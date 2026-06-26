AI自動営業「AIアポろうくん」、分析ダッシュボード＆レポート機能を搭載-「数打ち」フォーム営業から、KPI逆算型の“勝てる営業”へ

株式会社KASHIKA

株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤健太）は、AI自動営業システム「AIアポろうくん」に、分析機能・ダッシュボード・レポート機能を搭載したことをお知らせします。



本アップデートにより、フォーム・メール営業の成果（送信数・開封・返信・アポ獲得）をリアルタイムで可視化。さらに、目標とする商談数から「1日に送るべき件数」を逆算し、A/Bテストで「勝てる訴求文」を特定。MCP連携で個社ごとに最適化した文面まで届ける-目標設計から文面改善までを一気通貫で支える分析基盤が実現しました。

「とにかく数を送れば当たる」フォーム営業の時代は終わりつつあります。AIアポろうくんは、限られた送信枠で“いいターゲットに、いい文面を”届けるための分析基盤を提供し、フォームマーケティングを「作業」から「戦略」へと進化させます。

【開発の背景】-「数を打てば当たる」フォーム営業は、もう通用しない

フォーム営業・メール営業は、新規開拓の主力チャネルとして急速に普及しました。しかし市場の成熟とともに、その前提は大きく変わっています。

- 「送れば当たる」が通用しなくなったフォーム営業ツールが普及した結果、受け手企業には日々大量のアプローチが届くようになりました。同じ文面を機械的に大量送信するだけでは反応率は下がり続け、「送信数の多さ」はもはや競争優位になりません。これからは、少ない送信枠でいかに反応を取るか--ターゲット選定と文面の質が成果を分けます。- 「送った後」が見えない多くの企業が、送信数は把握していても「どの文面が、どの業種に、どれだけ反応したか」を計測できていません。計測できなければ改善もできず、PDCAが回らないまま「なんとなく送り続ける」状態に陥ります。実際、当社が支援する現場でも、送信後の分析を実行できているユーザーはごく一部という課題がありました。- 「次に何をすべきか」がわからない仮に数字が見えても、「その数字をどう改善に繋げるか」は営業ノウハウが必要な領域です。「返信率が低いのは件数の問題か、文面の問題か」「目標アポ数に届かせるには、あと何件送ればいいのか」--この判断こそ、現場が最も求めているサポートでした。

AIアポろうくんは、こうした「フォームマーケティング2.0」とも言うべき新時代の課題に応えるため、今回の分析・レポート機能を開発しました。これは、当社が掲げる「送る営業」から「分析・インテリジェンスで勝つ営業」への進化を象徴するアップデートです。

【新機能の概要】

１. 分析ダッシュボード--営業成果を「一画面」でリアルタイム可視化

ログインして最初に表示されるダッシュボードで、営業活動の全体像をひと目で把握できます。

・本日の送信数／前日比、今月の送信成功率（成功件数／全体件数）

・送信・開封・返信・アポ獲得の4指標をカード形式で表示

・今月の日別推移グラフで、施策のリズムと反応の波を可視化

・営業リストの更新状況（企業情報・プレスリリース・求人情報の新着件数）も同画面に集約

「今、自分の営業がどういう状態にあるか」を、レポートを開かずとも瞬時に確認できます。

２. 分析機能--「なぜ反応したか」「次に何をすべきか」を可視化

単なる数字の羅列ではなく、送信結果を“意味のある示唆”に変換します。

・テンプレート別・期間別・業種別に反応データを分解

・「どの文面が」「どのターゲットに」効いたのかを特定

・URL遷移検知と連動し、興味を示した見込み客を浮かび上がらせる

「反応が良かった／悪かった」で終わらせず、その理由まで踏み込んで可視化することで、次の一手の精度を高めます。



３. レポート機能（アナリティクス）--目標から逆算し、「次の打ち手」まで提示

本アップデートの中核となる機能です。AIアポろうくんのレポート機能（月次アウトリーチレポート）は、実績を見せるだけのレポートではありません。「現在地」と「次の打ち手」までを提示する、意思決定のためのアナリティクスです。

◆ ゴールから逆算する「目標設定」

最初に「今月、何件の商談がほしいですか？」という質問に答えるだけ。設定した目標商談数から、「目標達成に必要な送信数は1日あたり何通か」を自動で算出します（例：目標商談6件 → 必要送信ペース1日200通）。感覚ではなく、ゴールから逆算した行動量が一目でわかります。

※回答は端末内にのみ保存され、外部に送信されることはありません。

◆ 月末の「着地予測」

「今日の状況」では、実績累計と目標ベースを重ね、月末にどこへ着地するかを予測表示。「目標まであと何通」が常に可視化され、ペースの遅れを早期に察知できます。



◆ 訴求文の勝者を決める「A/Bテスト」

テンプレートごとの送信・訪問・返信・商談化率を並べて比較し、“勝者”テンプレートを自動で判定。「どの訴求文が一番刺さったか」がデータで明確になり、勝ちパターンに送信を寄せていけます。

これらにより、目標設定 → 必要送信量の算出 → 送信 → A/Bテストで勝ち文面を特定 → 次月へ反映、という改善サイクルを、ツール上で誰でも回せるようになります。

＋ MCP連携--個社ごとに最適化した文面を、自動で

さらにAIアポろうくんは、MCP連携により送信先企業1社ごとに最適化した営業文面を自動生成して送ることが可能です。「同じ文面を全社に一斉送信」ではなく、相手に合わせてパーソナライズされた一通を届ける--。A/Bテストで磨いた勝ちパターンと、MCPによる個社最適化を掛け合わせることで、“いいターゲットに、いい文面を”届けるためのPDCAが完成します。

【3つの利点】

MCPお申込みはこちら :https://forms.gle/NznppWQYg7qAGm476利点１. 限られた送信枠で、反応率を最大化できる

「数打ち」が通用しない時代に、ターゲットと文面の質で勝つための判断材料が揃います。どの文面が・どの業種に効いたかが分かるため、送れば送るほど精度が上がる営業体制を構築できます。

利点２. 営業ノウハウがなくても、PDCAが回せる

「数字は見えるけど、どう改善すればいいかわからない」を解消。目標から必要送信量を逆算し、A/Bテストで勝ち文面を特定できるため、マーケティング専任者や営業の熟練者がいなくても、データドリブンな改善サイクルを実行できます。

利点３. 目標から逆算した、再現性のある営業設計

感覚や気合いに頼らず、目標商談数から日々の送信件数と打ち手を設計できます。属人化しがちな営業活動を仕組み化し、組織として再現性のある新規開拓を実現します。

【活用イメージ】

・IT・SaaS営業：月の目標商談数を設定 → 逆算された必要送信ペースに沿って配信。A/Bテストで勝ち訴求文を特定し、MCP連携で個社最適化した文面に切り替えて商談化率を改善

・人材紹介：業種×職種ごとに訴求文をA/Bテスト → 刺さるセグメントと勝ち文面を特定。限られた工数で商談化率を最大化



・Web制作・広告代理店：ダッシュボードで複数キャンペーンの成果を一元管理 → 月末着地予測で進捗を管理。クライアント報告も数字ベースで実施



・コンサル・士業：決裁者層への低頻度・高精度アプローチが必須。MCP連携で1社ごとに最適化した文面を届け、1通あたりの反応率を引き上げる

【料金プラン】

・月額5万円～（税込）／初期費用0円

・営業リスト140万件超・フォーム送信無制限・メール送信無制限

・分析機能・ダッシュボード・レポート機能は、追加料金なしでご利用いただけます

・詳細・お見積もりはお問い合わせください：https://aporo.ai/

【今後の展望】

今回の分析・レポート機能は、AIアポろうくんが目指す「アポ獲得ツール」から「リードジェネレーション・プラットフォーム」への進化における重要なマイルストーンです。

今後は、A/Bテストの結果から次に試すべき訴求文をAIが自動でサジェストする改善提案の高度化、見込み客の興味度に応じた自動再アプローチ（ナーチャリング）、自社サービスに最適なコンテンツを生成して営業に組み込むコンテンツ生成機能など、「送る」の先にある“勝てる営業戦略の自動設計”へと機能を拡張してまいります。

こうした進化に合わせて、2026年7月にはサービスサイトを全面リニューアル。「アポを獲るツール」から「データで営業に勝つプラットフォーム」へと、新しいポジショニングをお伝えしてまいります。

数を打つ営業から、データで勝つ営業へ。AIアポろうくんは、中小企業の営業DXを次のステージへと押し上げます。

株式会社KASHIKAについて

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社KASHIKA（株式会社カシカ）

代表者 ：代表取締役 小澤 健太（おざわ けんた）

所在地 ：東京都大田区山王2-5-6 Sanno Bridge B1-00

事業内容：AI駆動型マーケティング・セールスツールの開発、SNSマーケティング支援

URL ：https://kashika-20mile.com/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社KASHIKA

Email: aporo-support@kashika-20mile.com