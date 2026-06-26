TechTrain、大手就労移行支援事業所へ生成AI実践セミナーを実施。「なんとなく不安」を「使いたい」に変え、受講者95名の ″最初の一歩″ を後押し。

株式会社TechBowl

「AI時代の即戦力を育てる法人向けIT研修サービス」を提供するTechTrain（株式会社TechBowl、本社：東京都中央区、代表取締役CEO：小澤 政生、以下「TechTrain」）は、大手就労移行支援事業所にて、生成AIの基礎理解から業務活用までを学ぶセミナー「生成AI実践セミナー」を実施しました。

■セミナー実施の背景

生成AIの急速な普及に伴い、IT業界に限らずあらゆる職種で「AIをどう使うか」が問われる時代に突入しています。

一方で、これからIT業界への就業を目指す方や事務職系を志望する方の中には、「生成AIという言葉は聞くが、何から始めればいいかわからない」「自分の仕事に本当に関係があるのか実感が湧かない」といった声が少なくありません。

今回セミナーを実施した就労移行支援事業所でも、利用者の多くがIT・AIに対して初学者であり、「知識ゼロの状態からでも、生成AIを正しく理解し業務に活かせるようになってほしい」というご要望をいただいたので、こうした課題に応えるべく技術的な前提知識がなくても理解できる実践型のセミナーを設計・提供することにしました。

■セミナーの特徴

本セミナーは「生成AIは魔法のツールではなく、超優秀なアシスタントである」というコンセプトのもと、初学者が安心して学べる構成で設計しました。

- 「知る」から始める ── AI最新動向のわかりやすい解説AIエージェントやフィジカルAIといった最新トレンドから、ChatGPT・Gemini・Claudeなど主要ツールの特徴比較まで、専門用語をかみ砕いて解説。受講者が「自分ごと」としてAIの進化を捉えられるよう工夫しました。- 「考える」を深める ── AIの得意・苦手を正しく理解するワークAIが作った画像を見分けるクイズや、生成AIの活用に適した業務を選ぶクイズなど、参加型のワークを随所に盛り込みました。「AIは何でもできる」という誤解を解き、得意なこと（情報整理・文章作成・アイデア出し）と苦手なこと（最新情報の把握・事実と推測の区別）を体感的に学べる構成です。- 「使う」につなげる ── 明日から実践できる4ステップ活用フロー「ゴールの明確化 → プロセス整理 → AIに頼む箇所の特定 → 依頼内容の決定」という4ステップの活用フローを提示。議事録やマニュアル作成など、すぐに取り入れられる具体的な業務活用事例を紹介しました。

■セミナーの成果

受講者95名を対象に実施したアンケートでは、以下のような成果が確認できました。

- 「なんとなく不安」の正体がわかった ── 漠然としたイメージから "判断軸" へセミナーを通じて、AIの得意領域と苦手領域、そして業務での活用に必要な4つのステップを体系的に学んだことで、受講者の多くが「AIをどんな場面で、どう頼ればいいか」という判断軸を持てた状態へと変化しました。よく知らないから不安だった状態が、"使いどころがわかる" 状態へと転換した点が、本セミナー最大の成果といえます。- 「AIへの苦手意識が和らいだ」という意識変容「AIは魔法のツールではなく、超優秀なアシスタントである」という考え方を軸に、AIの苦手なことや限界にも正面から触れたことで、過度な期待や漠然とした恐れが解消。AIを完璧な存在として構えるのではなく、"得意なことを任せる相手" としてフラットに向き合えるマインドセットへの転換が見られました。- 「すぐに試してみたい」という行動意欲の喚起議事録作成やマニュアル整備など、事務職でもすぐに着手できる業務活用事例と、AIに逆に質問してもらうといった実践テクニックを紹介したことで、受講者の中に「自分の業務のここで使える」という具体的なイメージが生まれました。学びが知識で終わらず "次のアクション" につながった点が、本セミナーの大きな成果の一つです。

■実際の受講者の声（アンケートより一部抜粋）

- 「AIが超優秀なアシスタントだという言葉にとてもしっくりきました。共に仕事をする仲間として活用していきたいです。」- 「AIを活用する前に自分の利用目的を明確にして、協力しながら働いていくことが重要なのかなと感じました。」- 「生成AIは万能ツールだと思っていましたが、魔法のツールではないことや、苦手なことがあるということが意外でした。」- 「AIが苦手なことは、逆を言えば人間にしかできないこと（人間の強み）になると思うので、全部を任せるのではなく、AIを使いながら自分のスキルも伸ばしていきたいと思いました。」- 「生成AIは便利な一方で、利用するにあたり注意すべきことも多いので、次回はそういったことをメインに学ぶ機会があるといいなと思いました。」

■ 導入を検討される企業・団体様へ

TechTrainでは、企業・団体ごとの課題やご要望に合わせて、研修・セミナーの内容を設計することが可能です。

以下のような課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

- 社員・利用者に生成AIの基礎を学ばせたいが、どこから手を付けてよいかわからない- 技術職以外のメンバー（事務職・営業職・管理部門など）にもAIリテラシーを身につけさせたい- 「AIは難しそう」という心理的ハードルを下げ、まず触ってみる文化をつくりたい- 自社の業務に合った生成AIの活用方法を、実践的に学べる場を設けたい

まずは貴社の状況を丁寧にヒアリングし、最適なプログラムをご提案させていただきます。

■セミナー講師 コメント

TechTrain メンター 山田翔也 氏

今回は、生成AIの本質を理解しながら、どのように活用していくべきかについてお話ししました。

生成AIは今後、多くの業務で欠かせない存在になっていくと思います。一方で、何をAIに任せて、何を自分で考えるのかを意識することも重要です。

今回のセミナーが、生成AIとの付き合い方を考えるきっかけとなり、まずは小さな一歩でも行動に移していただけたら嬉しく思います。

■TechTrain 研修担当者 コメント

今回のセミナーは、昨年に続き2年連続の開催でしたが、昨年を上回る95名もの方にご参加いただけたことに大変驚きました。また、昨年と比べても、IT技術や生成AIへの関心の高まりを肌で感じています。

セミナー中には約40件もの質問をいただき、皆さんの『知りたい、使ってみたい』という前向きな姿勢に私たちも刺激を受けました。

なんとなく不安に思っていたAIが、少しでも頼れる存在に変わるきっかけになっていれば嬉しいです。

また次のテーマでお会いできることを楽しみにしています。

■TechTrain について

教育・研修事業責任者 上岡圭介

TechTrain 企業研修(https://business.techtrain.dev/training)

TechTrainは、AI時代の即戦力を育てる法人向けIT研修サービスです。生成AIの業務活用、AI開発、Web開発、モバイル開発、システム思考、DX人材育成など、企業の課題に合わせた研修を提供します。少人数制で手を動かしながら学ぶハンズオン、第一線のIT人材によるセミナー、いつでも学べるオンライン学習、メンターとの1on1を組み合わせ、研修後の現場定着まで支援します。新入社員・内定者・非エンジニア・エンジニア・PM・マネージャーまで、職種やスキルに応じてカリキュラムを設計できる法人研修サービスです。

▪️その他のサービス法人向け

TechTrain(https://business.techtrain.dev/#hr) 採用支援(https://business.techtrain.dev/#hr)

TechTrainは、学生エンジニア・新卒IT人材に強い採用支援サービスです。開発経験やメンターとの1on1を通じて蓄積された学習履歴、技術的な強み、志向性、人物理解をもとに、企業の新卒エンジニア採用、長期インターン採用、若手IT人材採用を支援します。単なる登録情報やスキルキーワードだけでは見えにくい、学生の学習姿勢、自走力、成長意欲、キャラクターを踏まえて出会えることが特徴です。スキルだけでなく、伸びしろや人物像まで見て学生と出会いたい企業に向けた採用支援サービスです。

TechTrain 学校支援(https://education.techtrain.dev/)

大学・専門学校・高等専門学校を中心に、業界の最前線で活躍する人材が監修したカリキュラムで、AI時代に通用する実践的な学びを提供。技術習得を目指す学生はもちろん、AIを活用して身近な課題の発見から仮説・試行・改善までを実践する課題解決型のプログラムなど、全職種を対象に、これからの社会で求められる力を育てます。学んだ成果が一人ひとりのキャリアにつながるよう、学校教育と並行して伴走します。

個人向け

TechTrain(https://service.techtrain.dev)

学生のためのITキャリアサービスです。IT・AI時代に必要なスキルを学びながら、現役エンジニアやIT・AI領域で活躍する社会人に相談でき、自分の強みや進路を見つけていくことができます。実践的なITスキル習得、キャリア相談、メンターとの1on1、企業からのスカウトなどを通じて、就職活動だけでなく、将来のキャリアづくりまで支援します。エンジニアを目指す学生はもちろん、IT・テクノロジーを活かして働きたい学生が、社会で活躍するための一歩を踏み出せるサービスです。

株式会社 TechBowl

社 名 ： 株式会社TechBowl

代 表 ： 小澤 政生

設立日 ： 2018年10月

資本金 ： 100,000,000円（資本準備金含む）

事業内容： インターネットサービス業

所在地 ： 東京都中央区八重洲1丁目5－20 東京建物八重洲さくら通りビル3F

HP ： https://techbowl.co.jp/

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは以下のフォームでお受け付けしております。

また、Eメール（sales@techbowl.co.jp）でもお問い合わせいただけます。

法人向けサービスの紹介はこちら :https://business.techtrain.dev/TechTrainについては、こちらからご確認ください。お問い合わせ先 :https://www.jicoo.com/t/Iay6iPBe4Klq/f/YH_web-ig7Le法人のお客様は、こちらからお問い合わせください。