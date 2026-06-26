人間工学に基づいた傾きで“自然と集中できる”と好評の姿勢サポートチェアに、長時間の座り仕事で使いやすい「10°快適姿勢モデル」が新登場しました。

株式会社エムール姿勢サポートチェア

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下、エムール）は、2026年6月25日より姿勢サポートチェアシリーズのラインアップを拡充し、新たに長時間の座り姿勢に対応した「姿勢サポートチェア 10°快適姿勢モデル」を発売開始しました。

姿勢サポートチェアの詳細はこちら :https://emoor.jp/products/su-chshisei

こんなお悩みを解決します！

猫背や滑るように座る姿勢が、身体にとって良くないことはわかっているものの、クッションや気合いだけでは直らない…そんなお悩みを解決するために生まれたのが、エムールの『姿勢サポートチェア』です。

姿勢サポートチェア

ご好評の「18°集中姿勢モデル」に長時間向け「10°快適姿勢モデル」が新登場！

EMOOR姿勢サポートチェア

しっかりとした傾斜でより強い姿勢サポートを提供する「18°集中姿勢モデル」に対して、緩やかな傾斜で美しい姿勢をサポートする「10°快適姿勢モデル」は、はじめて姿勢サポートチェアをお使いになる方にもおすすめです。

選べる2つの前傾設計姿勢サポートチェア

人間工学に基づいた科学的なものづくり

姿勢サポートチェアを開発提供するエムールは、人間工学に基づいた科学的なものづくりで、日常の「寝る・座る・たたむ」を快適にする健康家具ブランドです。

寝る・座る・たたむで悩んだらエムール

選べる2つの前傾設計

「短時間で集中したい方」と「長時間快適に座りたい方」、それぞれに必要な角度を計算し、検証。最適な座り心地を追求しました。

集中姿勢モデル快適姿勢モデル

人間工学に基づいた“傾き”

一般的な椅子の座面は平らで傾きがありません。姿勢サポートチェアは、座面に10～18°の傾斜をつけることで自然と背筋が伸びるように座り姿勢をサポートします。

人がリラックスしながら姿勢を保つには、骨盤が立った状態がもっとも効率的。18度の傾斜が最適な数値とされています。

エムール睡眠・生活研究所

エムールは、人と家具の関係性を科学する健康家具ブランドです。寝心地・座り心地に関する研究を行い、日本睡眠学会や日本睡眠環境学会での学会発表、論文執筆を行っています。

立ち座りをサポートする肘掛け

立ち座りもらくらく

姿勢サポートを謳う椅子としては珍しい「肘掛け」を標準装備。座るときに手を支えられ、立ち上がるときの動作もスムーズ。特にご年配の方や、体をしっかり支えたい方におすすめです。

肘掛けの傾斜角度にもこだわり約７°の傾斜の肘掛け

手首に優しい約7°の傾斜で、負担を軽減します。面で支える形状だから、体重をかけても痛くなく、安定感があります。

子供から大人まで対応/6段階の高さ調節

座面の高さは6段階で調節可能。成長期のお子さまや体格差のあるご家族でも、それぞれに合った高さで使えます。勉強机、ダイニングテーブル、ワークデスクなど、さまざまな高さのテーブルに対応できるのも大きな利点です。

テーブルの高さや身長に合わせてご調整くださいご自宅で付属の工具で簡単に高さの調節ができます。

高さ設定の目安

“ひざ裏よりやや高め”が姿勢のカギ

姿勢サポートと立ち上がりやすさを両立するには、ひざ裏よりやや高めの座面がおすすめです。

その上で、足裏がしっかり床につくことが大切。姿勢の安定と作業のしやすさ、両方を考えて座面高を調節しましょう。

インテリアに馴染む/温かみのあるデザイン

リビングやダイニング、書斎やオフィスと様々な場所で使いやすいシンプルで温かみのあるデザインを目指しました。

シェニール織を採用ナチュラルな色合いのファブリック

座面には柔らかく高級感のあるシェニール織のファブリックを使用し、肌ざわりが心地よく、季節を問わず快適に座れます。

美しい木目のビーチ無垢材

脚部は丈夫で美しい木目が特徴のビーチ無垢材。ナチュラルな風合いが空間をやさしく彩ります。

オフィスでの導入も増えています

肌触りも優しい

姿勢サポートチェア（従来モデル）は、ご自宅だけでなく、働く方の健康を気遣うオフィスでも導入が増えています※。座る時間が長い職場では、座面の傾斜が10°の「快適姿勢モデル」が導入しやすいです。

※自社調べ/2026年4月

2タイプから選べます。

※各モデルで座面角度は固定となっており、角度調節はできません。座面の高さのみ調節可能ですので、ご身長やデスク・テーブルの高さに合わせてご使用ください。

商品の詳細はこちら :https://emoor.jp/products/su-chshisei

健康家具ブランドEMOORについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/263_1_c4e5f0b4227a7c92827fbecc36211736.jpg?v=202606261052 ]健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発



関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

・体験ショールーム立川・青山

https://emoor.world/jp/showroom/

・TATAMU(R)ブランドページ

https://emoor.jp/collections/tatamu



SNS：

・Instagram

https://www.instagram.com/emoor_interior_shop/

・Youtube

https://www.youtube.com/user/EMOORch

・TikTok

https://www.tiktok.com/@emoor_interior_shop



▼エムールのプレスリリース一覧はこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51129