことを優しい目で見つめてる！」「あのパフォーマンスをあの角度から見れるなんて」「頭ぽんぽんできる近さ」といった熱い感想が続々と投稿されており、早くも大きな盛り上がりを見せています。



■『&TEAM VR CONCERT : BOUNDLESS』OFFICIAL MERCHANDISEが上映劇場にて販売開始！

&TEAM初となるVRコンサートツアー『&TEAM VR CONCERT : BOUNDLESS』の開催を記念し、本日より各上映劇場にてOFFICIAL MERCHANDISEの販売を開始します。

劇場では、VRコンサート限定ビジュアルを使用したACRYLIC STANDやPHOTO CAN BADGEをはじめ、VRコンサートのコンセプトをモチーフにしたPHOTO CARD HOLDERやKEYRINGなど、今回のために用意された特別な商品を直接お手に取っていただけます。

さらに、大阪での上映開始に合わせて、7月4日（土）からは、撮影の舞台裏やメイキング風景を収めた「BEHIND BOOK」も新たに発売します。

記念すべき&TEAM初のVRコンサートの感動とともに、ここでしか手に入らない特別な限定アイテムを、ぜひこの機会にお手元でお楽しみください。

●OFFICIAL MERCHANDISE詳細情報

https://www.andteam-official.jp/news/6f1b3e4f5ff7

※上映開始日より各劇場にて現地販売、Weverse Shopでは6月26日 午後12時より販売します。

■没入感がさらに進化した「シネマティックVRコンサート」

『&TEAM VR CONCERT : BOUNDLESS』は、“完全無欠のステージエリート集団”と称される&TEAMの圧倒的なパフォーマンスを、最前列を超えてゼロ距離で体験いただけるVRコンサートです。今作は、従来のVRコンサートからサウンド、演技、美術の3点において大幅な進化を遂げ、没入感を極限まで高めた「シネマティックVRコンサート」を実現しています。

サウンドでは、今作のために新しいスコア（楽曲）を書き下ろし、初めて実際の演奏を直接録音して収録。映画館の音響システムと相まって、まるで本物のライブ会場の特等席にいるかのような圧倒的な臨場感をもたらします。また、&TEAMのコンセプトである「狼」を取り入れたシネマティックなストーリーを牽引するナレーションとして、メンバーが初の長尺ボイス演技に挑戦。メンバーの声をいつも以上に近くに感じることができる演出が、作品への没入感をさらに高めています。さらに、&TEAMのストーリーとビジュアルに合わせて、細部までこだわり抜いたオリジナルの小道具を制作し、現実とバーチャルの境界を越えた世界を構築しました。

&TEAMのメンバーがLUNEのために、最先端技術を駆使して創り上げた『&TEAM VR CONCERT : BOUNDLESS』を、ぜひ映画館でお楽しみください。

■『&TEAM VR CONCERT : BOUNDLESS』ストーリー

今作は、謎の組織に捕らえられ、秘密研究所に閉じ込められた&TEAMが、抑えきれない本能を目覚めさせ、脱出を決意するところから始まります。都市の影でLUNEと出会った&TEAMが、失いかけていた自分自身を静かに取り戻していく様子が描かれます。野生の本能を呼び覚ます「Back to Life」、狼たちのエネルギーが激しく燃え上がる「We on Fire」を経て、ついに記憶と感情を取り戻し、LUNEへ届ける「バズ恋 (BUZZ LOVE)」へ。境界のないその世界、脱出のその先から始まる物語のなかで、境界が消えた場所に初めて完成する「自由」と「つながり」の瞬間が輝きます。

■新次元の没入体験を叶える、革新的な「VRコンサート」

本VRコンサートでは、映画館の座席に設置されたVRヘッドセットを着用することで、目の前に広がる12Kの高精細な映像と、映画館の7.1ch(※1)サウンドシステムによる高品質な音響環境で、臨場感あふれる体験をお楽しみいただくことができます。手が届きそうな“最前列以上の近さ”までアーティストが迫ってくる圧倒的な迫力と、リアルに再現されたバーチャル空間の中で、まるで自分だけのためにパフォーマンスをしてくれているかのような、他では味わえない没入感が味わえるのが魅力です。

(※1) 劇場により、サウンド環境が異なる場合があります。

『&TEAM VR CONCERT BOUNDLESS』は、K-POPをはじめとする数々のグローバルアーティストのVRコンサートの制作・流通で実績とノウハウを持つAMAZEが手掛けています。AMAZEが制作するVRコンサートは、CGではなく、実際のアーティストをVR専用に特殊撮影し、その身体の比率や外見を現実さながらに再現した技術主導のコンテンツです。ハイパーリアルな8Kで実写撮影した映像を、Unreal EngineベースのVFXモジュール、AI超解像（AI Super Resolution）などの独自技術を駆使して編集することで、12Kの圧倒的なリアリティを提供しています。

■ プロジェクト「HYBE JAPAN VR NEXT STAGE 2026」

HYBE JAPANは、2024年の開始以来、多くの方々から支持を得ているVRコンサート事業において、2026年を「事業本格化のネクストステージ」と位置づけ、年間を通じたプロジェクト「HYBE JAPAN VR NEXT STAGE 2026」を推進しています。

これまでに開催したVRコンサートにおいて、顧客満足度99%以上という極めて高い評価を獲得した確かな手応えを背景に、事業を本格化させる2026年はラインナップを過去最多へと拡充。LE SSERAFIMを皮切りに、第2弾となるTWS、そして第3弾となる今回の&TEAMに続き、今後も注目のアーティストが登場予定です。さらに、このネクストステージの象徴として上映拠点も拡大。今回は兵庫・広島・宮城を含む国内過去最多の8箇所での上映を実現しました。より多くの方に最先端のコンサートエンターテインメントをお届けし、音楽の楽しみ方の新たなスタンダードを提示していきます。

【『&TEAM VR CONCERT BOUNDLESS』概要】

●公式サイト

https://campaigns.weverse.io/WV163HM2C2?lang=JA

●日本国内上映スケジュール・劇場情報

[東京] 109シネマズプレミアム新宿｜ 6月26日(金)～7月19日(日)

[兵庫] 109シネマズHAT神戸 ｜ 6月26日(金)～7月9日(木)

[愛知] 109シネマズ名古屋｜ 6月26日(金)～7月26日(日)

[福岡] T・ジョイ博多｜ 6月26日(金)～7月16日(木)

[大阪] T・ジョイ梅田｜ 7月4日(土)～7月23日(木)

[広島] 109シネマズ広島｜ 7月13日(月)～7月30日(木)

[神奈川] 横浜ブルク13｜ 7月21日(火)～8月10日(月）

[宮城] 109シネマズ富谷｜ 7月31日(金)～8月13日(木)

※上映スケジュールは各劇場のサイトよりご確認ください。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

●チケット料金：4,400円（税込）

※109シネマズプレミアム新宿は5,000円（税込）

●お問い合わせ先

チケット・上映・施設に関するお問い合わせは、上映劇場の公式サイトをご確認ください。

●主催：HYBE JAPAN

●主管：YX LABELS

●制作：AMAZE

【&TEAMプロフィール】

(C)YX LABELS

&TEAMは、YX LABELSに所属する、EJ・FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO・HARUA・TAKI・MAKIの9人で構成される日本発のグローバルグループ。異なる出発点から繋がった彼らは、「それぞれ個性を持つ9人が一つのチームとなり、多様な世界を結びつける」という意志を掲げており、日本から世界を目指して活動している。

2022年12月、Debut EP『First Howling : ME』でデビュー。2025年5月にリリースした3rd SINGLE「Go in Blind (月狼)」で自身初のミリオン認定を獲得すると、同年10月にはKR 1st Mini Album 'Back to Life'で韓国デビューを果たし、発売初日にミリオンを突破。これにより日本アーティスト史上初めて、日本と韓国の両方でミリオンを達成したアーティストという偉業を成し遂げた。同年末には「NHK紅白歌合戦」への初出場や、日本レコード大賞「特別国際音楽賞」を受賞するなど、目覚ましい躍進を遂げた。

2026年4月21日にリリースした3rd EP『We on Fire』ではグローバル累計ミリオンセラーを達成し、通算3作連続のミリオンを記録。さらに同年5月には、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」に日本発のボーイグループとして初となるチャートインを果たし、国内外の音楽シーンでの存在感を高めている。

2026年5月より、自身2度目となる最大規模のアジアツアーを開催中で、9月には初の単独ドーム公演となるベルーナドーム公演を控えている。“Japan to Global”を掲げ、「完全無欠のステージエリート集団」としての圧倒的なパフォーマンス力を武器に世界へ向けて着実に歩みを進めている。

【AMAZEについて】

AMAZEは、VRコンサートの制作と流通を手がけるプラットフォーム企業です。2015年にKakao初期メンバー4人が創業したスタートアップで、アメリカのロサンゼルスに本社を置き、ソウルに子会社を運営しています。

AIベースの映像処理技術やUnreal EngineベースのVFX技術など、AMAZE独自の技術力を活用し、グローバルアーティストが目の前にいるかのような圧倒的な没入体験を提供しています。現在、世界中の映画館やMeta Quest、Apple Vision Proなどの家庭用XRヘッドセットを通じて、K-POPをはじめとするグローバルアーティストの「VRコンサート」体験を本格的に流通しており、特にApple Vision Proでは、音楽カテゴリで1位、エンターテイメントで4位、総合で6位を獲得しているサービス「AMAZE VR Concerts」を提供し、新しい空間コンピューティング時代を切り拓いています。

【HYBE JAPANについて】

HYBE JAPANは、世界をリードするエンターテインメント・ライフスタイル・プラットフォーム企業であるHYBEの日本本社です。HYBE MUSIC GROUPレーベルおよび他レーベルのアーティストに対し、日本市場における戦略・マーケティング、音盤流通、公演、オリジナルコンテンツ、商品企画・制作・販売、ライセンスなどの多様なソリューションを提供しています。韓国のHYBE 360やHYBE IPXなどが展開するグローバルコンテンツ・サービスを日本向けに最適化して提供するほか、日本独自のデザイン・マーケティングに基づくコンテンツ企画やサービス開発を行い、事業のグローカリゼーションを推進しています。傘下レーベルには、YX LABELSおよびJCONICを擁しています。