ネットプロテクションズの後払い決済「atone」がBoku,Inc.とシステム連携

株式会社ネットプロテクションズ

株式会社ネットプロテクションズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳、以下「当社」）は、グローバルコマース向けローカル決済パートナーであるBoku, Inc.（本社：米国 カリフォルニア州、CEO：Stuart Neal、日本カントリーマネジャー：大坪直哉、以下「Boku社」）とのシステム連携を完了し、本格的なサービス提供を開始いたしました。

本連携により、Boku社のネットワークを利用するグローバル企業は、標準的な接続仕様を通じて、当社の後払い決済「atone」を容易に導入することが可能となります。

連携の背景と目的：グローバル共通仕様による接続の実現

この度、当社の海外展開を見据えた「グローバル共通仕様」でのシステム接続が完了したことにより、世界中の事業者が日本のユーザーへ向けて「atone」を提供できる環境が整いました 。

Bokuのネットワークを通じ、加盟店は60か国以上・70億以上の顧客アカウントにアクセス可能となり、デジタルウォレット、口座間決済、BNPL（後払い）、キャリア決済など、各地域の利用者が好む支払い方法を提供できます。また、Bokuのプラットフォームは、著名なグローバルデジタル企業や主要ストリーミングサービスをはじめとする企業に利用されています。

日本市場においては、クレジットカードを所有しない層や、クレジットカードを持っていても代引きやコンビニ前払いなどの現金払いを好むニーズが一定数存在します。本連携を通じて、日本独自の決済慣習に対応したいグローバル事業者の課題を解決いたします。

今回の「グローバル共通仕様」での連携によって、今後は台湾・ベトナムで展開する「AFTEE」での提携も見据えてまいります。

本連携がもたらす価値

1. 加盟店様のメリット：継続率の向上と未回収リスクの低減

従来のプリペイド型決済やチャージ型の決済では、残高不足によるサブスクリプション更新の失敗が課題となっておりました 。「atone」は後払い方式のため、残高を気にすることなくスムーズな継続課金が可能となり、事業者のリテンション（顧客維持）向上に寄与します 。また、今回は、Boku社にとって初のBNPL（後払い）連携となり、決済手段の幅が大きく広がります 。

2. 利用者様のメリット：クレジットカード不要で安心・便利な支払い

クレジットカードを保有していない方でも、電話番号とパスワードのみで簡単にストリーミングサービス等を利用可能になります。代金は翌月にまとめてコンビニ等で支払えるため、管理も容易です。

今後の展望

今後も、Boku社との強固なパートナーシップを通じて、日本のユーザーにとって最も利便性の高い決済体験を提供するとともに、グローバル事業者の日本市場参入を支援してまいります。大手動画配信サービスへの導入を皮切りに、スポーツストリーミングや、オンラインゲーム等のデジタルコンテンツ（非物販）領域への展開を加速させていく予定です 。

「atone」について

「atone」は、通販・実店舗の両方で利用できる後払い決済サービスです。購入者は、銀行口座やクレジットカード情報の登録・チャージなしで、購入後に支払いが可能です。一方、導入事業者にとっては、購入直前の離脱を防ぎ、売上ロスの減少につながります。また、実店舗では、クレジットカードを保有しているものの利用しない購入者の取りこぼしを防ぎ、キャッシュレス化を促進できます。さらに、ポイントプログラムも導入しており、新規顧客獲得、リピート率向上、購買単価の増加にも貢献します。

詳細はこちら：https://atone.be/

「Boku」について

Bokuは、グローバルコマースのためのローカル決済パートナーです。単一の統合により、加盟店は60か国以上・70億以上の顧客アカウントにアクセスでき、デジタルウォレット、口座間決済、BNPL、キャリア決済などの多様な決済手段を提供できます。

さらに、越境送金、バンドル型サービス、ライセンスおよび運用インフラを組み合わせることで、現地拠点のない市場でも顧客獲得および維持を支援します。Spotify、Meta、Microsoft、Netflix、Tencentなどのグローバル企業が利用しています。

Bokuは2008年に設立され、ロンドンに本社を置き、ロンドン証券取引所AIM市場（銘柄コード：BOKU）に上場しています。

株式会社ネットプロテクションズ 会社概要

商号 ：株式会社ネットプロテクションズ

（株式会社ネットプロテクションズホールディングス（東証プライム、証券コード7383）グループ）

代表者 ：代表取締役社長 柴田 紳

URL ：https://corp.netprotections.com/

事業内容 ：後払い決済サービス各種

創業 ：2000年1月

資本金 ：1億円

所在地 ：東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階

Boku, Inc. 会社概要

商号 ：Boku, Inc.

代表者 ：Stuart Neal（CEO）／大坪直哉（日本カントリーマネージャー）

URL ：https://www.boku.com/