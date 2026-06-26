【謎解き生活】体験型謎解きエンターテインメント「『語りかける古書と呪われた部屋からの脱出』開催中！

株式会社わかさ生活

名古屋・大須にあるミステリー専門書店「謎解き生活」と、「謎解き×地域活性」をテーマに活動する謎解きクリエイティブチーム「KAGENAZO」は、コラボレーション企画として、ルーム型脱出ゲームを2026年6月25日（木）より開催しています。

◆コンセプト「事実は小説より奇なり」

一見どこにでもある平凡な下宿部屋。しかしそこに隠された真相は、どんなミステリー小説よりも奇妙で、切ない人間の情念が渦巻いていました。現実と夢の境界線で、あなた自身の目で真実を目撃してください。

◆体験ポイント

・「古本」や「ミステリー小説」を駆使した独自の謎解き

謎解き生活ならではの、実際の書籍を用いたギミックを多数配置。本棚に並ぶミステリー名作(『このミステリーがすごい!』大賞作品など)や、散らばるヒントを読み解く文学的で濃厚な推理体験が楽しめます。

・密室や外界からの遮断という空間演出

一歩足を踏み入れれば、そこは時が歪んだかのような奇妙な部屋。外界の音が遮断され、どこからか聞こえる微かな音が、プレイヤーを異様な緊張感へと誘います。

◆ストーリー（あらすじ）

部屋に住み込みで働いていた⻘年が突如、失踪する事件が発生。

この部屋は当時、小説家を目指す 若い⻘年が住まう小さな下宿部屋だった。

しかし、なかなか結果の出ない⻘年は次第に憔悴し、世間との関わりを絶っていく。

そしてある日、事件は起きた。

ある日突然、この部屋から⻘年が忽然と姿を消したのである。

警察が部屋に向かい調査を続けるが、⻘年の姿は見当たらない。

それどころか、今までの部屋とは異なる家具の配置、壁の模様、本棚など奇妙な出来事が起きており、この難解な事件に頭を悩まされていた。

そんな中、巷で名探偵と噂されている「あなた」

に⽩⽻の⽮が立ち、 事件解決のために現場に赴く。

⻘年の失踪‧奇妙な部屋の変貌‧鍵のかかった謎の箱...

これらの謎を解き明かし、真実を突き止めろ

◆開催概要

イベント名：語りかける古書と呪われた部屋からの脱出

開催場所：謎解き生活 WAKASA&CO.BOOKS名古屋大須店 ミステリールーム

愛知県名古屋市中区大須2丁目18-8 AJ大須ビル

開催期間：2026年6月25日(木)～

公演時間： 12:00~13:00 / 13:30~14:30 / 15:00~16:00 / 16:30~17:30

※店舗運営の状況により、開催されない枠が発生する可能性もございます。

受 付：1階レジにて受付を行います。

所要時間：40分(想定所要時間:約60分)

定 員：最大5名

チケット料金：前売り券 通常チケットお一人様当たり3,500円（税込）/

グループチケット17,000円（税込）

当日券 通常チケットお一人様当たり3,800円（税込）/

グループチケット18,500円（税込）

※当日券は各回開演30分前から開演10分前までに限り、店頭でもご購入いただけます

難易度：初心者向け

ご来場について： 公演開始10分前までには会場へお越しください。

なお遅れてご到着された場合はご参加いただけませんので、

あらかじめご了承ください。

◆イベント予約はこちらから

ESCAPE.ID

https://escape.id/wakasa-co-org/e-escape-2606/

◆問い合わせ先

1:脱出ゲームに関するお問い合わせ（KAGENAZO/FUN SPIRITS株式会社）

問い合わせフォーム(受付時間：9:00~18:00) https://kagenazo.com/contact/



2:謎解き生活店舗に関するお問い合わせ（わかさ生活）

電話番号：052-265-8699 (受付時間:10:00~19:00)

※お問い合わせの内容によっては、お時間を頂戴する場合やお返事を差し上げられない場合がございます。

◆謎解き生活 WAKASA&CO.BOOKS名古屋大須店

ミステリーを愛するすべての方のための専門書店。

東海地方を最大級を誇り、話題の新刊から、

貴重な絶版まで、国内外のあらゆるミステリー作品を

一堂に集めました。

名古屋 大須に開かれた“謎の宝庫”。

あなたもこの扉を開いて、

世界中のミステリーの旅へと出発してみませんか？

https://books.wakasa.jp/shop/c/c70?utm_source=prtimes&utm_medium=nazotoki&utm_campaign=260625(https://books.wakasa.jp/shop/c/c70?utm_source=prtimes&utm_medium=nazotoki&utm_campaign=260625)