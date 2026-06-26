【AI初心者必見】何から始める？失敗しないAI活用の第一歩を学べる8講演を公開＜参加無料＞

株式会社イプロス

生成AIやAIエージェントが話題となる一方で、「興味はあるけれど、何から始めればいいかわからない」、「自社でどう使えばいいのかイメージできない」、「専門用語が多くて難しい」と感じている方も少なくありません。

そんな“AI初心者”に向けた実践セミナーが、「イプロスAI 2026 夏」で開催されます。

展示会の詳細はこちら ＞ :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260626_iprosai2026summer_prpress&utm_content=top_button&rg_src=20260626_iprosai2026summer_prpress

株式会社イプロスは、2026年7月29日（水）～31日（金）開催の「イプロスAI 2026 夏」にて、AI活用の基礎から学べる『初心者向けセミナー特集』を実施します。

本企画では、AI導入の進め方から、営業・採用・データ分析・提案書作成・メールマーケティングまで、実務で役立つ活用方法を分かりやすく解説。「まずはAIを理解したい」「明日から自社で使えるヒントを持ち帰りたい」という方に向けて、第一線で活躍する実務家たちが具体的な事例とともに紹介します。

■ セミナープログラム

初心者向けAI活用セミナー特集

◆日時：2026年7月29日（水）～31日（金）

◆会場：有明GYM-EX（ジメックス）

◆参加費：無料

■ 各講演情報

AI導入、何からどう始める？AIと働くためのステップ

ストックマーク株式会社｜CMO / CPO

田中 和生 氏

AI導入で最初につまずきやすい「何から始めるか」を解説。AI-BPRの考え方と、現場担当者が明日から実践できる3ステップを製造業の事例とともに紹介します。

セミナーの詳細はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-b-5/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260626_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button1&rg_src=20260626_iprosai2026summer_prpress

AI が「手足」になる。フィジカルAIをゼロから解説

株式会社ソラコム｜テクノロジー・エバンジェリスト｜松下 享平 氏

AIが現場で実際に動く「フィジカルAI」とは何か。IoTとAIの融合による自動化・省人化の最前線を初心者にも分かりやすく解説します。

セミナーの詳細はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-1/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260626_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button2&rg_src=20260626_iprosai2026summer_prpress

お客様との距離をグッと縮めるAIの使い方─ 営業のプロが教える“人とAIの適切な役割分担”とは

TORiX株式会社｜代表取締役｜高橋 浩一 氏

AIを使うほど顧客が離れてしまう企業と、関係性を深める企業の違いとは。営業現場でのAI活用の考え方を解説します。

セミナーの詳細はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d3-a-4/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260626_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button3&rg_src=20260626_iprosai2026summer_prpress

新しい人を採るな、AIを育てろ──生成AIエージェント時代のAI戦略

株式会社パンハウス｜代表取締役CEO

岡本 弘野 氏

AIエージェント時代に求められる新しい働き方を紹介。AIを「使う」から「育てる」へと発想を転換する方法を解説します。

セミナーの詳細はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/case-study-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260626_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button4&rg_src=20260626_iprosai2026summer_prpress#phase-4

「面接官の直感」だけに依存しない。AI面接で最高の人材を採る時代

レバレジーズ株式会社｜NALYSYS AI面接 プロダクトマネージャー｜吉野 颯海 氏

AI面接の最新動向や導入企業の事例をもとに、人手不足時代の新しい採用手法を紹介します。

セミナーの詳細はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/case-study-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260626_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button5&rg_src=20260626_iprosai2026summer_prpress#phase-2

なぜ今メールマーケティングなのか？成果を生む実践事例と、AIで"書けない・改善できない"を解決する次世代の運用術

シナジーマーケティング株式会社｜クラウド事業部マーケティンググループ｜入江 翔太 氏

メールマーケティングの基礎から、AIを活用したコンテンツ作成・改善方法まで実践事例とともに紹介します。

セミナーの詳細はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/case-study-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260626_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button6&rg_src=20260626_iprosai2026summer_prpress#phase-2

そのExcel分析、やめられます！「だれでもデータ分析」を実現するAI活用方法

株式会社Srush｜データ分析支援事業本部DPO販売部 副部長｜藤島 友也 氏

属人化したExcel分析から脱却し、誰でもデータ活用できる環境を実現するAIエージェント活用法を紹介します。

セミナーの詳細はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/case-study-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260626_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button7&rg_src=20260626_iprosai2026summer_prpress#phase-2

提案作成が10倍速一番使える生成AIスライド作成術（GPT、NotebookLM、Claude）

株式会社カトルセ｜代表取締役｜橋本 健太郎 氏

生成AIを活用して提案資料作成を大幅に効率化する実践手法を公開。初心者でも再現しやすい運用方法を解説します。

セミナーの詳細はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/case-study-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260626_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button8&rg_src=20260626_iprosai2026summer_prpress#phase-4

■ 本講演はこんな方におすすめ

◎AI初心者でも理解しやすい内容を厳選

専門知識がなくても理解できるよう、基礎から実践までを分かりやすく解説します。

◎「何から始めるか」が分かる

AI導入の考え方から具体的な活用方法まで、自社で最初に取り組むべきポイントを学べます。

◎実際の活用事例が豊富

営業、採用、マーケティング、データ分析など、身近な業務での活用例を紹介します。

◎明日から使える実践知を持ち帰れる

概念論ではなく、すぐに試せる具体的なノウハウを学べます。

■ 「イプロスAI 2026 夏」について

“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。

会場では、AIエージェント、生成AI、営業DX、業務効率化、データ活用など、企業の課題解決につながる最新ソリューションを多数展示。

さらに、業界を代表する有識者・企業による専門セミナーも多数開催し、AI活用の最新トレンドから実践事例まで幅広く学べるイベントです。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/176_1_8fda10eace477016afd26edcc0564ca7.jpg?v=202606261052 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/