【タカノフルーツパーラー】桃のメニューも対象のアトレ吉祥寺店限定フェア＆メニュー

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株式会社タカノフルーツパーラー

株式会社タカノフルーツパーラー（代表取締役社長　高野吉太郎　本社東京都新宿区）は、アトレ吉祥寺店限定で7月よりお得なイベントや限定商品の販売をいたします。




毎週「月曜日」はお得なサービスのハッピーマンデー。7・8月は旬の桃が楽しめるパフェが対象となり、桃が1カット増量に。


また学生限定でのサービスも。学生証の提示で平日のみ\300円Offになります。


さらに夜の限定メニューも登場。ライトミールとデザートが楽しめるワンプレートです。



毎週月曜日はハッピーマンデー





7・8月はシーズナルメニュー「桃のパフェ」が対象商品です。桃を1カット増量してご提供します。


桃のパフェはピーチのシャーベットやグラニテがさわやかに広がり、食べ進めるごとにピーチクリームのまろやかさと、パッションピーチゼリーの華やかな酸味が広がります。最後に杏仁ゼリーのなめらかな余韻がアクセントとなります。



期間:7/6（月）～8/31（月） ※月曜日限定（祝日を除く）


ハッピーマンデーは9月以降も異なるメニューで、期間ごとに開催予定です。



学生の方限定の平日パフェ割





学生のみなさまに贈る限定キャンペーンです。


期間中の平日限定で、学生証をご提示いただくと対象商品が300円Offに。


定番のパフェから季節のパフェまで、お好きなアイテムがお得に楽しめます。



開催期間：7/1（水）～8/31（月）※平日限定


高校生以上の学生対象／学生証のご提示で本体価格より\300Off





【対象商品】※価格は本体価格より\300お値引きしたものです。


桃のパフェ


税込\2090（本体価格\1900）


バナナチョコレートパフェ


税込\1320（本体価格\1200）


フルーツパフェ


税込\1760（本体価格\1600）


マスクメロンパフェ


税込\2640（本体価格\2400）


季節の果実タカノセレクションパフェ～マスクメロン・桃・スイカ～


税込\2200（本体価格\2000）


（写真は上段左から順番）



平日の夜がお得なサマーナイトプレート





BLTサンドや桃とバジルのパスタサラダなど、ライトミールが楽しめます。さらに甘酸っぱいパイナップルのサンドウィッチや、ミニサイズの桃のパフェもワンプレートに。平日の夜は軽食とデザート、ドリンクが手軽に楽しめます。



【サマーナイトプレート】
税込\2530（本体価格\2300）


※コーヒーまたは紅茶付


ご提供期間：7/1（水）～8/31（月）※平日限定


ご提供時間：5：00ｐｍより