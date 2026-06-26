【新体験】ポータブルエアコンに自動洗浄？約3分で涼しさを届けるEENOUR「PA800」新登場

株式会社イーノウ・ジャパンEENOUR ポータブルエアコン PA800

EENOUR（イーノウ）は、新型ポータブルエアコン「PA800」を発売しました。

気温差の大きいアウトドアや梅雨時期の湿気対策にも対応。自動洗浄・冷暖房・除湿機能を備え、一年を通して快適に使用できます。

主な特徴

EENOUR ポータブルエアコン PA8001、【清潔革命】自動洗浄機能でニオイ対策

PA800は、EENOUR初の自動洗浄機能を搭載。

簡単な操作で、約20分かけて「凝水→着霜→膨張剥離→霜取り→乾燥除菌」を自動で行います。

まず凝縮水で汚れを浮かせ、霜の膨張力によってフィンに付着したホコリや汚れを剥離。解霜で洗い流した後、温風で内部をしっかり乾燥させます。

分解清掃の手間を減らしながら、ムダな電力消費も抑制。製品コンディションを良好に保ち、長く快適に使用できます。

EENOUR ポータブルエアコン PA8002、【猛暑も寒波も】パワフル冷暖房で一年中快適

PA800はパナソニック製7.5cc高性能コンプレッサーを搭載し、従来モデルより冷房性能をさらに強化。

最大6300BTUのパワフルな冷房能力により、約3分で吹出口温度を8～12℃低下させます。

真夏の炎天下で熱がこもったテントや車内でも、まるでエアコンの効いた部屋にいるような涼しさ。

※最大7000BTUの暖房能力を備え、朝晩の冷え込みにも対応します。

EENOUR ポータブルエアコン PA8003、【快適自在】5つのモードでシーンに合わせて使い分け

冷房・暖房・除湿・送風・スリープの5つのモードを搭載。

さらに6段階の風量調整に対応し、使用環境に合わせた細かな設定が可能。

梅雨時期の除湿や春秋の送風、夜間のスリープ運転など、シーンに応じて柔軟に使用できます。

※睡眠モードでは

風量を抑えた低騒音・低消費電力運転で、就寝時の使用にも配慮しています。

EENOUR ポータブルエアコン PA8004、パワフルなのに軽量コンパクト

約11.5kgの軽量ボディで、キャンプや車中泊にも気軽に持ち出せます。

A4用紙約2枚分のコンパクトサイズで、テントや車内にもすっきり収まります。

アウトドアはもちろん、自宅での保管時も場所を取りません。

EENOUR ポータブルエアコン PA8005、デュアル換気システムで快適空間へ

デュアルエアフローシステムを採用し、冷風・温風を効率よく循環。

温度ムラを抑えながら、こもりがちな空気もリフレッシュし、テントや車内でも快適な空気環境を実現します。

EENOUR ポータブルエアコン PA8006、細部にこだわった使いやすさ

● LCD表示パネル搭載で運転状況やタイマー残り時間を表示

● モード・温度・風量をボタン操作で簡単調整

● 風向調整に対応し、風向きを自由に調整可能

● 排水ホース接続による連続排水に対応

● 工事不要の一体型設計

● 付属ダクトで送風方向を自由に調整可能

商品情報

EENOUR ポータブルエアコン PA800

型番：PA800

消費電力：520W

冷媒：R290

定格電流：11A

電源電流：AC100-240V (50-60Hz)/DC48V

設定温度：16~32℃/61~90℉

冷房能力：6300BTU/1.85KW

動作温度：10~43℃/50~109℉

暖房能力：7000BTU/2.02KW

正味重量：11.5KG

防水レベル：IPX3

寸法：49.2*27.1*36.9cm

店舗情報

公式サイト：https://dada.link/_h2Uxi

Amazon：https://dada.link/RfwUto

楽天：https://dada.link/iAhC5u

YAHOO：https://dada.link/uIbs8h

ブランド紹介

EENOUR（イーノウ）は「アウトドアの時間を快適に過ごせる高品質な製品を世の中のお客様に提供する」という熱意をこめて、真摯にお客様と向き合い、より良い製品とサービスを提供し続けていくことを目指します。

・公式サイト：https://www.eenour.jp/

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