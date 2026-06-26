【タカノフルーツパーラー】桃のメニューも対象のアトレ吉祥寺店限定フェア＆メニュー
株式会社タカノフルーツパーラー（代表取締役社長 高野吉太郎 本社東京都新宿区）は、アトレ吉祥寺店限定で7月よりお得なイベントや限定商品の販売をいたします。
毎週「月曜日」はお得なサービスのハッピーマンデー。7・8月は旬の桃が楽しめるパフェが対象となり、桃が1カット増量に。
また学生限定でのサービスも。学生証の提示で平日のみ\300円Offになります。
さらに夜の限定メニューも登場。ライトミールとデザートが楽しめるワンプレートです。
毎週月曜日はハッピーマンデー
7・8月はシーズナルメニュー「桃のパフェ」が対象商品です。桃を1カット増量してご提供します。
桃のパフェはピーチのシャーベットやグラニテがさわやかに広がり、食べ進めるごとにピーチクリームのまろやかさと、パッションピーチゼリーの華やかな酸味が広がります。最後に杏仁ゼリーのなめらかな余韻がアクセントとなります。
期間:7/6（月）～8/31（月） ※月曜日限定（祝日を除く）
ハッピーマンデーは9月以降も異なるメニューで、期間ごとに開催予定です。
学生の方限定の平日パフェ割
学生のみなさまに贈る限定キャンペーンです。
期間中の平日限定で、学生証をご提示いただくと対象商品が300円Offに。
定番のパフェから季節のパフェまで、お好きなアイテムがお得に楽しめます。
開催期間：7/1（水）～8/31（月）※平日限定
高校生以上の学生対象／学生証のご提示で本体価格より\300Off
【対象商品】※価格は本体価格より\300お値引きしたものです。
桃のパフェ
税込\2090（本体価格\1900）
バナナチョコレートパフェ
税込\1320（本体価格\1200）
フルーツパフェ
税込\1760（本体価格\1600）
マスクメロンパフェ
税込\2640（本体価格\2400）
季節の果実タカノセレクションパフェ～マスクメロン・桃・スイカ～
税込\2200（本体価格\2000）
（写真は上段左から順番）
平日の夜がお得なサマーナイトプレート
BLTサンドや桃とバジルのパスタサラダなど、ライトミールが楽しめます。さらに甘酸っぱいパイナップルのサンドウィッチや、ミニサイズの桃のパフェもワンプレートに。平日の夜は軽食とデザート、ドリンクが手軽に楽しめます。
【サマーナイトプレート】
税込\2530（本体価格\2300）
※コーヒーまたは紅茶付
ご提供期間：7/1（水）～8/31（月）※平日限定
ご提供時間：5：00ｐｍより