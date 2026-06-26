【6/30(火)イベント登壇】AIGA Online Symposium：AI時代の経営意思決定とガバナンス ～攻めのAIガバナンス実現のための戦略

株式会社Re-gritPartners

株式会社Re-grit Partners（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山木 智史、以下「当社」）は、2026年6月30日（火）に一般社団法人AIガバナンス協会（以下、AIGA）が主催するイベント「AIGA Online Symposium：AI時代の経営意思決定とガバナンス～攻めのAIガバナンス実現のための戦略」において、当社所属の片山雄太が司会・モデレータを務めることをお知らせいたします。

開催情報

・開催日時：2026年6月30日（火）14:00～15:00

・開催形式：オンライン（Teams）

・参加費：無料（事前申込み制）

・お申込み方法：お申込みはこちら(https://events.teams.microsoft.com/event/5f7c0f7c-4391-4ccf-aa73-6543d7672f1e@12c354d4-a8a2-4bbb-9f17-c2f3b7d581b4)

・お申込み期限：当日の開始直前までお申込みいただけます

イベント概要

本イベントでは、AIGAが発行した「AI時代の経営意思決定とガバナンス ～攻めのAIガバナンス実現のための戦略レポート ver1.0」の解説および、AI時代における経営の第一線で活躍するゲストの方との議論を通じて、企業経営におけるAIガバナンス実装の最新の知見を共有します。

経営意思決定におけるAIガバナンスの重要性や実装における具体的な実務や課題などの知見を広め、今後より多くの経営者の方を巻き込んだ議論のきっかけを作ることを目的としています。

AI時代の経営意思決定とガバナンス ～攻めのAIガバナンス実現のための戦略レポート ver1.0について

日本企業の経営層がAIの不確実性や進化スピードに対応し、ベネフィットとリスクを適切に評価して「攻めのAIガバナンス」を実現するための経営意思決定の基本的な考え方と、その実装に向けた具体的なフレームワークを議論しています。

AIGAは、経営層や多様なステークホルダーとの議論を重ね、AI時代の経営意思決定の高度化に向けた取組を継続していく出発点として、本レポートを2025年11月に発刊（英語版は2026年2月に公開）しました。

本レポートはこちら(https://www.ai-governance.jp/blog/managemet-starategy-report-1)

アジェンダ- オープニング・AIGAご紹介- AIGAレポート解説セッション- - 解説者：宮原 瑞穂 氏（一般社団法人AIガバナンス協会 リサーチフェロー／スマートガバナンス株式会社コンサルタント／弁護士）- ケーススタディセッション：企業経営陣に伺うAI時代の経営意思決定とガバナンス- - ゲスト：勝木 朋彦 氏（KDDI株式会社 取締役執行役員常務）- - ゲスト：松倉 怜 氏（株式会社AVILEN 取締役CEO）- - モデレータ：片山 雄太※ゲスト登壇者とモデレータとの1on1セッション×2回を実施- クロージング

【プロフィール】

◆ 片山 雄太

株式会社Re-grit Partners, GRC Advisory Service, Director / 一般社団法人AIガバナンス協会 専門アドバイザー

総合系コンサルティングファーム、外資系証券会社を経て、現職。

AIガバナンスをはじめ、リスクマネジメント、ガバナンス改革、法務・コンプライアンス対応、経済安全保障・地政学リスク対応等、GRC（Governance, Risk and Compliance）領域のコンサルティングに従事。

【GRC Advisoryについて】

法務・コンプライアンス・危機対応やESGの知見に加え、戦略立案・業務改革の実践的経験を活かし、平時から有事対応まで、適宜、弁護士等の専門家とも連携し、実効性の高いソリューションを提供いたします。

▼詳細はこちら

法務コンプライアンス機能強化・規制対応 - Re-grit Partners(https://regrit-p.com/service/legal-compliance)

危機管理・不正対応 - Re-grit Partners(https://regrit-p.com/service/crisis-fraud-response)

主催者様ご紹介

一般社団法人AIガバナンス協会（AIGA）

AIGAは、AIに関わるあらゆるステークホルダーが集まるフォーラムとして、適切なリスク管理を通じてAIの価値を最大化する取組である「AIガバナンス」があたりまえのものとして定着した社会の実現をめざしています。

リグリットパートナーズについて

当社は、「CxO firm（1000人のCxOを輩出する）」をビジョンに掲げ、ビジネスリーダーの輩出を通じて社会に変革をもたらすことを目指しています。 ビジネストランスフォーメーション事業（以下、BT事業）を中核に、キャリアフロンティア事業など複数の事業を展開。 BT事業では、戦略、業務改革、テクノロジー領域を横断しながら多岐にわたる変革テーマを扱い、売上高7,000億円以上のエンタープライズ企業を中心に、プライム取引比率100％でプロジェクトを推進しています。その中でも最大の特徴は実行局面への強さにあり、実行難易度を踏まえた戦略設計から、現場での実行、仕組みとしての定着までを一気通貫で伴走しています。

【会社概要】

社名：株式会社Re-grit Partners（リグリットパートナーズ）

本社所在地：東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー13階

代表取締役：山木 智史

設立：2017年8月7日

HP：https://regrit-p.com/