今ある推し活グッズがAR・AIで進化。ONCARDが推し活EXPOで新しいファン体験を提案

株式会社HK STYLE

株式会社HK STYLE（福岡市）は、ARを活用した体験型サービス「ONCARD」を、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催中の「推し活EXPO【夏】」へ出展しています。

今年の推し活EXPOでは、「推し活グッズ」と「推し活サービス」の2つのエリアに分かれて開催されています。

ONCARDは「推し活サービス」エリアへ出展し、新しいグッズを制作するだけではなく、すでに制作済みのグッズへARを追加し、新たな体験価値を提供するサービスとしても紹介しています。

展示会では、アクリルスタンド、トレーディング風NFCカード、NFC会員証、コースター、CDジャケット、イラスト集、トートバッグなど、さまざまな推し活グッズへARを組み合わせた活用事例を展示しています。

来場者はスマートフォンをかざすだけで、キャラクターや動画、限定コンテンツなどを楽しむことができ、従来の「見る・集める」だけではない新しい推し活体験を体感できます。

また、本展示会ではONCARD公式キャラクター「はなっぺちゃん」を初公開。

キャラクターを活用したAR付きグッズも展示しています。

また、ポルリン先生のイラスト集（カフェちゃん）をAR化したコンテンツでは、AR表示後にAIトークへつながるボタンも設置。ARからAIへシームレスにつながる新しい体験も紹介しています。

※AIトークは協力企業の技術を活用したデモです。ONCARDはARとAIを連携させる仕組みを提供しています。

単行本表紙からARでキャラクターがボイス付きで出現AR上の電話ボタンクリックでキャラクターAIトーク

展示初日からスポーツ・エンターテインメント業界をはじめ、メーカー、IT企業、印刷会社、官公庁など幅広い業界の担当者がブースを訪れ、多くの商談・情報交換が行われました。

特に印象的だったのは、「これから推し活やファンマーケティングへ取り組みたい」という企業からの相談です。

新しいグッズを制作するだけでなく、「今あるグッズを活用して新しい体験を提供できる」という点に、多くの関心が寄せられました。

また、東京ビッグサイトの建物そのものを活用した屋外AR体験も実施。会場で配布するARカードを使用し、指定の場所からスマートフォンをかざすことで、展示会ならではのAR演出を楽しむことができます。

東京ビックサイト屋外AR

【展示会概要】

■展示会名

推し活EXPO【夏】2026

■会期

2026年6月24日（水）～26日（金）10:00～17:00

■会場

東京ビッグサイト 東7ホール

■ブース番号

L47-42

■展示内容

・AR付きアクリルスタンド

・ARカード

・ARコースター

・AR対応CDジャケット

・AR対応イラスト集

・木製NFCカード

・AIチャット連携

・AIトーク連携（協力企業によるデモ）

会場では実際にすべてのコンテンツをご体験いただけます。