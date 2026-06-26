【熊本】ChatGPTが講師を推薦―株式会社ミセカタ、全国クリーニング生活衛生同業組合 九州ブロック向けにGoogleマップ・SNS集客講座を開催

株式会社ミセカタ

株式会社ミセカタ（本店：福岡県久留米市、代表取締役：諸藤圭代）は、2026年6月21日、熊本市国際交流会館にて、全国クリーニング生活衛生同業組合 九州ブロック様向けに、インターネット集客講座「インターネット集客のはじめの一歩～Googleマップで『選ばれるお店』になる～」を開催しました。

当日は熊本県をはじめ、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県など九州・沖縄各地から約20名が参加。Googleマップを活用した店舗集客やSNS運用、口コミ対策など、地域店舗がインターネット上で「選ばれる店」になるための考え方について、約2時間にわたり実践的な講座を実施しました。

■ AI検索が講師選定のきっかけに

最新の小型カメラを体験している様子ChatGPTで「九州でAIやSNSについて講座しているおすすめの人」と質問した際に、株式会社ミセカタが候補の最上位に表示された画面。今回の講師選定のきっかけの一つとなりました。画像提供：熊本県クリーニング生活衛生同業組合 理事長 吉瀬史康様

今回の講座依頼のきっかけは、ChatGPTを活用した講師検索でした。

主催者が「九州で、クリーニング業界向けにSNS・AI・マーケティングをテーマに講演できる講師」をAI検索したところ、株式会社ミセカタが候補として表示されたことから、今回の講演依頼につながりました。

近年はGoogle検索だけでなく、ChatGPTなど生成AIによる情報検索が広がり、企業や専門家がAI上でどのように認識・推薦されるかが、新たな集客や営業機会につながる時代へと変化しています。



株式会社ミセカタでは、この変化を見据え、SNS運用やGoogleマップ対策に加え、AIO（AI Optimization）・AEO（Answer Engine Optimization）といったAI時代の情報発信についても研究・実践を進めています。

■ 「知識を伝える」ではなく、「体験して理解する」セミナー

講座ではGoogleマップやSNSの解説だけでなく、360度カメラ、小型アクションカメラ、NFCタグなど、実際の現場で活用できる最新機材も持ち込みました。

小型カメラや360度カメラ、NFCタグなどに触れていただきました。

参加者は実際に機材へ触れながら、

Googleマップで写真が表示される仕組み口コミへの向き合い方地域店舗がSNSで発信すべき内容動画を活用した情報発信など、日頃抱えている疑問について活発な意見交換を行いました。

株式会社ミセカタでは、参加者の年齢層や業種、地域性に合わせて講座内容をカスタマイズし、「難しい知識を学ぶ場」ではなく、「明日から実践できるヒントを持ち帰る場」を目指しています。

■ 鹿児島県での追加開催も決定

今回の講座終了後には、参加者から「鹿児島でも同様の講座を開催してほしい」との要望が寄せられ、2026年8月20日に鹿児島県でのSNSセミナー開催が決定しました。

今後も株式会社ミセカタは、九州各地の商工会、業界団体、経営者団体、自治体などと連携し、SNS・AI・Googleマップを活用した実践的な情報発信支援を進めてまいります。

■ セミナーについて

株式会社ミセカタでは、

- Googleマップ（MEO）対策- SNS活用- AI活用（ChatGPT・画像生成AIなど）- インターネット集客AIO・AEO- 動画制作・写真撮影講座

をテーマとした講演・研修を全国で実施しています。



3時間の講座の中で前半はSNSについて、後半はAIについてなど柔軟にカスタマイズ可能です。

講座は参加者の年齢層や業種、開催目的に応じて内容をカスタマイズし、企業研修、商工会、各種組合、自治体向けなど幅広く対応しています。

講座料金の目安

株式会社ミセカタの専務であり、登録者数10万人のYouTuberでもある諸藤健太郎氏による最新のSNSトレンド解説

講座料金の目安は以下の通りです。 (※2026年6月の料金)

講座は原則として2時間から承っております。



・講座料金：1時間 20,000円（税別）

・2時間講座の場合：40,000円（税別）

・出張費：熊本市～久留米市程度の場合 3,000円（税別）

2時間講座の場合は、講座料金40,000円に出張費3,000円を加えた、合計43,000円（税別）が目安となります。

遠方での開催の場合は、距離や移動時間に応じて、別途1～2万円程度の出張費が発生する場合があります。

また、講座資料の準備内容、参加人数、会場規模、講座テーマのカスタマイズ内容によって、料金が変動する場合があります。詳しい内容については、開催目的や参加者層をお伺いしたうえで、個別にお見積りいたします。

■ 株式会社ミセカタについて

株式会社ミセカタは、企業のSNS活用、Web広告、動画制作、写真撮影、Googleマップ対策、AI活用などを通じて、地域企業の「見せ方」を支援する会社です。

SNSの専門家として、またAI・SNS分野の講師として、SNSやAIを単なる流行ではなく、地域企業の集客・採用・業務効率化に活かすための実践的な講座や研修を行っています。

参加者の年齢層や業種、地域性に合わせて内容をカスタマイズし、「明日から行動につながる」セミナーを提供しています。



https://misekata.jp