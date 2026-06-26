白飯が止まらない5日間。ベジ家、定食注文でトッピング野菜3倍の「マシマシフェア」を開催

株式会社sommet farm

株式会社sommet farmが運営する野菜炒め専門店「ベジ家 横田新町店」は、2026年7月1日（水）から7月5日（日）までの5日間限定で、店内飲食にて定食をご注文のお客様を対象に、トッピング野菜を通常の3倍量で提供する「マシマシフェア」を開催いたします。

物価高の影響により、日々の食費や外食費への負担感が高まる中、野菜もまた家庭でたっぷり食べることが難しくなりつつあります。

ベジ家では、そんな今だからこそ「野菜を思いきり食べる楽しさ」「白飯をかきこむ満足感」を地域のお客様に届けたいという想いから、本キャンペーンを企画しました。

今回の「マシマシフェア」では、定食をご注文のお客様に、現在提供しているトッピング野菜である、にら・きくらげ・しめじ・ピーマン・にんにくの芽・玉ねぎを、すべて通常の3倍量でご提供いたします。

香ばしく炒めた野菜炒めに、さらにトッピング野菜を加えることで、食感・香り・ボリュームが一段と増し、白飯が進む一杯に仕上がります。

「野菜をたっぷり食べたい」

「白飯を思いきりかきこみたい」

「物価高でも満腹感のある外食を楽しみたい」

そんなお客様に向けた、5日間限定の特別企画です。

キャンペーン概要

キャンペーン名：

ベジ家 マシマシフェア

開催期間：

2026年7月1日（水）～7月5日（日）

対象店舗：

野菜炒め専門店 ベジ家 横田新町店

対象：

店内飲食にて野菜炒めをご注文のお客様

内容：

対象トッピング野菜をすべて通常の3倍量で提供

対象トッピング野菜：

にら／きくらげ／しめじ／ピーマン／にんにくの芽／玉ねぎ

白飯が止まらない、ベジ家の“野菜マシマシ”

ベジ家の野菜炒めは、香ばしく炒めた野菜と濃いめの味付けで、白飯との相性を追求した定食スタイルが特徴です。

今回のフェアでは、通常の野菜炒めに加え、トッピング野菜を3倍量で提供することで、より一層「食べごたえ」と「白飯が進む満足感」を楽しんでいただけます。

にらの香り、きくらげの食感、しめじの旨み、ピーマンの苦味、にんにくの芽のパンチ、玉ねぎの甘み。

それぞれの野菜が加わることで、いつもの定食がさらに力強い一皿に変わります。

物価高に負けず、地域のお客様に“腹いっぱい”を届けたい

近年、食材価格や生活コストの上昇により、外食においても「お得感」や「満足感」がより重視されるようになっています。

ベジ家では、単なる価格訴求ではなく、専門店としての価値である「野菜炒めのおいしさ」「白飯との相性」「食べ終えた後の満足感」を通じて、お客様に前向きな食体験を届けたいと考えています。

今回の「マシマシフェア」は、物価高が続く中でも、地域のお客様にたっぷり野菜を食べていただき、白飯をかきこむ楽しさを味わっていただくための取り組みです。

店舗情報

店舗名：

野菜炒め専門店 ベジ家 横田新町店

住所：

栃木県宇都宮市横田新町4-7

営業時間：

11:00～14:30／17:30～21:30

ラストオーダーは閉店30分前です。

※営業時間は変更となる場合があります。

定休日：

第二水曜日

会社名：株式会社sommet farm

所在地：栃木県宇都宮市本町13-18マロニエ宇都宮403

代表者：代表取締役 大塚龍之介

事業内容：飲食店運営、フランチャイズ事業、リユース事業ほか