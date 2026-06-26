「この夏、氷が変わる！」一口目の感動が最後まで続く。0℃以下を長時間キープする“溶けない氷”「GRACIA TITAN PLUS」Makuakeにて先行販売開始！

GENSEI

Makuakeにて先行販売!

https://www.makuake.com/project/gracia-titanium-plus/?openExternalBrowser=1(https://www.makuake.com/project/gracia-titanium-plus/)

冷たさを長く楽しみたいビール

「早く飲まないと氷が溶けて、美味しさが損なわれてしまう…」そんなお悩みを解決するのが、純チタン製の溶けない氷「GRACIA TITAN PLUS」です。

香りや濃さをじっくり味わうことができます。溶ける氷とは一味違う楽しみ方ができます。

Makuakeにて先行販売！

https://www.makuake.com/project/gracia-titanium-plus/

自宅をBARにする

冷凍庫で冷やし、飲み物を注いだグラスへ入れるだけ。氷のように溶けることがないため、飲み物を薄めません。チタンの静かな輝きがグラスに表情をつくり、視覚でも一杯の時間を楽しめます。いつもの家飲みを、バーで味わうような気分へ導くアイテムです。

氷が溶けると、味わいまで変わってしまう。

GRACIA TITAN PLUS は、氷のように溶けないため飲み物に水が混ざらず、最初の一口から最後まで本来の味わいを楽しめるアイスボールです。新規開発の冷却液を内蔵し、当社従来品との比較で保冷時間が7倍に向上しました。

ハイボールに

一口目の「キンとした美味しさ」を、グラスの底が見える頃まで。

濃さを薄めず、見た目まで上質に仕上げるチタンの輝きが、いつものハイボールを少し贅沢な一杯へと変えてくれます。

純チタンのメリット

大切な方へのプレゼントに

GENSEIについて

私たちGENSEIは、「世界の優れたモノやアイデアを日本の皆さまへ届けること」を使命に掲げ、国内外のユニークで高品質な商品を発掘・企画・販売しております。 日々変化するライフスタイルやニーズに応えるべく、「本当に価値あるもの」「まだ知られていない魅力ある体験」に焦点を当て、皆様にご紹介いたします。

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本件に関するお問い合わせ先

企業名：GENSEI

Email：info@genseiproduct.com