【タカノフルーツパーラー】桃のメニューも対象のアトレ吉祥寺店限定フェア＆メニュー

株式会社タカノフルーツパーラー

株式会社タカノフルーツパーラー（代表取締役社長 高野吉太郎 本社東京都新宿区）は、アトレ吉祥寺店限定で7月よりお得なイベントや限定商品の販売をいたします。

毎週「月曜日」はお得なサービスのハッピーマンデー。7・8月は旬の桃が楽しめるパフェが対象となり、桃が1カット増量に。

また学生限定でのサービスも。学生証の提示で平日のみ\300円Offになります。

さらに夜の限定メニューも登場。ライトミールとデザートが楽しめるワンプレートです。

毎週月曜日はハッピーマンデー

7・8月はシーズナルメニュー「桃のパフェ」が対象商品です。桃を1カット増量してご提供します。

桃のパフェはピーチのシャーベットやグラニテがさわやかに広がり、食べ進めるごとにピーチクリームのまろやかさと、パッションピーチゼリーの華やかな酸味が広がります。最後に杏仁ゼリーのなめらかな余韻がアクセントとなります。

期間:7/6（月）～8/31（月） ※月曜日限定（祝日を除く）

ハッピーマンデーは9月以降も異なるメニューで、期間ごとに開催予定です。

学生の方限定の平日パフェ割

学生のみなさまに贈る限定キャンペーンです。

期間中の平日限定で、学生証をご提示いただくと対象商品が300円Offに。

定番のパフェから季節のパフェまで、お好きなアイテムがお得に楽しめます。

開催期間：7/1（水）～8/31（月）※平日限定

高校生以上の学生対象／学生証のご提示で本体価格より\300Off

【対象商品】※価格は本体価格より\300お値引きしたものです。

桃のパフェ

税込\2090（本体価格\1900）

バナナチョコレートパフェ

税込\1320（本体価格\1200）

フルーツパフェ

税込\1760（本体価格\1600）

マスクメロンパフェ

税込\2640（本体価格\2400）

季節の果実タカノセレクションパフェ～マスクメロン・桃・スイカ～

税込\2200（本体価格\2000）

（写真は上段左から順番）

平日の夜がお得なサマーナイトプレート

BLTサンドや桃とバジルのパスタサラダなど、ライトミールが楽しめます。さらに甘酸っぱいパイナップルのサンドウィッチや、ミニサイズの桃のパフェもワンプレートに。平日の夜は軽食とデザート、ドリンクが手軽に楽しめます。

【サマーナイトプレート】

税込\2530（本体価格\2300）

※コーヒーまたは紅茶付

ご提供期間：7/1（水）～8/31（月）※平日限定

ご提供時間：5：00ｐｍより