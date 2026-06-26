福岡 麻生リハビリテーション大学校、高校生・保護者を対象に 「OPEN HOSPITAL 2026 職場見学ツアー」を開催

学校法人麻生塾

福岡 麻生リハビリテーション大学校（福岡市博多区）は、2026年5月30日（土）に飯塚病院リハビリテーション部と連携し、高校生およびその保護者を対象とした「OPEN HOSPITAL 2026 飯塚病院×麻生リハビリテーション大学校 職場見学ツアー」を開催しました。

本イベントは、リハビリテーション専門職を目指す高校生に対し、実際の医療現場を見学しながら仕事内容や役割について理解を深めてもらうとともに、将来の進路選択の一助となることを目的として実施したものです。

飯塚病院

当日は、飯塚病院の概要説明やリハビリテーション部の紹介に加え、院内施設見学を実施しました。参加者は普段立ち入ることのできないリハビリテーションセンターを見学し、実際に患者さんの支援が行われている環境を間近で体感しました。

また、心肺運動負荷試験（CPX）のデモンストレーションや体成分分析装置（InBody）の測定体験、超音波機器を用いた筋肉観察など、最新の医療機器に触れる機会も設けられました。

心肺運動負荷試験（CPX）超音波機器を用いた筋肉観察

さらに、理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）の各職種による体験ブースでは、電気刺激治療の体験、自助具製作体験、嚥下機能に関する疑似体験などを通して、それぞれの専門性や役割について理解を深めました。

イベント後半には、飯塚病院の若手スタッフと麻生リハビリテーション大学校による進路説明会を開催しました。

医療現場で働く専門職のキャリアや仕事のやりがいに加え、養成校での学びや学生生活についても紹介し、参加者が将来の進路を具体的にイメージできる機会となりました。また、匿名で質問できるシステムを活用した質疑応答では、多くの質問が寄せられ、進路に対する関心の高さがうかがえました。

新型コロナウイルス感染症の流行以降、高校生が医療現場を直接訪れ、専門職の仕事を体験する機会は限られていました。そのような中、本イベントは実際の医療現場を見学し、現役スタッフと交流できる貴重な機会となりました。

病院と養成校が連携して開催したことで、医療現場で求められる知識や技術だけでなく、資格取得に向けた学びの流れについても理解を深めることができ、参加者にとって進路選択につながる有意義な一日となりました。

麻生リハビリテーション大学校では、今後も飯塚病院をはじめとする医療機関との連携を通じて、高校生が医療現場やリハビリテーション専門職への理解を深める機会を提供し、将来の進路選択を支援してまいります。

▼イベント概要

OPEN HOSPITAL 2026 飯塚病院×麻生リハビリテーション大学校 職場見学ツアー

開催日時：2026年5月30日（土）

会場：飯塚病院

対象：高校生および保護者

主催：飯塚病院 リハビリテーション部

協力：麻生リハビリテーション大学校

麻生リハビリテーション大学校は、麻生グループが持つ医療・福祉分野との幅広いネットワークを活かした教育を展開しています。

麻生グループが誇る多様な医療機関や100を超える福祉施設・事業所との連携をはじめ、全国規模で医療機関・施設・団体とのつながりを構築しています。こうしたネットワークを活かし、学生は在学中から医療・福祉の現場を身近に感じながら学ぶことができます。

臨床実習前には、実際に医療現場で活躍する専門職による実技指導を実施。授業で学んだ知識を実践へとつなげながら、現場で求められる考え方や技術を身につけていきます。

今回の飯塚病院との職場見学ツアーも、そのネットワークを活かした取り組みの一つです。医療現場と教育現場が連携することで、高校生が職業理解から進路選択までを一貫して学べる機会を提供しています。

こうした豊富な連携先とのつながりは、在学中の実習や卒業後の進路にも活かされており、実践的な学びを支える大きな強みとなっています。

オープンキャンパス開催中！

学校説明・体験授業・先輩や先生とのコミュニケーションも充実しています！

▼日程

・7月5日(日)13:00～

・7月19日(日)13:00～

・7月25日(土)13:00～

・7月26日(日)13:00～

▼予約はこちらから

専門学校麻生リハビリテーション大学校 (https://entry-arc.asojuku.ac.jp/event/#oc)

専門学校麻生リハビリテーション大学校（ https://asojuku.ac.jp/arc/ ）

現役セラピストによる高い教育力を踏まえ、知識・技術と豊かな人間力を見据えたセラピストを育成する学校です。国家試験合格を目指すだけでなく、患者様に真剣に向き合える人間性も最新の教育環境と実践的な学び、成長を実感しながら自信を持って未来に進む学生を支えています。

学校法人麻生塾／麻生専門学校グループについて （ https://asojuku.ac.jp/ )

1939年設立。福岡県内にて12校の専門学校と高等部を運営する西日本最大級の専門学校グループ。福岡県のみならず、九州全域・山口・沖縄から多くの学生が進学しており、卒業生は74,000人を超える。IT、ゲーム、デザイン、建築、 医療福祉、観光・サービス、自動車など幅広い分野で実践的な教育を提供。学生一人ひとりの能力や目標に合わせた教育を重視し、実践力を身につけながら夢や目標に向かって成長するための支援を行っている。